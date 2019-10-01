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Три блюда из овсянки от Эктора Хименес-Браво

Готовим из овсянки фалафель, ризотто и десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:44
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
Фото: пресс-служба СТБ

Спустя восьми лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу на СТБ: "Прокинься з Ектором".

Смотрите видео, как приготовить кашу на костре:

В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья. В этот раз кухню Эктора посетила звездный фитнес-тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко.

Звучит удивительно, но адепт здорового питания всей душой ненавидит… овсянку! Чтобы переубедить Аниту и заставить ее по-новому взглянуть на утренние хлопья, Эктор разработал три неожиданных рецепта из овсянки.

Фалафель с овсяными хлопьями и кунжутными соусом

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

  • Нут – 320 г
  • Овсяные хлопья – 320 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Петрушка – 50 г + 10 г
  • Чеснок – 50 г
  • Кинза – 50 г
  • Лук – 170 г
  • Лимонный фреш – 10 г
  • Зира – 10 г
  • Тахини – 50 г
  • Черный перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Нут заранее замочить на восемь часов. В мясорубке перемолоть замоченный нут, петрушку, кинзу, чеснок, лук.
  2. Добавить соль, перец, зиру, яйцо и овсяные хлопья. Вымешать в однородную массу.
  3. Скатать шарики одинакового размера, обжарить их во фритюре и выложить на бумажное полотенце.
  4. Для соуса перемешать тахини с лимонным соком, добавить пару столовых ложек воды и нарезанную петрушку.
  5. Фалафель подавать с соусом, свежими овощами и зеленью.

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Ризотто из овсянки с лисичками

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 100 г
  • Лук-шалот – 20 г
  • Сливочное масло – 40 г
  • Пармезан – 50 г
  • Лисички – 50 г
  • Белые грибы – 50 г
  • Чеснок – 50 г
  • Белое сухое вино – 20 г
  • Куриный бульон – 300 мл
  • Зеленый горошек – 20 г
  • Петрушка – 5 г
  • Руккола – 5 г
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Чеснок и 150 г лука мелко нарубить. Обжарить в сливочном масле до золотистого цвета.
  2. Добавить белое вино, дать ему выпариться в течение 3-5 минут.
  3. Всыпать овсянку. Мешать до готовности, понемногу добавляя куриный бульон.
  4. Добавить тертый пармезан и отваренный зеленый горошек.
  5. Лисички и белые грибы нарезать, обжарить вместе с оставшимся луком до готовности.
  6. Соединить ризотто в тарелке. Украсить пармезаном, петрушкой и рукколой.

Шоколадный кейк с овсянкой

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Коричневый сахар – 100 г
  • Ванильный сахар – 0,5 ч.л.
  • Арахисовая паста – 200 г
  • Овсянка – 300 г
  • Корица – 0,5 ч.л.
  • Шоколад – 200 г
  • Соль

Способ приготовления:

  1. В сухой сковороде смешать коричневый и ванильный сахар. Нагреть и карамелизировать его.
  2. Добавить сливочное масло. Когда оно растает, а карамель станет однородной, добавить в сковороду овсянку.
  3. На водяной бане растопить шоколад. В эту же емкость добавить арахисовую пасту и смешать ее с шоколадом.
  4. Противень застелить пекарской бумагой. В формовочное кольцо выложить слой карамелизированной овсянки. Утрамбовать. Вылить слой шоколадно-арахисовой пасты. Сверху выложить еще один овсяный слой. Дать кейку остыть.
  5. По желанию можно украсить кейк шоколадным соусом. Для этого смешать сливки (50 мл), какао (1 ст.л.) и сахар (2 ч.л.), добиться однородной текстуры без комочков. Полить этой сливочной массой десерт сверху. Украсить свежими ягодами.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептами блюд из тыквы. Судья "МастерШеф" также рассказал, как вкусно приготовить мидии.

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Источник: Сегодня
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