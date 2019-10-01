Три блюда из овсянки от Эктора Хименес-Браво

Готовим из овсянки фалафель, ризотто и десерт

Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Спустя восьми лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу на СТБ: "Прокинься з Ектором".

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В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья. В этот раз кухню Эктора посетила звездный фитнес-тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко.

Звучит удивительно, но адепт здорового питания всей душой ненавидит… овсянку! Чтобы переубедить Аниту и заставить ее по-новому взглянуть на утренние хлопья, Эктор разработал три неожиданных рецепта из овсянки.

Фалафель с овсяными хлопьями и кунжутными соусом

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

Нут – 320 г

Овсяные хлопья – 320 г

Яйцо – 1 шт.

Петрушка – 50 г + 10 г

Чеснок – 50 г

Кинза – 50 г

Лук – 170 г

Лимонный фреш – 10 г

Зира – 10 г

Тахини – 50 г

Черный перец

Соль

Способ приготовления:

Нут заранее замочить на восемь часов. В мясорубке перемолоть замоченный нут, петрушку, кинзу, чеснок, лук. Добавить соль, перец, зиру, яйцо и овсяные хлопья. Вымешать в однородную массу. Скатать шарики одинакового размера, обжарить их во фритюре и выложить на бумажное полотенце. Для соуса перемешать тахини с лимонным соком, добавить пару столовых ложек воды и нарезанную петрушку. Фалафель подавать с соусом, свежими овощами и зеленью.

Ризотто из овсянки с лисичками

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 100 г

Лук-шалот – 20 г

Сливочное масло – 40 г

Пармезан – 50 г

Лисички – 50 г

Белые грибы – 50 г

Чеснок – 50 г

Белое сухое вино – 20 г

Куриный бульон – 300 мл

Зеленый горошек – 20 г

Петрушка – 5 г

Руккола – 5 г

Соль, перец

Способ приготовления:

Чеснок и 150 г лука мелко нарубить. Обжарить в сливочном масле до золотистого цвета. Добавить белое вино, дать ему выпариться в течение 3-5 минут. Всыпать овсянку. Мешать до готовности, понемногу добавляя куриный бульон. Добавить тертый пармезан и отваренный зеленый горошек. Лисички и белые грибы нарезать, обжарить вместе с оставшимся луком до готовности. Соединить ризотто в тарелке. Украсить пармезаном, петрушкой и рукколой.

Шоколадный кейк с овсянкой

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

Сливочное масло – 200 г

Коричневый сахар – 100 г

Ванильный сахар – 0,5 ч.л.

Арахисовая паста – 200 г

Овсянка – 300 г

Корица – 0,5 ч.л.

Шоколад – 200 г

Соль

Способ приготовления:

В сухой сковороде смешать коричневый и ванильный сахар. Нагреть и карамелизировать его. Добавить сливочное масло. Когда оно растает, а карамель станет однородной, добавить в сковороду овсянку. На водяной бане растопить шоколад. В эту же емкость добавить арахисовую пасту и смешать ее с шоколадом. Противень застелить пекарской бумагой. В формовочное кольцо выложить слой карамелизированной овсянки. Утрамбовать. Вылить слой шоколадно-арахисовой пасты. Сверху выложить еще один овсяный слой. Дать кейку остыть. По желанию можно украсить кейк шоколадным соусом. Для этого смешать сливки (50 мл), какао (1 ст.л.) и сахар (2 ч.л.), добиться однородной текстуры без комочков. Полить этой сливочной массой десерт сверху. Украсить свежими ягодами.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептами блюд из тыквы. Судья "МастерШеф" также рассказал, как вкусно приготовить мидии.

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