Три блюда из овсянки от Эктора Хименес-Браво
Готовим из овсянки фалафель, ризотто и десерт
Спустя восьми лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу на СТБ: "Прокинься з Ектором".
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В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья. В этот раз кухню Эктора посетила звездный фитнес-тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко.
Звучит удивительно, но адепт здорового питания всей душой ненавидит… овсянку! Чтобы переубедить Аниту и заставить ее по-новому взглянуть на утренние хлопья, Эктор разработал три неожиданных рецепта из овсянки.
Фалафель с овсяными хлопьями и кунжутными соусом
Ингредиенты:
- Нут – 320 г
- Овсяные хлопья – 320 г
- Яйцо – 1 шт.
- Петрушка – 50 г + 10 г
- Чеснок – 50 г
- Кинза – 50 г
- Лук – 170 г
- Лимонный фреш – 10 г
- Зира – 10 г
- Тахини – 50 г
- Черный перец
- Соль
Способ приготовления:
- Нут заранее замочить на восемь часов. В мясорубке перемолоть замоченный нут, петрушку, кинзу, чеснок, лук.
- Добавить соль, перец, зиру, яйцо и овсяные хлопья. Вымешать в однородную массу.
- Скатать шарики одинакового размера, обжарить их во фритюре и выложить на бумажное полотенце.
- Для соуса перемешать тахини с лимонным соком, добавить пару столовых ложек воды и нарезанную петрушку.
- Фалафель подавать с соусом, свежими овощами и зеленью.
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Ризотто из овсянки с лисичками
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 100 г
- Лук-шалот – 20 г
- Сливочное масло – 40 г
- Пармезан – 50 г
- Лисички – 50 г
- Белые грибы – 50 г
- Чеснок – 50 г
- Белое сухое вино – 20 г
- Куриный бульон – 300 мл
- Зеленый горошек – 20 г
- Петрушка – 5 г
- Руккола – 5 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Чеснок и 150 г лука мелко нарубить. Обжарить в сливочном масле до золотистого цвета.
- Добавить белое вино, дать ему выпариться в течение 3-5 минут.
- Всыпать овсянку. Мешать до готовности, понемногу добавляя куриный бульон.
- Добавить тертый пармезан и отваренный зеленый горошек.
- Лисички и белые грибы нарезать, обжарить вместе с оставшимся луком до готовности.
- Соединить ризотто в тарелке. Украсить пармезаном, петрушкой и рукколой.
Шоколадный кейк с овсянкой
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 200 г
- Коричневый сахар – 100 г
- Ванильный сахар – 0,5 ч.л.
- Арахисовая паста – 200 г
- Овсянка – 300 г
- Корица – 0,5 ч.л.
- Шоколад – 200 г
- Соль
Способ приготовления:
- В сухой сковороде смешать коричневый и ванильный сахар. Нагреть и карамелизировать его.
- Добавить сливочное масло. Когда оно растает, а карамель станет однородной, добавить в сковороду овсянку.
- На водяной бане растопить шоколад. В эту же емкость добавить арахисовую пасту и смешать ее с шоколадом.
- Противень застелить пекарской бумагой. В формовочное кольцо выложить слой карамелизированной овсянки. Утрамбовать. Вылить слой шоколадно-арахисовой пасты. Сверху выложить еще один овсяный слой. Дать кейку остыть.
- По желанию можно украсить кейк шоколадным соусом. Для этого смешать сливки (50 мл), какао (1 ст.л.) и сахар (2 ч.л.), добиться однородной текстуры без комочков. Полить этой сливочной массой десерт сверху. Украсить свежими ягодами.
Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептами блюд из тыквы. Судья "МастерШеф" также рассказал, как вкусно приготовить мидии.
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