Три грибных блюда для идеального осеннего ужина

Готовим с грибами суп, тушеную курицу и ризотто

Блюда из грибов могут быть самыми разными: это грибные супы, соусы к пасте и жаркое, жюльены, запеканки, блинчики, пироги и пирожки. Осенью вместо привычных шампиньонов стоит активнее использовать лесные грибы: лисички, белые, маслята.

Грибной крем-суп

Грибной крем-суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 картофелина

200 г шампиньонов

200 г лесных грибов

200 г сметаны

70 г муки

150 г сливочного масла

1 луковица

Специи

Соль

По веточке розмарина и петрушки

Способ приготовления:

Картофель очистите, нарежьте и отварите в подсоленной воде. Жидкости в кастрюле должно быть не слишком много. Часть грибов отложите для подачи и красиво их нарежьте. Остальные произвольно порубите. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте сначала грибы для подачи, переложите на тарелку. Затем обжарьте те грибы, что остались. Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте еще кусочек сливочного масла. Лук нарежьте, добавьте к грибам и жарьте до прозрачности. Отправьте жареные грибы в кастрюлю с картофелем. Добавьте по веточке розмарина и петрушки. Потом их нужно будет вытащить. Измельчите суп блендером, перелейте в тарелку и украсьте жареными грибами. Если у вас нет свежих лесных грибов, возьмите замороженные.

Курица с грибным соусом и картофельным гарниром

Курица с грибами в сливках Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для курицы:

1 тушка курицы среднего размера, порезанная на 8 частей

1 ч.л. муки

75 г сливочного масла

1 луковица

1 зубчик чеснока

5 ст. ложек мадеры

500 мл куриного бульона

200 мл сливок

4 веточки тимьяна

350 г шампиньонов или лесных грибов

2 веточки петрушки

Соль и перец

Свежая зелень – для подачи

Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:

Для гарнира:

1 кг картофеля

150 г сливочного масла

150 мл сливок

Способ приготовления:

Приправьте кусочки курицы солью и перцем, обваляйте в муке. Растопите две трети сливочного масла на сковороде на среднем огне. Добавьте курицу и обжарьте до румяной корочки с каждой стороны. Переложите мясо в небольшую кастрюлю. Поставьте на средний огонь. Добавьте порезанный чеснок и лук, вино, сливки и тимьян. Хорошо размешайте и доведите смесь до кипения. Когда смесь закипит, тушите на среднем огне еще 12-15 минут. Добавьте порезанные грибы и продолжайте тушить еще 12-15 минут, пока соус немного не загустеет. Приправьте блюдо солью и перцем, тогда добавьте остальное масло и нарезанную петрушку. Отварите картофель в подсоленной воде, добавьте сливочное масло и сливки и разомните в пюре. Подавайте блюдо горячим вместе с картофельным пюре и нарезанной зеленью.

Ризотто с лисичками и сливками

Ризотто с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

50 мл оливкового масла

1 луковица

2 веточки тимьяна

2 зубчика чеснока

100 мл белого сухого вина

250 г риса

500 мл грибного или овощного бульона

100 мл сливок 20%

50 г пармезана

500 г лисичек

Способ приготовления:

Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа. Лисички перебрать, помыть и обсушить. Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным. Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться. Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить жареные лисички и прогреть. Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей, грибами и помидорами, а также делились рецептом блинного пирога с грибами.

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