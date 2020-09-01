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Три грибных блюда для идеального осеннего ужина

Сегодня, 16:42

Готовим с грибами суп, тушеную курицу и ризотто

Блюда из грибов могут быть самыми разными: это грибные супы, соусы к пасте и жаркое, жюльены, запеканки, блинчики, пироги и пирожки. Осенью вместо привычных шампиньонов стоит активнее использовать лесные грибы: лисички, белые, маслята.

Грибной крем-суп

Грибной крем-суп
Грибной крем-суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 картофелина
  • 200 г шампиньонов
  • 200 г лесных грибов
  • 200 г сметаны
  • 70 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • Специи
  • Соль
  • По веточке розмарина и петрушки

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Способ приготовления:

  1. Картофель очистите, нарежьте и отварите в подсоленной воде. Жидкости в кастрюле должно быть не слишком много.
  2. Часть грибов отложите для подачи и красиво их нарежьте. Остальные произвольно порубите.
  3. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте сначала грибы для подачи, переложите на тарелку.
  4. Затем обжарьте те грибы, что остались. Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте еще кусочек сливочного масла.
  5. Лук нарежьте, добавьте к грибам и жарьте до прозрачности.
  6. Отправьте жареные грибы в кастрюлю с картофелем. Добавьте по веточке розмарина и петрушки. Потом их нужно будет вытащить.
  7. Измельчите суп блендером, перелейте в тарелку и украсьте жареными грибами.
  8. Если у вас нет свежих лесных грибов, возьмите замороженные.

Курица с грибным соусом и картофельным гарниром

Курица с грибами в сливках
Курица с грибами в сливках
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для курицы:

  • 1 тушка курицы среднего размера, порезанная на 8 частей
  • 1 ч.л. муки
  • 75 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 5 ст. ложек мадеры
  • 500 мл куриного бульона
  • 200 мл сливок
  • 4 веточки тимьяна
  • 350 г шампиньонов или лесных грибов
  • 2 веточки петрушки
  • Соль и перец
  • Свежая зелень – для подачи

Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:

Для гарнира:

  • 1 кг картофеля
  • 150 г сливочного масла
  • 150 мл сливок

Способ приготовления:

  1. Приправьте кусочки курицы солью и перцем, обваляйте в муке.
  2. Растопите две трети сливочного масла на сковороде на среднем огне. Добавьте курицу и обжарьте до румяной корочки с каждой стороны.
  3. Переложите мясо в небольшую кастрюлю. Поставьте на средний огонь. Добавьте порезанный чеснок и лук, вино, сливки и тимьян. Хорошо размешайте и доведите смесь до кипения. Когда смесь закипит, тушите на среднем огне еще 12-15 минут.
  4. Добавьте порезанные грибы и продолжайте тушить еще 12-15 минут, пока соус немного не загустеет.
  5. Приправьте блюдо солью и перцем, тогда добавьте остальное масло и нарезанную петрушку.
  6. Отварите картофель в подсоленной воде, добавьте сливочное масло и сливки и разомните в пюре.
  7. Подавайте блюдо горячим вместе с картофельным пюре и нарезанной зеленью.

Ризотто с лисичками и сливками

Ризотто с лисичками
Ризотто с лисичками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 50 мл оливкового масла
  • 1 луковица
  • 2 веточки тимьяна
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл белого сухого вина
  • 250 г риса
  • 500 мл грибного или овощного бульона
  • 100 мл сливок 20%
  • 50 г пармезана
  • 500 г лисичек

Способ приготовления:

  1. Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа.
  2. Лисички перебрать, помыть и обсушить.
  3. Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности.
  4. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным.
  5. Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться.
  6. Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу.
  7. Добавить жареные лисички и прогреть.
  8. Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей, грибами и помидорами, а также делились рецептом блинного пирога с грибами.

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Источник: Сегодня
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