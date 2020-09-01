Три грибных блюда для идеального осеннего ужина
Готовим с грибами суп, тушеную курицу и ризотто
Блюда из грибов могут быть самыми разными: это грибные супы, соусы к пасте и жаркое, жюльены, запеканки, блинчики, пироги и пирожки. Осенью вместо привычных шампиньонов стоит активнее использовать лесные грибы: лисички, белые, маслята.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 картофелина
- 200 г шампиньонов
- 200 г лесных грибов
- 200 г сметаны
- 70 г муки
- 150 г сливочного масла
- 1 луковица
- Специи
- Соль
- По веточке розмарина и петрушки
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Способ приготовления:
- Картофель очистите, нарежьте и отварите в подсоленной воде. Жидкости в кастрюле должно быть не слишком много.
- Часть грибов отложите для подачи и красиво их нарежьте. Остальные произвольно порубите.
- Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте сначала грибы для подачи, переложите на тарелку.
- Затем обжарьте те грибы, что остались. Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте еще кусочек сливочного масла.
- Лук нарежьте, добавьте к грибам и жарьте до прозрачности.
- Отправьте жареные грибы в кастрюлю с картофелем. Добавьте по веточке розмарина и петрушки. Потом их нужно будет вытащить.
- Измельчите суп блендером, перелейте в тарелку и украсьте жареными грибами.
- Если у вас нет свежих лесных грибов, возьмите замороженные.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для курицы:
- 1 тушка курицы среднего размера, порезанная на 8 частей
- 1 ч.л. муки
- 75 г сливочного масла
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 5 ст. ложек мадеры
- 500 мл куриного бульона
- 200 мл сливок
- 4 веточки тимьяна
- 350 г шампиньонов или лесных грибов
- 2 веточки петрушки
- Соль и перец
- Свежая зелень – для подачи
Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:
Для гарнира:
- 1 кг картофеля
- 150 г сливочного масла
- 150 мл сливок
Способ приготовления:
- Приправьте кусочки курицы солью и перцем, обваляйте в муке.
- Растопите две трети сливочного масла на сковороде на среднем огне. Добавьте курицу и обжарьте до румяной корочки с каждой стороны.
- Переложите мясо в небольшую кастрюлю. Поставьте на средний огонь. Добавьте порезанный чеснок и лук, вино, сливки и тимьян. Хорошо размешайте и доведите смесь до кипения. Когда смесь закипит, тушите на среднем огне еще 12-15 минут.
- Добавьте порезанные грибы и продолжайте тушить еще 12-15 минут, пока соус немного не загустеет.
- Приправьте блюдо солью и перцем, тогда добавьте остальное масло и нарезанную петрушку.
- Отварите картофель в подсоленной воде, добавьте сливочное масло и сливки и разомните в пюре.
- Подавайте блюдо горячим вместе с картофельным пюре и нарезанной зеленью.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 50 мл оливкового масла
- 1 луковица
- 2 веточки тимьяна
- 2 зубчика чеснока
- 100 мл белого сухого вина
- 250 г риса
- 500 мл грибного или овощного бульона
- 100 мл сливок 20%
- 50 г пармезана
- 500 г лисичек
Способ приготовления:
- Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа.
- Лисички перебрать, помыть и обсушить.
- Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности.
- Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным.
- Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться.
- Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу.
- Добавить жареные лисички и прогреть.
- Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей, грибами и помидорами, а также делились рецептом блинного пирога с грибами.
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