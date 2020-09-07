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Три идеи вкусного завтрака за 15 минут

Сегодня, 09:01

Быстрый завтрак может быть вкусным и полезным

Диетологи в один голос утверждают, что завтрак – главный прием пищи. Несмотря на это, многие уделяют утренней трапезе мало внимания или пропускают ее совсем.

Мы предлагаем три идеи для вкусного завтрака, на воплощение которых потребуется не больше 15 минут. Все они готовятся из простых продуктов, которые можно найти в любом супермаркете.

Сырники из трех ингредиентов

Сырники с рисовой мукой
Сырники с рисовой мукой
Фото: Depositphotos

Тесто для таких сырников можно замесить всего за минуту. Хорошая новость: они не содержат глютена.

Ингредиенты:

  • 400 г качественной сырковой массы с курагой
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст.л. рисовой муки

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Способ приготовления:

  1. Перемешайте все ингредиенты в миске.
  2. Влажными руками сформируйте сырники.
  3. Жарьте их на хорошо разогретой сковородой с маслом на умеренном огне с двух сторон.

Быстрая шакшука от ведущего Григория Германа

Шакшука готовится на сковороде
Шакшука готовится на сковороде
Фото: Depositphotos

Это упрощенный рецепт знаменитого восточного завтрака. Такую шакшуку можно готовить даже зимой.

Ингредиенты:

  • 50 мл растительного масла
  • 1 банка консервированных томатов (или 2 свежих помидора)
  • 3 ст.л. томатной пасты
  • 5 яиц
  • 2 луковицы
  • 4 шт. консервированного перца
  • 3 зубчика чеснока

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Смесь специй:

  • Мускатный орех
  • Паприка
  • Копченая паприка
  • Кумин
  • Соль
  • Сахар
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Лук очистить и нарезать кубиками, обжарить до прозрачности на растительном масле.
  2. Ломтики хлеба натереть чесноком и подсушить на отдельной сковороде.
  3. Добавить к луку измельченные томаты, чеснок и болгарский перец. Затем добавить томатную пасту и тушить, пока смесь немного не загустеет. Всыпать специи по вкусу и перемешать.
  4. Сделать в овощной смеси углубления и разбить в них яйца. Накрыть фольгой и оставить на 5 минут, чтобы яйца схватились.
  5. Подавайте шакшуку вместе с чесночными тостами.

Сэндвичи с яичным салатом

Сэндвич с яичным салатом
Сэндвич с яичным салатом
Фото: Depositphotos

Если вы отварите яйца заранее, время приготовления сократится до 5 минут.

Ингредиенты:

  • 6 больших яиц
  • 2 столовые ложки греческого йогурта или майонеза
  • 1 столовая ложка цельнозерновой горчицы
  • Соль и перец
  • 1 стебель сельдерея, помытый и нарезанный
  • 1/4 стакана рубленого репчатого лука
  • Немного лимонного сока
  • 2 маленьких горсти салата
  • 8 ломтиков цельнозернового или заквасочного хлеба, поджаренного
  • 2 зубчика чеснока, очищенных

Способ приготовления:

  1. Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до слабого кипения. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять ровно восемь минут. Переложите в миску с ледяной водой.
  2. Разбейте и очистите каждое яйцо, положите в миску среднего размера.
  3. Добавьте йогурт или майонез, горчицу, несколько щедрых щепоток соли и перца, сельдерей, лук и лимонный сок. Разомните вилкой.
  4. Натрите тосты чесноком, положите сверху латук. Выложите на один ломтик хлеба порцию яичного салата, накройте вторым тостом. Повторите с оставшимся хлебом.

Напомним, ранее мы делились рецептами завтраков из греческого йогурта, а также рассказывали, какие блюда можно приготовить на завтрак из тунца.

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Источник: Сегодня
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