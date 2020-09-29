Три полезных чая, которые согреют вас этой осенью

Напитки осенью играют особую роль

Чашка теплого чая помогает согреться, а витаминный чай – поможет поддерживать иммунитет в дождливую осень. Какой напиток приготовить, чтобы он был не только вкусным, но и приносил пользу здоровью?

Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, назвал три самых полезных чая осенью. Говоря об этих напитках, специалист отметил, что они "являются настоящим эликсиром здоровья".

Чай из шиповника

Чай из шиповника Фото: Depositphotos

По словам эксперта, такой чай полезен как богатый источник витамина С: сто граммов шиповника содержат недельную норму витамина, являющегося антиоксидантом номер один, главным помощником иммунитета осенью.

Каркаде

Каркаде укрепляет иммунитет Фото: Depositphotos

Гинзбург назвал его чрезвычайно полезным чаем, препятствующим распространению сезонной инфекции. Врач-диетолог заявил: "Тот, кто пьет каркаде, или не болеет простудными заболеваниями, или болеет в легкой форме".

При этом эксперт подчеркнул, что при приготовлении чая каркаде нельзя использовать металлическую посуду.

Имбирный чай

Имбирный чай полезен для иммунитета Фото: freepik.com

Благодаря высокому уровню веществ флавоноидов такой напиток обладает прямым противовирусным, противовоспалительным действием. При появлении первых симптомов респираторных инфекций Гинзбург рекомендует принимать именно имбирный чай: его питье помогает уменьшить жар, улучшить общее состояние.

Для приготовления напитка пряный корень следует нарезать, а не тереть на терке.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Напомним, ранее мы писали, какие пряности укрепляют иммунитет.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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