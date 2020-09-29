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Три полезных чая, которые согреют вас этой осенью

Сегодня, 10:21

Напитки осенью играют особую роль

Чашка теплого чая помогает согреться, а витаминный чай – поможет поддерживать иммунитет в дождливую осень. Какой напиток приготовить, чтобы он был не только вкусным, но и приносил пользу здоровью?

Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, назвал три самых полезных чая осенью. Говоря об этих напитках, специалист отметил, что они "являются настоящим эликсиром здоровья".

Чай из шиповника

Чай из шиповника
Чай из шиповника
Фото: Depositphotos

По словам эксперта, такой чай полезен как богатый источник витамина С: сто граммов шиповника содержат недельную норму витамина, являющегося антиоксидантом номер один, главным помощником иммунитета осенью.

Каркаде

Каркаде укрепляет иммунитет
Каркаде укрепляет иммунитет
Фото: Depositphotos

Гинзбург назвал его чрезвычайно полезным чаем, препятствующим распространению сезонной инфекции. Врач-диетолог заявил: "Тот, кто пьет каркаде, или не болеет простудными заболеваниями, или болеет в легкой форме".

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При этом эксперт подчеркнул, что при приготовлении чая каркаде нельзя использовать металлическую посуду.

Имбирный чай

Имбирный чай полезен для иммунитета
Имбирный чай полезен для иммунитета
Фото: freepik.com

Благодаря высокому уровню веществ флавоноидов такой напиток обладает прямым противовирусным, противовоспалительным действием. При появлении первых симптомов респираторных инфекций Гинзбург рекомендует принимать именно имбирный чай: его питье помогает уменьшить жар, улучшить общее состояние.

Для приготовления напитка пряный корень следует нарезать, а не тереть на терке.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Напомним, ранее мы писали, какие пряности укрепляют иммунитет.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: medikforum.ru
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