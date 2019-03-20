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Три полезных продукта, которые могут принести вред организму

Овсянка, йогурт и помидоры могут стать причиной воспалительных процессов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15

Опасные продукты наверняка есть в вашем холодильнике. Более того, они имеют репутацию здорового питания.

Корреспондент "Сегодня" Наталья Малярчук собрала ТОП-3 продуктов, которые могут вызвать воспаление в организме.

Натуральный йогурт полезен для организма
Натуральный йогурт полезен для организма
Фото: Depositphotos

На первом месте – йогурты. Они могут вызвать воспаление пищеварительной системы из-за чрезмерного количества сахара и ароматизаторов.

Диетолог Александр Кущ признается, что украинцы часто становятся жертвами маркетологов. В йогуртах – много химии. Полезные кисломолочные бактерии там просто не выживают из-за консервантов. А большое количество сахара в сочетании с химическими добавками становятся для организма ядом. 

"Обезжиренные продукты часто подслащивают и они становятся безвкусными. Это может сопровождаться аллергическими реакциями, которые способны вызвать как местную, так и общую воспалительную реакцию", – говорит диетолог.

Помидоры содержат соланин
Помидоры содержат соланин
Фото: Pixabay

Второе место занимают соленые и консервированные томаты. В них содержится соланин. Когда большое его количество попадает в кровь, активизируются воспалительные процессы.

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У вас слабый желудок, но вы любите томаты? Рискуете получить обострение болезни.

Овсянка с ягодами
Овсянка с ягодами
Фото: Pixabay

И третье место – за совершенно неожиданным продуктом. Овсянка может спровоцировать воспаление в организме. Чем вы старше, тем опаснее овсяная каша.

Организм человека после сорока пяти плохо усваивает злаковые белки. Это активизирует выработку антител – в частности, гистамина, из-за которого и начинается воспаление. Если же у вас аллергия на глютен, тогда полезная овсянка по утрам вам вообще противопоказана.

И помните: если у вас повышается температура тела после употребления йогуртов, томатов или овсянки, не медлите с визитом к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать. "Сегодня" также сообщали, почему газированные напитки опасны для здоровья.

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Источник: Сегодня
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