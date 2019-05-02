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Три полезных соуса к шашлыку от Марины Боржемской-Узелковой

Соусы к шашлыку могут быть не только вкусными, но и безопасными для фигуры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Марина Боржемская-Узелкова
Марина Боржемская-Узелкова
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Даже самый вкусный шашлык не так хорош без удачного соуса. Марина Боржемская-Узелкова, тренер шоу "Зважені та щасливі", рассказала, как приготовить домашние соусы к шашлыку: белый с и зеленью, острый с кинзой и томатный с чесноком. Они станут прекрасной альтернативой вредным покупным приправам.

Соусы к шашлыку
Соусы к шашлыку
Фото: Depositphotos

Белый соус к шашлыку

Ингредиенты:

  • 200 мл кефира
  • 200 мл сметаны 10-20%
  • 1 огурец
  • пучок зелени
  • 3-4 зубчика чеснока
  • соль, перец
  • по щепотка базилика, розмарина или тимьяна

Рецепт приготовления:

  1. Натрите огурец на терке, измельчите зелень и чеснок. 
  2. Перемешайте все ингредиенты и приправьте по вкусу.
  3. Дайте настояться в холодильнике 10 минут и подавайте.

Соус к шашлыку с кинзой

Ингредиенты:

  • пучок кинзы
  • 2 дольки чеснока
  • молотый острый красный перец – по вкусу
  • 50 мл лимонного сока
  • 2 ч.л. лимонной цедры
  • 2 ч.л. меда
  • 100 мл масла
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Листики кинзы взбейте в блендере вместе с маслом.
  2. Добавьте цитрусовый сок, мед, специи, мелко натертую цедру лимона и пропущенный через пресс чеснок.
  3. Перемешайте, дайте настояться в холодильнике и берите с собой на пикник.

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Соус к шашлыку из томатной пасты

Ингредиенты:

  • 70 г томатной пасты
  • 150 мл воды
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
  • соль
  • 1 ч.л. сахара
  • 3-5 веточек кинзы или петрушки
  • острый перец – по вкусу
  • 1-2 зубчика пропущенного через пресс чеснока

Рецепт приготовления:

  1. В сотейнике смешайте томатную пасту, соль, перец и сахар. Добавьте базилик, черный перец и чеснок.
  2. Влейте 100 мл воды. В оставшейся жидкости разведите крахмал.
  3. Варите соус 3 минуты, чтобы все твердые кристаллы разошлись.
  4. Помешивая, добавьте крахмальное молоко. Доведите до кипения и уварите до желаемой консистенции.
  5. Остудите и добавьте рубленую зелень. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить соусы. "Сегодня" также делились рецептами соусов на все случаи жизни.

Смотрите видео, как выбрать качественные соусы и не навредить здоровью:


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Источник: Сегодня
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