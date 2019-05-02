Три полезных соуса к шашлыку от Марины Боржемской-Узелковой

Соусы к шашлыку могут быть не только вкусными, но и безопасными для фигуры

Марина Боржемская-Узелкова Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Даже самый вкусный шашлык не так хорош без удачного соуса. Марина Боржемская-Узелкова, тренер шоу "Зважені та щасливі", рассказала, как приготовить домашние соусы к шашлыку: белый с и зеленью, острый с кинзой и томатный с чесноком. Они станут прекрасной альтернативой вредным покупным приправам.

Соусы к шашлыку Фото: Depositphotos

Белый соус к шашлыку

Ингредиенты:

200 мл кефира

200 мл сметаны 10-20%

1 огурец

пучок зелени

3-4 зубчика чеснока

соль, перец

по щепотка базилика, розмарина или тимьяна

Рецепт приготовления:

Натрите огурец на терке, измельчите зелень и чеснок. Перемешайте все ингредиенты и приправьте по вкусу. Дайте настояться в холодильнике 10 минут и подавайте.

Соус к шашлыку с кинзой

Ингредиенты:

пучок кинзы

2 дольки чеснока

молотый острый красный перец – по вкусу

50 мл лимонного сока

2 ч.л. лимонной цедры

2 ч.л. меда

100 мл масла

соль

Рецепт приготовления:

Листики кинзы взбейте в блендере вместе с маслом. Добавьте цитрусовый сок, мед, специи, мелко натертую цедру лимона и пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте, дайте настояться в холодильнике и берите с собой на пикник.

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Соус к шашлыку из томатной пасты

Ингредиенты:

70 г томатной пасты

150 мл воды

1 ст.л. кукурузного крахмала

соль

1 ч.л. сахара

3-5 веточек кинзы или петрушки

острый перец – по вкусу

1-2 зубчика пропущенного через пресс чеснока

Рецепт приготовления:

В сотейнике смешайте томатную пасту, соль, перец и сахар. Добавьте базилик, черный перец и чеснок. Влейте 100 мл воды. В оставшейся жидкости разведите крахмал. Варите соус 3 минуты, чтобы все твердые кристаллы разошлись. Помешивая, добавьте крахмальное молоко. Доведите до кипения и уварите до желаемой консистенции. Остудите и добавьте рубленую зелень. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить соусы. "Сегодня" также делились рецептами соусов на все случаи жизни.

Смотрите видео, как выбрать качественные соусы и не навредить здоровью:

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