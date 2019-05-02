Три полезных соуса к шашлыку от Марины Боржемской-Узелковой
Соусы к шашлыку могут быть не только вкусными, но и безопасными для фигуры
Даже самый вкусный шашлык не так хорош без удачного соуса. Марина Боржемская-Узелкова, тренер шоу "Зважені та щасливі", рассказала, как приготовить домашние соусы к шашлыку: белый с и зеленью, острый с кинзой и томатный с чесноком. Они станут прекрасной альтернативой вредным покупным приправам.
Белый соус к шашлыку
Ингредиенты:
- 200 мл кефира
- 200 мл сметаны 10-20%
- 1 огурец
- пучок зелени
- 3-4 зубчика чеснока
- соль, перец
- по щепотка базилика, розмарина или тимьяна
Рецепт приготовления:
- Натрите огурец на терке, измельчите зелень и чеснок.
- Перемешайте все ингредиенты и приправьте по вкусу.
- Дайте настояться в холодильнике 10 минут и подавайте.
Соус к шашлыку с кинзой
Ингредиенты:
- пучок кинзы
- 2 дольки чеснока
- молотый острый красный перец – по вкусу
- 50 мл лимонного сока
- 2 ч.л. лимонной цедры
- 2 ч.л. меда
- 100 мл масла
- соль
Рецепт приготовления:
- Листики кинзы взбейте в блендере вместе с маслом.
- Добавьте цитрусовый сок, мед, специи, мелко натертую цедру лимона и пропущенный через пресс чеснок.
- Перемешайте, дайте настояться в холодильнике и берите с собой на пикник.
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Соус к шашлыку из томатной пасты
Ингредиенты:
- 70 г томатной пасты
- 150 мл воды
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- соль
- 1 ч.л. сахара
- 3-5 веточек кинзы или петрушки
- острый перец – по вкусу
- 1-2 зубчика пропущенного через пресс чеснока
Рецепт приготовления:
- В сотейнике смешайте томатную пасту, соль, перец и сахар. Добавьте базилик, черный перец и чеснок.
- Влейте 100 мл воды. В оставшейся жидкости разведите крахмал.
- Варите соус 3 минуты, чтобы все твердые кристаллы разошлись.
- Помешивая, добавьте крахмальное молоко. Доведите до кипения и уварите до желаемой консистенции.
- Остудите и добавьте рубленую зелень. Готово!
Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить соусы. "Сегодня" также делились рецептами соусов на все случаи жизни.
Смотрите видео, как выбрать качественные соусы и не навредить здоровью:
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Источник: Сегодня