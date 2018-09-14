Три признака идеального авокадо

Узнайте, по каким критериям можно выбрать спелый и вкусный фрукт

У спелого авокадо должна быть плотная мякоть Фото: pixabay.com

Даже если вы не самый большой любитель авокадо в мире, вам, наверняка, хотя бы раз приходилось слышать о том, как трудно найти хорошее авокадо в супермаркете. Всякий раз, когда вы собираетесь приготовить соус гуакамоле, авокадо, которое вам удается найти в супермаркете, будет либо слишком твердым и зеленым, либо слишком мягким и коричневым.

Действительно ли все так сложно? Или вы просто не умеете выбирать? Давайте разбираться, предлагает сайт Likar.info.

Сорт авокадо

Авокадо Hass Фото: pixabay.com

Вероятно, вы слышали об авокадо Hass, потому что именно этот сорт представлен в 95 % супермаркетов по всему миру. Hass считается одним из самых маслянистых, поэтому и популярных, сортов. Также представлены следующие сорта авокадо: Bacon, Fuerte, Gwen, Pinkerton, Reed, Zutano. Все эти разновидности авокадо составляют оставшиеся 5 % сортов в мире, которые редко, но все же встречаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ТОП-3 рецепта салатов с авокадо и томатами

Цвет авокадо

Спелые авокадо Hass – пурпурного цвета Фото: pixabay.com

Цвет – это показатель зрелости. Специалисты утверждают, что если авокадо сорта Hass имеет темный, пурпурный цвет, тогда оно созрело, а вот неспелый плод имеет яркий зеленый окрас. Если авокадо не созрело, это не обязательно плохо. Конечно, вам потребуется самое сочное авокадо, если вы планируете использовать его сразу же, например, для вечеринки. Но если таких планов у вас нет, вы можете спокойно купить более зеленый плод, потому что он будет продолжать созревать даже после покупки.

С помощью цвета также можно распознать плохое авокадо. Например, плохое авокадо сорта Hass будет черного цвета. Если вы не можете отличить черное авокадо от пурпурного, специалисты рекомендуют удалить коричневый стебель в верхней части плода, чтобы посмотреть на плоть, если она коричневая и слишком мягкая, авокадо испортился. Если плоть зеленая, смело берите плод.

Мякоть авокадо

Хорошее авокадо должно быть в меру мягким Фото: pixabay.com

Хорошее авокадо должно быть твердым, но немного продавливаться при нажатии. Вы не должны ощущать очагов воздуха между кожей и плотью плода. Если вы заметили такие "карманы", это может быть признаком того, что авокадо уже переспело, даже если внешне оно выглядит нормально. Кроме того, внимательно осматривайте авокадо, так как на нем может быть плесень. Конечно, если вы заметите плесень, верните плод на место.

Как помочь авокадо дозреть

Плоды могут дозреть при комнатной температуре Фото: pixabay.com

Эксперты утверждают, что есть несколько способов, которыми вы можете ускорить процесс созревания авокадо самостоятельно. Самый простой – просто оставить свой незрелый плод в теплой зоне на кухне – через день или два он будет готов для употребления в пищу. Или, если вы спешите, вы можете положить его в бумажный пакет с бананом или яблоком. Это позволит быстро увеличить количество произведенного этилена, газа, выделяемого некоторыми продуктами, и вызывающего созревание фруктов и овощей. Как только авокадо достигнет желаемой зрелости, вы можете продлить срок его хранения, положив в холодильник.

Напомним, ранее мы делились рецептом низкокалорийного мусса из авокадо и фисташек от Аниты Луценко.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо: