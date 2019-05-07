Три рецепта алкогольных коктейлей из клубники

Легкие и освежающие коктейли с ягодами

Клубничный коктейль Фото: freepik.com

На прилавках уже можно найти первую клубнику. Ее едят просто так, добавляют в десерты, пироги и торты. Мы расскажем, как приготовить из этой ягоды вкусные алкогольные коктейли.

Коктейль "Клубничная мечта"

Сливочный коктейль с клубникой Фото: Pixabay

Классическое сочетание клубники со сливками плюс немного алкоголя.

Ингредиенты на 1 порцию:

Клубника – 50 г

Сливки 33% – 4 ст.л.

Апельсиновый ликер – 4 ст.л.

Лед – 2-3 кубика

Рецепт приготовления:

Клубнику вымыть, обсушить, удалить чашелистики. Сложить ягоды в блендер, добавить ликер, сливки, лед и измельчить до однородности.

Совет: Несмотря на сливки, коктейль получается крепким, так что если вы предпочитаете напитки послабее, то возьмите две ложки ликера, а сливок положите шесть.

Клубничный коктейль с белым вином

Коктейль с клубникой и вином Фото: Pixabay

Быстрый, но изысканный коктейль из всего трех ингредиентов.

Ингредиенты:

Вино белое – 300 мл

Сахар – 30 г

Клубника – 6 шт.

Рецепт приготовления:

Клубнику очистить, положить в блендер вместе с сахаром и измельчить. Залить пюре холодным вином и сразу же подавать.

Мохито с клубникой

Мохито с клубникой Фото: Pixabay

Освежающий летний напиток с клубникой и мятой.

Ингредиенты:

Белый ром – 50 мл

Клубничный сироп – 15 мл

Газировка – 100 мл

Лайм – 60 г

Клубника – 120 г

Мята – 3 г

Дробленый лед – 200 г

Рецепт приготовления:

Положить в стакан хайбол мяту (10 листьев) и лайм (3 дольки). Добавить клубнику (5 ягодок) и подавить мадлером. Наполнить хайбол дробленым льдом доверху. Налить клубничный сироп и белый ром. Долить содовую доверху и аккуратно размешать коктейльной ложкой. Досыпать немного дробленого льда. Украсить веточкой мяты и ягодой клубники.

Напомним, ранее мы делились классическим рецептом мохито. Сегодня" также писали, как приготовить итальянский ликер лимончелло. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить освежающий домашний лаймад.

Смотрите видео, как сделать ликер из смородины:

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