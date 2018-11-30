Три рецепта полезных конфет из сухофруктов без сахара

Такие конфеты состоят исключительно из натуральных ингредиентов. Это отличный десерт, который вы можете приготовить во время Рождественского поста

Конфеты из сухофруктов Фото: depositphotos.com

Конфеты из сухофруктов приносят максимум пользы организму. В них нет вредных красителей, консервантов и трансжиров. Но и увлекаться такими сладостями не стоит, чтобы не набрать лишние килограммы.

Конфеты с курагой и инжиром

Конфеты в кокосовой стружке Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

100 г кураги

100 г вяленого инжира

100 г грецких орехов или кокосовой стружки

апельсиновый сок

1 ст. л. меда

кокосовая стружка

Рецепт приготовления:

Курагу и инжир замочить на 40 минут в апельсиновом соке. Орехи обжарить на сухой сковороде, остудить и измельчить. Сухофрукты обсушить, измельчить в блендере. Смешать измельченные сухофрукты, орехи и мед. Сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке, охладить.

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Пряные конфеты с орехами

Конфеты с орехами и сухофруктами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

450 г орехового микса

60 мл меда

2 ч.л. апельсиновой цедры

0.5 ч.л. молотой корицы

0.25 ч.л. молотого душистого перца

0.25 ч.л. мускатного ореха

170 г кураги

200 г фиников без косточек

кунжут – для посыпки

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 C. Выложить орехи в один слой на противень и поставить в духовку на 10 минут. Остудить и измельчить. Соединить мед, апельсиновую цедру и специи средней миске. Добавить измельченные орехи, курагу и финики. Тщательно перемешать. Влажными руками сформировать из приготовленной массы небольшие шарики. Обвалять конфеты в кунжуте и выложить противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправить в холодильник на час. Хранить в контейнере с крышкой.

Конфеты из сухофруктов с кокосовой стружкой

Конфеты с курагой и черносливом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

100 г фиников

100 г кураги

100 г чернослива

100 г грецких орехов

100 г миндаля

2-3 ст. ложки меда

1 ч. л. лимонного сока

кокосовая стружка для обсыпки

Рецепт приготовления:

Удалить из фиников косточки. Все сухофрукты залить кипятком на 15 минут, промыть и остудить. Орехи и сухофрукты пропустить через мясорубку. Добавить лимонный сок и мед. Хорошо перемешать и сформировать конфеты в виде шариков. Можно внутрь положить по орешку. Обвалять каждый шарик в кокосовой стружке.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом фаршированной тыквы с сухофруктами от Джейми Оливера.

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