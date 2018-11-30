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Три рецепта полезных конфет из сухофруктов без сахара

Такие конфеты состоят исключительно из натуральных ингредиентов. Это отличный десерт, который вы можете приготовить во время Рождественского поста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Конфеты из сухофруктов Фото: depositphotos.com
Конфеты из сухофруктов Фото: depositphotos.com

Конфеты из сухофруктов приносят максимум пользы организму. В них нет вредных красителей, консервантов и трансжиров. Но и увлекаться такими сладостями не стоит, чтобы не набрать лишние килограммы.

Конфеты с курагой и инжиром

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Конфеты в кокосовой стружке
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 100 г кураги
  • 100 г вяленого инжира
  • 100 г грецких орехов или кокосовой стружки
  • апельсиновый сок
  • 1 ст. л. меда
  • кокосовая стружка

Рецепт приготовления:

  1. Курагу и инжир замочить на 40 минут в апельсиновом соке.
  2. Орехи обжарить на сухой сковороде, остудить и измельчить.
  3. Сухофрукты обсушить, измельчить в блендере.
  4. Смешать измельченные сухофрукты, орехи и мед.
  5. Сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке, охладить.
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Пряные конфеты с орехами

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Конфеты с орехами и сухофруктами
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 450 г орехового микса
  • 60 мл меда
  • 2 ч.л. апельсиновой цедры
  • 0.5 ч.л. молотой корицы
  • 0.25 ч.л. молотого душистого перца
  • 0.25 ч.л. мускатного ореха
  • 170 г кураги
  • 200 г фиников без косточек
  • кунжут – для посыпки

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 C. Выложить орехи в один слой на противень и поставить в духовку на 10 минут. Остудить и измельчить.
  2. Соединить мед, апельсиновую цедру и специи средней миске. Добавить измельченные орехи, курагу и финики. Тщательно перемешать.
  3. Влажными руками сформировать из приготовленной массы небольшие шарики.
  4. Обвалять конфеты в кунжуте и выложить противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправить в холодильник на час. Хранить в контейнере с крышкой.

Конфеты из сухофруктов с кокосовой стружкой

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Конфеты с курагой и черносливом
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 100 г фиников
  • 100 г кураги
  • 100 г чернослива
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г миндаля
  • 2-3 ст. ложки меда
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • кокосовая стружка для обсыпки

Рецепт приготовления:

  1. Удалить из фиников косточки.
  2. Все сухофрукты залить кипятком на 15 минут, промыть и остудить.
  3. Орехи и сухофрукты пропустить через мясорубку.
  4. Добавить лимонный сок и мед. Хорошо перемешать и сформировать конфеты в виде шариков. Можно внутрь положить по орешку. Обвалять каждый шарик в кокосовой стружке.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом фаршированной тыквы с сухофруктами от Джейми Оливера.

Смотрите видео, чем заменить вредные сладости в рационе:

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Источник: "Сегодня"
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