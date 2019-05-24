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Три рецепта полезных смузи из киви

Киви – прекрасная основа для коктейлей в блендере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Рецепт смузи из киви
Рецепт смузи из киви
Фото: Depositphotos

Смузи из киви – это простой способ получить порцию витаминов и зарядиться энергией. Всего один киви в день покрывает суточную норму витамина С, который укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивляемость организма всевозможным инфекциям и помогает организму бороться со стрессом.

Смотрите видео, как вырастить киви в домашних условиях:

Зеленый фрукт оценят и те, кто следит за своим здоровьем и фигурой. В нем мало калорий и нет жиров, но зато киви богат необходимой для нормальной работы пищеварительной системы клетчаткой.

Рецепт смузи из киви, манго и банана

Смузи с киви и ананасом
Смузи с киви и ананасом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 3 очищенных киви
  • 1 манго, очищенный от кожуры и косточки
  • 500 мл ананасового сока
  • 1 банан, нарезанный

Рецепт приготовления:

  1. Положите все ингредиенты в блендер и перемешайте до получения однородной массы.
  2. Затем перелейте в два высоких стакана и сразу же подавайте.

Смузи из киви и банана от Джейми Оливера 

Зеленый смузи от Джейми
Зеленый смузи от Джейми
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Киви – 3 шт. 
  • Овсяные хлопья – 4 ст.л. 
  • Банан – 1 шт. 
  • Кубики льда – 8 шт. 
  • Молоко – 200 мл 
  • Обезжиренный йогурт – 250 г 
  • Мелко натертый корень имбиря – 1/2 см 
  • Мед – по желанию 

Рецепт приготовления:

  1. Киви и банан почистить и нарезать.  
  2. Взбить все ингредиенты, кроме меда, в блендере. Должна получиться густая и однородная масса. 
  3. Перелить смузи в высокие стаканы, добавить мед по вкусу. 

Зеленый смузи с киви

Смузи для похудения с киви
Смузи для похудения с киви
Фото: Pixabay

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 200 г 
  • Большой банан – 1 шт. 
  • Спелые киви – 4 шт. 
  • Свежий шпинат – 2-3 пучка 

Рецепт приготовления:

  1. Киви, банан, шпинат и огурцы помыть. Киви и банан почистить. 
  2. Нарезать все ингредиенты и сложить в блендер. Взбить до получения однородной массы. 
  3. Подавать смузи сразу же после приготовления.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.

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Источник: Сегодня
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