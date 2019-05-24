Три рецепта полезных смузи из киви

Киви – прекрасная основа для коктейлей в блендере

Рецепт смузи из киви Фото: Depositphotos

Смузи из киви – это простой способ получить порцию витаминов и зарядиться энергией. Всего один киви в день покрывает суточную норму витамина С, который укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивляемость организма всевозможным инфекциям и помогает организму бороться со стрессом.

Смотрите видео, как вырастить киви в домашних условиях:

Зеленый фрукт оценят и те, кто следит за своим здоровьем и фигурой. В нем мало калорий и нет жиров, но зато киви богат необходимой для нормальной работы пищеварительной системы клетчаткой.

Рецепт смузи из киви, манго и банана

Смузи с киви и ананасом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3 очищенных киви

1 манго, очищенный от кожуры и косточки

500 мл ананасового сока

1 банан, нарезанный

Рецепт приготовления:

Положите все ингредиенты в блендер и перемешайте до получения однородной массы. Затем перелейте в два высоких стакана и сразу же подавайте.

Смузи из киви и банана от Джейми Оливера

Зеленый смузи от Джейми Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Киви – 3 шт.

Овсяные хлопья – 4 ст.л.

Банан – 1 шт.

Кубики льда – 8 шт.

Молоко – 200 мл

Обезжиренный йогурт – 250 г

Мелко натертый корень имбиря – 1/2 см

Мед – по желанию

Рецепт приготовления:

Киви и банан почистить и нарезать. Взбить все ингредиенты, кроме меда, в блендере. Должна получиться густая и однородная масса. Перелить смузи в высокие стаканы, добавить мед по вкусу.

Зеленый смузи с киви

Смузи для похудения с киви Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Огурцы – 200 г

Большой банан – 1 шт.

Спелые киви – 4 шт.

Свежий шпинат – 2-3 пучка

Рецепт приготовления:

Киви, банан, шпинат и огурцы помыть. Киви и банан почистить. Нарезать все ингредиенты и сложить в блендер. Взбить до получения однородной массы. Подавать смузи сразу же после приготовления.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram