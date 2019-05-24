Три рецепта полезных смузи из киви
Киви – прекрасная основа для коктейлей в блендере
Смузи из киви – это простой способ получить порцию витаминов и зарядиться энергией. Всего один киви в день покрывает суточную норму витамина С, который укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивляемость организма всевозможным инфекциям и помогает организму бороться со стрессом.
Смотрите видео, как вырастить киви в домашних условиях:
Зеленый фрукт оценят и те, кто следит за своим здоровьем и фигурой. В нем мало калорий и нет жиров, но зато киви богат необходимой для нормальной работы пищеварительной системы клетчаткой.
Рецепт смузи из киви, манго и банана
Ингредиенты:
- 3 очищенных киви
- 1 манго, очищенный от кожуры и косточки
- 500 мл ананасового сока
- 1 банан, нарезанный
Рецепт приготовления:
- Положите все ингредиенты в блендер и перемешайте до получения однородной массы.
- Затем перелейте в два высоких стакана и сразу же подавайте.
Смузи из киви и банана от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- Киви – 3 шт.
- Овсяные хлопья – 4 ст.л.
- Банан – 1 шт.
- Кубики льда – 8 шт.
- Молоко – 200 мл
- Обезжиренный йогурт – 250 г
- Мелко натертый корень имбиря – 1/2 см
- Мед – по желанию
Рецепт приготовления:
- Киви и банан почистить и нарезать.
- Взбить все ингредиенты, кроме меда, в блендере. Должна получиться густая и однородная масса.
- Перелить смузи в высокие стаканы, добавить мед по вкусу.
Зеленый смузи с киви
Ингредиенты:
- Огурцы – 200 г
- Большой банан – 1 шт.
- Спелые киви – 4 шт.
- Свежий шпинат – 2-3 пучка
Рецепт приготовления:
- Киви, банан, шпинат и огурцы помыть. Киви и банан почистить.
- Нарезать все ингредиенты и сложить в блендер. Взбить до получения однородной массы.
- Подавать смузи сразу же после приготовления.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.
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