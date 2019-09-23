Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить чай из облепихи: три рецепта для осени

Облепиховый чай поднимет настроение холодным осенним вечером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Чай из облепихи
Чай из облепихи
Фото: Depositphotos

Облепиха – очень полезная ягода. Она используется для лечения артрита, подагры и кожных высыпаний. Это прекрасный источник витаминов, антиоксидантов, аминокислот, жирных кислот и минералов, которые помогают нормализовать артериальное давление и снизить уровня холестерина в крови.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

В состав облепихи входят фитонциды – природные антибиотики, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде. Поэтому чай из ягод облепихи не только радует своим вкусом, но и будет полезен при ОРЗ. Калорийность облепихового чая без подсластителей – около 23 ккал на 100 г.

Облепиховый чай с апельсином

Чай из облепихи с апельсином
Чай из облепихи с апельсином
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 1 стакан ягод облепихи
  • 1 апельсин
  • 50 г сахара
  • 1 палочка корицы

Способ приготовления:

  1. Облепиху помыть, одну четверть размять до получения кашицы.
  2. Выжать сок из апельсина, а цедру натереть на терке.
  3. В заварочный чайник или френч-пресс положить облепиху, налить сок апельсина, туда же добавить цедру, сахар и разломанную палочку корицы. По желанию забросить несколько долек апельсина.
  4. Залить кипятком и дать настояться в течение 15 минут.

Чай с облепихой и медом

Облепиховый чай с медом
Облепиховый чай с медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г облепихи
  • 1-2 ч. л. черного чая
  • 2 ст. л. меда или сахара
  • 500 мл воды

Способ приготовления:

  1. Ягоды облепихи хорошо промыть, две трети размять ложкой в пюре.
  2. В чайник положить облепиховое пюре, оставшиеся ягоды и заварку.
  3. Залить все кипятком, накрыть тканевой салфеткой и дать настояться 10-15 минут.
  4. Готовый чай разлить через ситечко, добавив мед по вкусу. Можно готовить этот напиток и без добавления черного чая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что приготовить из облепихи: ТОП-5 осенних рецептов

Облепиховый чай с корицей

Облепиховый чай с корицей
Облепиховый чай с корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 100 г ягод облепихи
  • 2 палочки корицы
  • 500 мл кипятка
  • 2 ч.л. меда

Способ приготовления:

  1. Помыть и перебрать ягоды облепихи.
  2. Хорошо растолочь ягоды, сложить их в заварочный чайник вместе с выделившимся соком.
  3. Добавить палочки корицы. Залить кипятком и дать настояться в течение 5 минут.
  4. Готовый напиток процедить и подавать вместе с медом (по 1 чайной ложке на порцию).

Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть облепиху. "Сегодня" также писали о полезных свойствах осенних ягод.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сварить горячий шоколад с апельсином Рецепт согревающего имбирного чая от Юлии Высоцкой Как сварить вкусный домашний глинтвейн: рецепт с апельсином и яблоком Как приготовить имбирный чай для похудения
рецепты ягоды иммунитет чай антибиотики напиток облепиха
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Навіщо? Про що жити?": слова Заворотнюк приголомшили багатьох
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес

Популярные статьи

Сегодня, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Сегодня, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Сегодня, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

Сегодня, 07:13Events

Сегодня осеннее равноденствие 2019: обряды, ритуалы, традиции

Вчера, 19:11Психология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 17:39Шоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Вчера, 12:50Техно

Samsung официально получит Android 10: названы смартфоны

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и СМС

21 сентябряFun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Друг хворої на рак Заворотнюк розкрив те, що приховали від всіх
Друг хворої на рак Заворотнюк розкрив те, що приховали від всіх
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Сало защищает сосуды и предотвращает рак