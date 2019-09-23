Как приготовить чай из облепихи: три рецепта для осени

Облепиховый чай поднимет настроение холодным осенним вечером

Чай из облепихи Фото: Depositphotos

Облепиха – очень полезная ягода. Она используется для лечения артрита, подагры и кожных высыпаний. Это прекрасный источник витаминов, антиоксидантов, аминокислот, жирных кислот и минералов, которые помогают нормализовать артериальное давление и снизить уровня холестерина в крови.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

В состав облепихи входят фитонциды – природные антибиотики, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде. Поэтому чай из ягод облепихи не только радует своим вкусом, но и будет полезен при ОРЗ. Калорийность облепихового чая без подсластителей – около 23 ккал на 100 г.

Облепиховый чай с апельсином

Чай из облепихи с апельсином Фото: freepik.com

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

1 л воды

1 стакан ягод облепихи

1 апельсин

50 г сахара

1 палочка корицы

Способ приготовления:

Облепиху помыть, одну четверть размять до получения кашицы. Выжать сок из апельсина, а цедру натереть на терке. В заварочный чайник или френч-пресс положить облепиху, налить сок апельсина, туда же добавить цедру, сахар и разломанную палочку корицы. По желанию забросить несколько долек апельсина. Залить кипятком и дать настояться в течение 15 минут.

Чай с облепихой и медом

Облепиховый чай с медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г облепихи

1-2 ч. л. черного чая

2 ст. л. меда или сахара

500 мл воды

Способ приготовления:

Ягоды облепихи хорошо промыть, две трети размять ложкой в пюре. В чайник положить облепиховое пюре, оставшиеся ягоды и заварку. Залить все кипятком, накрыть тканевой салфеткой и дать настояться 10-15 минут. Готовый чай разлить через ситечко, добавив мед по вкусу. Можно готовить этот напиток и без добавления черного чая.

Облепиховый чай с корицей

Облепиховый чай с корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

100 г ягод облепихи

2 палочки корицы

500 мл кипятка

2 ч.л. меда

Способ приготовления:

Помыть и перебрать ягоды облепихи. Хорошо растолочь ягоды, сложить их в заварочный чайник вместе с выделившимся соком. Добавить палочки корицы. Залить кипятком и дать настояться в течение 5 минут. Готовый напиток процедить и подавать вместе с медом (по 1 чайной ложке на порцию).

Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть облепиху. "Сегодня" также писали о полезных свойствах осенних ягод.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.