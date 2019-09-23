Как приготовить чай из облепихи: три рецепта для осени
Облепиховый чай поднимет настроение холодным осенним вечером
Облепиха – очень полезная ягода. Она используется для лечения артрита, подагры и кожных высыпаний. Это прекрасный источник витаминов, антиоксидантов, аминокислот, жирных кислот и минералов, которые помогают нормализовать артериальное давление и снизить уровня холестерина в крови.
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В состав облепихи входят фитонциды – природные антибиотики, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде. Поэтому чай из ягод облепихи не только радует своим вкусом, но и будет полезен при ОРЗ. Калорийность облепихового чая без подсластителей – около 23 ккал на 100 г.
Облепиховый чай с апельсином
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 1 стакан ягод облепихи
- 1 апельсин
- 50 г сахара
- 1 палочка корицы
Способ приготовления:
- Облепиху помыть, одну четверть размять до получения кашицы.
- Выжать сок из апельсина, а цедру натереть на терке.
- В заварочный чайник или френч-пресс положить облепиху, налить сок апельсина, туда же добавить цедру, сахар и разломанную палочку корицы. По желанию забросить несколько долек апельсина.
- Залить кипятком и дать настояться в течение 15 минут.
Чай с облепихой и медом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г облепихи
- 1-2 ч. л. черного чая
- 2 ст. л. меда или сахара
- 500 мл воды
Способ приготовления:
- Ягоды облепихи хорошо промыть, две трети размять ложкой в пюре.
- В чайник положить облепиховое пюре, оставшиеся ягоды и заварку.
- Залить все кипятком, накрыть тканевой салфеткой и дать настояться 10-15 минут.
- Готовый чай разлить через ситечко, добавив мед по вкусу. Можно готовить этот напиток и без добавления черного чая.
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Облепиховый чай с корицей
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 100 г ягод облепихи
- 2 палочки корицы
- 500 мл кипятка
- 2 ч.л. меда
Способ приготовления:
- Помыть и перебрать ягоды облепихи.
- Хорошо растолочь ягоды, сложить их в заварочный чайник вместе с выделившимся соком.
- Добавить палочки корицы. Залить кипятком и дать настояться в течение 5 минут.
- Готовый напиток процедить и подавать вместе с медом (по 1 чайной ложке на порцию).
Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть облепиху. "Сегодня" также писали о полезных свойствах осенних ягод.
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