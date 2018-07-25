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Три оригинальных рецепта супа-пюре из летних овощей

Готовим супы из цветной капусты, зеленого горошка и шпината

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Летний суп-пюре Фото: pixabay.com
Летний суп-пюре Фото: pixabay.com

Хотите разнообразить свое летнее меню? Приготовьте полезные супы из сезонных овощей по рецептам из нашей подборки.

Суп-пюре из цветной капусты

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Суп из цветной капусты
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 150 г цветной капусты
  • 50 г репчатого лука
  • 50 г корня петрушки
  • 50 г корня сельдерея
  • 100 мл сливок 15-20%
  • 25 г сливочного масла
  • соль, перец
  • мускатный орех

Рецепт приготовления:

  1. Капусту разобрать на соцветия и отварить до готовности.
  2. Лук и коренья нарезать и обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.
  3. Добавить в сковороду цветную капусту, залить сливками и варить в течение 5-10 минут на слабом огне, помешивая.
  4. Добавить специи и взбить в однородную массу с помощью погружного блендера. Подавать можно сухариками из белого или черного хлеба, украсив зеленью.
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Суп-пюре из зеленого горошка

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Суп из зеленого горошка
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 250 г зеленого горошка
  • 50 г репчатого лука
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 50 мл жирных сливок или кокосового молока
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Зеленый горошек можно брать как свежий, так и мороженый. Если он заморожен, то предварительно следует его разморозить.
  2. Измельчить горошек в блендере (мороженый при разморозке даст жидкость, в случае со свежим надо будет немного ее добавить).
  3. В сотейнике обжарить на растительном масле лук, нарезанный кубиками, до золотистого цвета. Добавить горошек, кокосовое молоко (или сливки) и держать на среднем огне в течение 5-7 минут, помешивая. Посолить и поперчить, по желанию добавить другие пряности по вкусу.
  4. Подавать, по желанию украсив луком, предварительно тонко нарезанным и обжаренным во фритюре.

Суп-пюре из шпината с лососем

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Суп из шпината с лососем
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 400 г шпината
  • 250 г репчатого лука
  • 400 г отварного картофеля
  • 100 мл рыбного бульона
  • 50 мл растительного масла
  • 200 г лосося
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Лук мелко нарезать, обжарить в масле до золотистого цвета.
  2. Добавить свежий, мелко нарезанный шпинат, обжарить все вместе на среднем огне, пока из шпината не выйдет сок.
  3. Отварной картофель нарезать кубиками, сложить его и шпинат с луком в блендер. Добавить сливки и любой рыбный бульон, посолить и поперчить, взбить все в пюре.
  4. Рыбу отварить отдельно в подсоленной воде в течение 5-10 минут. При подаче разлить суп по тарелкам, в каждую положить по кусочку лосося.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний суп-пюре из щавеля. Сайт "Сегодня" также делился лучшими рецептами окрошки. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить картофельный суп с черемшой.

Смотрите видео, как приготовить японский суп мисо:


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Источник: "Сегодня"
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