Три оригинальных рецепта супа-пюре из летних овощей
Готовим супы из цветной капусты, зеленого горошка и шпината
Хотите разнообразить свое летнее меню? Приготовьте полезные супы из сезонных овощей по рецептам из нашей подборки.
Суп-пюре из цветной капусты
Ингредиенты:
- 150 г цветной капусты
- 50 г репчатого лука
- 50 г корня петрушки
- 50 г корня сельдерея
- 100 мл сливок 15-20%
- 25 г сливочного масла
- соль, перец
- мускатный орех
Рецепт приготовления:
- Капусту разобрать на соцветия и отварить до готовности.
- Лук и коренья нарезать и обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.
- Добавить в сковороду цветную капусту, залить сливками и варить в течение 5-10 минут на слабом огне, помешивая.
- Добавить специи и взбить в однородную массу с помощью погружного блендера. Подавать можно сухариками из белого или черного хлеба, украсив зеленью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛетний обед: суп-пюре из цуккини с плавленым сыром
Суп-пюре из зеленого горошка
Ингредиенты:
- 250 г зеленого горошка
- 50 г репчатого лука
- 1 ст.л. растительного масла
- 50 мл жирных сливок или кокосового молока
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Зеленый горошек можно брать как свежий, так и мороженый. Если он заморожен, то предварительно следует его разморозить.
- Измельчить горошек в блендере (мороженый при разморозке даст жидкость, в случае со свежим надо будет немного ее добавить).
- В сотейнике обжарить на растительном масле лук, нарезанный кубиками, до золотистого цвета. Добавить горошек, кокосовое молоко (или сливки) и держать на среднем огне в течение 5-7 минут, помешивая. Посолить и поперчить, по желанию добавить другие пряности по вкусу.
- Подавать, по желанию украсив луком, предварительно тонко нарезанным и обжаренным во фритюре.
Суп-пюре из шпината с лососем
Ингредиенты:
- 400 г шпината
- 250 г репчатого лука
- 400 г отварного картофеля
- 100 мл рыбного бульона
- 50 мл растительного масла
- 200 г лосося
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Лук мелко нарезать, обжарить в масле до золотистого цвета.
- Добавить свежий, мелко нарезанный шпинат, обжарить все вместе на среднем огне, пока из шпината не выйдет сок.
- Отварной картофель нарезать кубиками, сложить его и шпинат с луком в блендер. Добавить сливки и любой рыбный бульон, посолить и поперчить, взбить все в пюре.
- Рыбу отварить отдельно в подсоленной воде в течение 5-10 минут. При подаче разлить суп по тарелкам, в каждую положить по кусочку лосося.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний суп-пюре из щавеля. Сайт "Сегодня" также делился лучшими рецептами окрошки. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить картофельный суп с черемшой.
Смотрите видео, как приготовить японский суп мисо:
Еще несколько материалов по теме:Рулет из шпината с лососем: рецепт Руслана Сеничкина Картофель по-французски в духовке: лучшие рецепты приготовления
Источник: "Сегодня"