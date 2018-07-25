Три оригинальных рецепта супа-пюре из летних овощей

Готовим супы из цветной капусты, зеленого горошка и шпината

Летний суп-пюре Фото: pixabay.com

Хотите разнообразить свое летнее меню? Приготовьте полезные супы из сезонных овощей по рецептам из нашей подборки.

Суп-пюре из цветной капусты

Суп из цветной капусты Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

150 г цветной капусты

50 г репчатого лука

50 г корня петрушки

50 г корня сельдерея

100 мл сливок 15-20%

25 г сливочного масла

соль, перец

мускатный орех

Рецепт приготовления:

Капусту разобрать на соцветия и отварить до готовности. Лук и коренья нарезать и обжарить до золотистого цвета на сливочном масле. Добавить в сковороду цветную капусту, залить сливками и варить в течение 5-10 минут на слабом огне, помешивая. Добавить специи и взбить в однородную массу с помощью погружного блендера. Подавать можно сухариками из белого или черного хлеба, украсив зеленью.

Суп-пюре из зеленого горошка

Суп из зеленого горошка Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

250 г зеленого горошка

50 г репчатого лука

1 ст.л. растительного масла

50 мл жирных сливок или кокосового молока

соль, перец

Рецепт приготовления:

Зеленый горошек можно брать как свежий, так и мороженый. Если он заморожен, то предварительно следует его разморозить. Измельчить горошек в блендере (мороженый при разморозке даст жидкость, в случае со свежим надо будет немного ее добавить). В сотейнике обжарить на растительном масле лук, нарезанный кубиками, до золотистого цвета. Добавить горошек, кокосовое молоко (или сливки) и держать на среднем огне в течение 5-7 минут, помешивая. Посолить и поперчить, по желанию добавить другие пряности по вкусу. Подавать, по желанию украсив луком, предварительно тонко нарезанным и обжаренным во фритюре.

Суп-пюре из шпината с лососем

Суп из шпината с лососем Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

400 г шпината

250 г репчатого лука

400 г отварного картофеля

100 мл рыбного бульона

50 мл растительного масла

200 г лосося

соль, перец

Рецепт приготовления:

Лук мелко нарезать, обжарить в масле до золотистого цвета. Добавить свежий, мелко нарезанный шпинат, обжарить все вместе на среднем огне, пока из шпината не выйдет сок. Отварной картофель нарезать кубиками, сложить его и шпинат с луком в блендер. Добавить сливки и любой рыбный бульон, посолить и поперчить, взбить все в пюре. Рыбу отварить отдельно в подсоленной воде в течение 5-10 минут. При подаче разлить суп по тарелкам, в каждую положить по кусочку лосося.

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