Три рецепта вкусного домашнего хлеба для хлебопечки

Лучшие рецепты для хлебопечки с фото

В хлебопечке можно готовить не только хлеб, но и тесто для пиццы, а также сладкие пироги и кексы. Сделать вкусный хлеб в хлебопечке очень просто: достаточно соединить все ингредиенты в ведерке, включить прибор и дождаться окончания программы.

Хлеб поднимется лучше, если все ингредиенты будут комнатной температуры. Кроме этого, нужно точно отмерить указанное количество продуктов.

Пшеничный хлеб в хлебопечке

Пшеничный хлеб в хлебопечке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 1/8 стакана воды

2 5/8 стакана хлебной муки

3/8 стакана пшеничной муки

1 1/2 ч.л. соли

3 ст.л. сахара

1 1/2 ст.л. сахара

1 1/2 ст.л. сухого молока

1 1/2 ч.л. сухих дрожжей

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в ведерке хлебопечки и готовьте по инструкции производителя.

Сладкий банановый хлеб в хлебопечке

Банановый хлеб в хлебопечке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3/4 стакана свежего молока

3 стакана хлебной муки

3/8 стакана нарезанных бананов

1 желток

1/2 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

1 1/2 ст.л. сливочного масла

1 1/2 ч.л. сухих дрожжей

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в ведерке хлебопечки и готовьте по инструкции производителя. Цвет корочки будет темнее, чем у обычного хлеба.

Хлеб в хлебопечке с йогуртом

Хлеб в хлебопечке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

5/8 стакана воды

5/8 стакана йогурта

3 стакана хлебной муки

1 ч.л. соли

2 ст.л. сахара

1 1/2 ст.л. сухого молока

2 ч.л. сухих дрожжей

3 ст.л. кунжутных семечек

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в ведерке хлебопечки и готовьте по инструкции производителя. Кунжутные семечки необходимо добавлять, когда прозвучит звуковой сигнал во время замеса теста или сложить в специальный диспенсер.

Смотрите видео, как выбрать экономную хлебопечку:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами настоящего французского багета.

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