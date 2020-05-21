Три рецепта вкусного домашнего хлеба для хлебопечки
Лучшие рецепты для хлебопечки с фото
В хлебопечке можно готовить не только хлеб, но и тесто для пиццы, а также сладкие пироги и кексы. Сделать вкусный хлеб в хлебопечке очень просто: достаточно соединить все ингредиенты в ведерке, включить прибор и дождаться окончания программы.
Хлеб поднимется лучше, если все ингредиенты будут комнатной температуры. Кроме этого, нужно точно отмерить указанное количество продуктов.
Ингредиенты:
- 1 1/8 стакана воды
- 2 5/8 стакана хлебной муки
- 3/8 стакана пшеничной муки
- 1 1/2 ч.л. соли
- 3 ст.л. сахара
- 1 1/2 ст.л. сахара
- 1 1/2 ст.л. сухого молока
- 1 1/2 ч.л. сухих дрожжей
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в ведерке хлебопечки и готовьте по инструкции производителя.
Ингредиенты:
- 3/4 стакана свежего молока
- 3 стакана хлебной муки
- 3/8 стакана нарезанных бананов
- 1 желток
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 1 1/2 ст.л. сливочного масла
- 1 1/2 ч.л. сухих дрожжей
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в ведерке хлебопечки и готовьте по инструкции производителя. Цвет корочки будет темнее, чем у обычного хлеба.
Ингредиенты:
- 5/8 стакана воды
- 5/8 стакана йогурта
- 3 стакана хлебной муки
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 1 1/2 ст.л. сухого молока
- 2 ч.л. сухих дрожжей
- 3 ст.л. кунжутных семечек
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в ведерке хлебопечки и готовьте по инструкции производителя. Кунжутные семечки необходимо добавлять, когда прозвучит звуковой сигнал во время замеса теста или сложить в специальный диспенсер.
Смотрите видео, как выбрать экономную хлебопечку:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами настоящего французского багета.
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Источник: Сегодня