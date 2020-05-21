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Три рецепта вкусного домашнего хлеба для хлебопечки

Лучшие рецепты для хлебопечки с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 15:22

В хлебопечке можно готовить не только хлеб, но и тесто для пиццы, а также сладкие пироги и кексы. Сделать вкусный хлеб в хлебопечке очень просто: достаточно соединить все ингредиенты в ведерке, включить прибор и дождаться окончания программы.

Хлеб поднимется лучше, если все ингредиенты будут комнатной температуры. Кроме этого, нужно точно отмерить указанное количество продуктов.

Пшеничный хлеб в хлебопечке

Пшеничный хлеб в хлебопечке
Пшеничный хлеб в хлебопечке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 1/8 стакана воды
  • 2 5/8 стакана хлебной муки
  • 3/8 стакана пшеничной муки
  • 1 1/2 ч.л. соли
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 1/2 ст.л. сахара
  • 1 1/2 ст.л. сухого молока
  • 1 1/2 ч.л. сухих дрожжей

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Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в ведерке хлебопечки и готовьте по инструкции производителя.

Сладкий банановый хлеб в хлебопечке

Банановый хлеб в хлебопечке
Банановый хлеб в хлебопечке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 3/4 стакана свежего молока
  • 3 стакана хлебной муки
  • 3/8 стакана нарезанных бананов
  • 1 желток
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 1/2 ст.л. сливочного масла
  • 1 1/2 ч.л. сухих дрожжей

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в ведерке хлебопечки и готовьте по инструкции производителя. Цвет корочки будет темнее, чем у обычного хлеба.

Хлеб в хлебопечке с йогуртом

Хлеб в хлебопечке
Хлеб в хлебопечке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 5/8 стакана воды
  • 5/8 стакана йогурта
  • 3 стакана хлебной муки
  • 1 ч.л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 1/2 ст.л. сухого молока
  • 2 ч.л. сухих дрожжей
  • 3 ст.л. кунжутных семечек

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в ведерке хлебопечки и готовьте по инструкции производителя. Кунжутные семечки необходимо добавлять, когда прозвучит звуковой сигнал во время замеса теста или сложить в специальный диспенсер.

Смотрите видео, как выбрать экономную хлебопечку:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами настоящего французского багета.

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Источник: Сегодня
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