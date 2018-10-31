Три страшно вкусных блюда, которые создадут праздничную атмосферу на Хэллоуин
Праздничные рецепты от Тамилы Чехович
Каждый год 31 октября во многих стран мира отмечают Хэллоуин. Сегодня мы поделимся идеями забавных тематических блюд, которые вы можете приготовить за считанные минуты. В страшно вкусном меню – конфеты "Привидения", "метлосладости" и коктейль "Чудовище".
Конфеты "Привидения"
Возьмите обычные конфеты на палочке. Заверните их в мягкие белые салфетки и завяжите оранжевой лентой. Черным фломастером нарисуйте рожицы привидений.
Метлосладости
Наломайте сладкую или сладкую соломку, заверните ее в прозрачную пленку, формируя мешочек в виде метлы. Возьмите оранжевую пластиковую трубочку и прикрепите ее к мешочку с помощью декоративной ленты.
Коктейль "Чудовище"
Налейте в стаканы сладкую воду и подкрасьте ее фруктовым сиропом. Добавьте в бокалы желейных пауков, червяков и скорпионов. Подавайте напиток вместе с трубочками.
Напомним, ранее мы делились рецептом фаршированного перца в виде "Джека-Фонаря". Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить тыквенные капкейки на Хэллоуин по рецепту Эктора Хименес-Браво.