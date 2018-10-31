Три страшно вкусных блюда, которые создадут праздничную атмосферу на Хэллоуин

Праздничные рецепты от Тамилы Чехович

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Каждый год 31 октября во многих стран мира отмечают Хэллоуин. Сегодня мы поделимся идеями забавных тематических блюд, которые вы можете приготовить за считанные минуты. В страшно вкусном меню – конфеты "Привидения", "метлосладости" и коктейль "Чудовище".

Конфеты "Привидения"

Возьмите обычные конфеты на палочке. Заверните их в мягкие белые салфетки и завяжите оранжевой лентой. Черным фломастером нарисуйте рожицы привидений.

Метлосладости

Наломайте сладкую или сладкую соломку, заверните ее в прозрачную пленку, формируя мешочек в виде метлы. Возьмите оранжевую пластиковую трубочку и прикрепите ее к мешочку с помощью декоративной ленты.

Коктейль "Чудовище"

Налейте в стаканы сладкую воду и подкрасьте ее фруктовым сиропом. Добавьте в бокалы желейных пауков, червяков и скорпионов. Подавайте напиток вместе с трубочками.

Напомним, ранее мы делились рецептом фаршированного перца в виде "Джека-Фонаря". Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить тыквенные капкейки на Хэллоуин по рецепту Эктора Хименес-Браво.