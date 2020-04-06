Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тушеная капуста с соусом болоньезе: рецепт дня

Готовим капусту с фаршем, овощами и вином

Ирина Павлина
Сегодня, 15:20

Соус болоньезе – классика итальянской кухни. Он готовится из мясного фарша, панчетты, овощей, мясного бульона, вина и молока. Соус должен долго томиться на слабом огне, чтобы фарш впитал все ароматы пряных трав и овощей.

Читайте также:
Как приготовить спагетти болоньезе: рецепт с болгарским перцем

Чаще всего болоньезе используют как дополнение к пасте, но его можно подавать к блюдам из мяса и овощей. Мы предлагаем приготовить с ним тушеную капусту.

Тушеная капуста с мясным фаршем

Тушеная капуста с фаршем
Тушеная капуста с фаршем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 85 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для овощной основы:

  • 1/2 среднего кочана капусты
  • 1 ч.л. зиры
  • 2 ст. л. смеси сушеной паприки
  • 1 ч.л. розмарина
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Для болоньезе:

  • 200 г говяжьего фарша
  • 200 г свиного фарша
  • 50 г бекона
  • 0,5 луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 маленькая морковка
  • 0,5 черешка сельдерея
  • 200 г консервированных помидоров
  • 125 мл красного сухого вина
  • 4 ст.л. мясного бульона
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец, базилик, кориандр

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Способ приготовления:

  1. Лук, морковь, сельдерей и чеснок хорошо измельчить ножом. Бекон нарезать кусочками.
  2. В сотейнике разогреть масло и обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить овощи и готовить 5 минут.
  3. Положить фарш и жарить, помешивая 7 минут. Держите достаточно большой огонь, чтобы фарш обжарился, а не потушился.
  4. Влить вино и дать ему выпариться. Добавить в сотейник измельченные помидоры, бульон, соль и перец. Уменьшить огонь и тушить, помешивая 15 минут.
  5. Капусту нашинковать. Разогреть в кастрюле масло, добавить капусту и тушить 15-20 минут.
  6. Затем добавить соль, специи и тушить до готовности.

Как подавать капусту

Можно смешать с соусом болоньезе, а можно просто выложить мясной соус на капусту.

Напомним, ранее мы писали, как тушить капусту в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом тушеной капусты для пирожков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт легкого весеннего салата с редисом и зеленым горошком Как испечь классическую яблочную шарлотку Как сварить зеленый борщ со щавелем и яйцом Как сделать вкусный домашний бургер с говядиной
капуста соус рецепт фарш
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
Медики обнаружили новую группу риска для COVID-19
Медики обнаружили новую группу риска для COVID-19
Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком

Популярные статьи

Сегодня, 14:20Food

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 13:34Events

Когда Благовещение в 2020 году: точная дата и значение праздника

Сегодня, 13:14Fun

6 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 12:54Food

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

Сегодня, 11:41Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Сегодня, 11:39Travel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

Сегодня, 11:10Food

Лучший рецепт сырников с изюмом на сковороде

Сегодня, 10:55Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

Ирина Билык: биография и интересные факты об имениннице

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

Вчера, 12:10Food

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Вчера, 11:31Fun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 08:00Fun

5 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

4 апреляАфиша

Телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц

3 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

Новости партнеров

Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Каменських розкрила секрет боротьби із лінню
Каменських розкрила секрет боротьби із лінню
"Було б 42..." - колишній "коханець" Лорак переживає важку втрату
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом
С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно