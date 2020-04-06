Тушеная капуста с соусом болоньезе: рецепт дня

Готовим капусту с фаршем, овощами и вином

Соус болоньезе – классика итальянской кухни. Он готовится из мясного фарша, панчетты, овощей, мясного бульона, вина и молока. Соус должен долго томиться на слабом огне, чтобы фарш впитал все ароматы пряных трав и овощей.

Чаще всего болоньезе используют как дополнение к пасте, но его можно подавать к блюдам из мяса и овощей. Мы предлагаем приготовить с ним тушеную капусту.

Тушеная капуста с мясным фаршем

Тушеная капуста с фаршем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

85 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для овощной основы:

1/2 среднего кочана капусты

1 ч.л. зиры

2 ст. л. смеси сушеной паприки

1 ч.л. розмарина

2 ст.л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Для болоньезе:

200 г говяжьего фарша

200 г свиного фарша

50 г бекона

0,5 луковицы

1 зубчик чеснока

1 маленькая морковка

0,5 черешка сельдерея

200 г консервированных помидоров

125 мл красного сухого вина

4 ст.л. мясного бульона

1 ст.л. оливкового масла

Соль, перец, базилик, кориандр

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Способ приготовления:

Лук, морковь, сельдерей и чеснок хорошо измельчить ножом. Бекон нарезать кусочками. В сотейнике разогреть масло и обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить овощи и готовить 5 минут. Положить фарш и жарить, помешивая 7 минут. Держите достаточно большой огонь, чтобы фарш обжарился, а не потушился. Влить вино и дать ему выпариться. Добавить в сотейник измельченные помидоры, бульон, соль и перец. Уменьшить огонь и тушить, помешивая 15 минут. Капусту нашинковать. Разогреть в кастрюле масло, добавить капусту и тушить 15-20 минут. Затем добавить соль, специи и тушить до готовности.

Как подавать капусту

Можно смешать с соусом болоньезе, а можно просто выложить мясной соус на капусту.

Напомним, ранее мы писали, как тушить капусту в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом тушеной капусты для пирожков.

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