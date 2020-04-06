Тушеная капуста с соусом болоньезе: рецепт дня
Готовим капусту с фаршем, овощами и вином
Соус болоньезе – классика итальянской кухни. Он готовится из мясного фарша, панчетты, овощей, мясного бульона, вина и молока. Соус должен долго томиться на слабом огне, чтобы фарш впитал все ароматы пряных трав и овощей.
Чаще всего болоньезе используют как дополнение к пасте, но его можно подавать к блюдам из мяса и овощей. Мы предлагаем приготовить с ним тушеную капусту.
Тушеная капуста с мясным фаршем
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 85 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для овощной основы:
- 1/2 среднего кочана капусты
- 1 ч.л. зиры
- 2 ст. л. смеси сушеной паприки
- 1 ч.л. розмарина
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Для болоньезе:
- 200 г говяжьего фарша
- 200 г свиного фарша
- 50 г бекона
- 0,5 луковицы
- 1 зубчик чеснока
- 1 маленькая морковка
- 0,5 черешка сельдерея
- 200 г консервированных помидоров
- 125 мл красного сухого вина
- 4 ст.л. мясного бульона
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец, базилик, кориандр
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Способ приготовления:
- Лук, морковь, сельдерей и чеснок хорошо измельчить ножом. Бекон нарезать кусочками.
- В сотейнике разогреть масло и обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить овощи и готовить 5 минут.
- Положить фарш и жарить, помешивая 7 минут. Держите достаточно большой огонь, чтобы фарш обжарился, а не потушился.
- Влить вино и дать ему выпариться. Добавить в сотейник измельченные помидоры, бульон, соль и перец. Уменьшить огонь и тушить, помешивая 15 минут.
- Капусту нашинковать. Разогреть в кастрюле масло, добавить капусту и тушить 15-20 минут.
- Затем добавить соль, специи и тушить до готовности.
Как подавать капусту
Можно смешать с соусом болоньезе, а можно просто выложить мясной соус на капусту.
Напомним, ранее мы писали, как тушить капусту в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом тушеной капусты для пирожков.
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