Тушеный кролик по-мальтийски: рецепт Григория Германа

Телеведущий подедился рецептом крольчатины, приготовленной в сухом вине с овощами и чесноком

Кролик по-мальтийски Фото: facebook.com/germancooks

"Фенката – так мальтийцы так называют тушеного в вине кролика в частности и саму процедуру поедания кролика вообще", – написал Григорий Герман в своем Facebook.

Кролик по-мальтийски

Ингредиенты:

Кролик (разделанный и подготовленный) – 1 шт.

Вино белое – 200 мл

Крупные помидоры – 3 шт.

Томатная паста – 100 г

Морковь – 1 средняя

Масло оливковое – 50 мл

Тимьян – щепотка

Чеснок – 3 зубчика

Лук репчатый – 1 средняя луковица

Куриный бульон – 1 л

Горошек зеленый – 300 г

Нут вареный – 300 г

Соль, сахар, перец

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Рецепт приготовления:

Нагреваем емкость для тушения. Сбрызгиваем ее оливковым маслом и добавляем раздавленные зубчики чеснока. Обжариваем до золотистого цвета и убираем из сковороды. Натираем части кролика перцем, тимьяном и солью. Обжариваем кролика до золотистой корочки в чесночном масле. Извлекаем в отдельную посуду. Пока кролик обжаривается, режем лук – кубиком, а морковь – кольцами толщиной 3 мм. То есть средней. Отправляем в ту же посудину, где готовился кролик. Обжариваем около 5 минут, постоянно помешивая. Кипятим воду. Достаем из холодильника лед и высыпаем его в отдельную посудину и заливаем холодной водой. Помидоры надрезаем крестом, отправляем в кипяток на несколько минут. Перекладываем в ледяную воду, снимаем шкурку и режем. К луку и моркови добавляем томатную пасту. Слегка обжариваем. Она в этот момент теряет излишнюю кислоту и приобретает сладость; теперь – помидоры. Слегка протушиваем, примерно 3 минуты. Возвращаем кролика в емкость для тушения. Заливаем вином. Пропариваем 5 минут. Заливаем бульоном, накрываем крышкой и томим на среднем огне около 15 минут. Тем временем нагреваем духовку до 120 С. В бурлящую фенкату отправляем горошек и нут. Перемешиваем. Солим, перчим, добавляем сахар по вкусу. Накрываем крышкой и ставим в духовку на 40 минут томиться.

Напомним, ранее мы делились рецептом кролика со спаржей в сидре. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить кролика в томатном соусе по-итальянски.

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