Тушеный кролик по-мальтийски: рецепт Григория Германа
Телеведущий подедился рецептом крольчатины, приготовленной в сухом вине с овощами и чесноком
"Фенката – так мальтийцы так называют тушеного в вине кролика в частности и саму процедуру поедания кролика вообще", – написал Григорий Герман в своем Facebook.
Кролик по-мальтийски
Ингредиенты:
- Кролик (разделанный и подготовленный) – 1 шт.
- Вино белое – 200 мл
- Крупные помидоры – 3 шт.
- Томатная паста – 100 г
- Морковь – 1 средняя
- Масло оливковое – 50 мл
- Тимьян – щепотка
- Чеснок – 3 зубчика
- Лук репчатый – 1 средняя луковица
- Куриный бульон – 1 л
- Горошек зеленый – 300 г
- Нут вареный – 300 г
- Соль, сахар, перец
Рецепт приготовления:
- Нагреваем емкость для тушения. Сбрызгиваем ее оливковым маслом и добавляем раздавленные зубчики чеснока. Обжариваем до золотистого цвета и убираем из сковороды.
- Натираем части кролика перцем, тимьяном и солью. Обжариваем кролика до золотистой корочки в чесночном масле. Извлекаем в отдельную посуду.
- Пока кролик обжаривается, режем лук – кубиком, а морковь – кольцами толщиной 3 мм. То есть средней. Отправляем в ту же посудину, где готовился кролик. Обжариваем около 5 минут, постоянно помешивая.
- Кипятим воду. Достаем из холодильника лед и высыпаем его в отдельную посудину и заливаем холодной водой. Помидоры надрезаем крестом, отправляем в кипяток на несколько минут. Перекладываем в ледяную воду, снимаем шкурку и режем.
- К луку и моркови добавляем томатную пасту. Слегка обжариваем. Она в этот момент теряет излишнюю кислоту и приобретает сладость; теперь – помидоры. Слегка протушиваем, примерно 3 минуты. Возвращаем кролика в емкость для тушения. Заливаем вином. Пропариваем 5 минут. Заливаем бульоном, накрываем крышкой и томим на среднем огне около 15 минут. Тем временем нагреваем духовку до 120 С.
- В бурлящую фенкату отправляем горошек и нут. Перемешиваем. Солим, перчим, добавляем сахар по вкусу. Накрываем крышкой и ставим в духовку на 40 минут томиться.
Напомним, ранее мы делились рецептом кролика со спаржей в сидре. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить кролика в томатном соусе по-итальянски.
Смотрите видео, где в Украине выращивают лучших кроликов:
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Источник: "Сегодня"