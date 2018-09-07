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Тушеный кролик по-мальтийски: рецепт Григория Германа

Телеведущий подедился рецептом крольчатины, приготовленной в сухом вине с овощами и чесноком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Кролик по-мальтийски Фото: facebook.com/germancooks
Кролик по-мальтийски Фото: facebook.com/germancooks

"Фенката – так мальтийцы так называют тушеного в вине кролика в частности и саму процедуру поедания кролика вообще", – написал Григорий Герман в своем Facebook.

Кролик по-мальтийски

Ингредиенты:

  • Кролик (разделанный и подготовленный) – 1 шт.
  • Вино белое – 200 мл
  • Крупные помидоры – 3 шт. 
  • Томатная паста – 100 г
  • Морковь – 1 средняя
  • Масло оливковое – 50 мл
  • Тимьян – щепотка
  • Чеснок – 3 зубчика 
  • Лук репчатый – 1 средняя луковица
  • Куриный бульон – 1 л
  • Горошек зеленый – 300 г
  • Нут вареный – 300 г
  • Соль, сахар, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Нагреваем емкость для тушения. Сбрызгиваем ее оливковым маслом и добавляем раздавленные зубчики чеснока. Обжариваем до золотистого цвета и убираем из сковороды.
  2. Натираем части кролика перцем, тимьяном и солью. Обжариваем кролика до золотистой корочки в чесночном масле. Извлекаем в отдельную посуду.
  3. Пока кролик обжаривается, режем лук – кубиком, а морковь – кольцами толщиной 3 мм. То есть средней. Отправляем в ту же посудину, где готовился кролик. Обжариваем около 5 минут, постоянно помешивая.
  4. Кипятим воду. Достаем из холодильника лед и высыпаем его в отдельную посудину и заливаем холодной водой. Помидоры надрезаем крестом, отправляем в кипяток на несколько минут. Перекладываем в ледяную воду, снимаем шкурку и режем.
  5. К луку и моркови добавляем томатную пасту. Слегка обжариваем. Она в этот момент теряет излишнюю кислоту и приобретает сладость; теперь – помидоры. Слегка протушиваем, примерно 3 минуты. Возвращаем кролика в емкость для тушения. Заливаем вином. Пропариваем 5 минут. Заливаем бульоном, накрываем крышкой и томим на среднем огне около 15 минут. Тем временем нагреваем духовку до 120 С.
  6.  В бурлящую фенкату отправляем горошек и нут. Перемешиваем. Солим, перчим, добавляем сахар по вкусу. Накрываем крышкой и ставим в духовку  на 40 минут томиться.

Напомним, ранее мы делились рецептом кролика со спаржей в сидре. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить кролика в томатном соусе по-итальянски.

Смотрите видео, где в Украине выращивают лучших кроликов:

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Источник: "Сегодня"
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