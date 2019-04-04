Творожная пасха царская: как ее приготовить
Традиционный пасхальный стол не обходится без этого блюда
На праздничном пасхальном столе непременно должна быть творожная пасха. В творожную массу часто добавляют изюм и цукаты, ягоды, орехи, мед или сгущенное молоко – все, что придаст пасхе приятный аромат, сладость и вкус.
Творожная пасха царская
Ингредиенты:
- Творог средней жирности 350-500 г
- Желтки – 2-3 шт.
- Сахарная пудра (или сахарный песок) – 200-250 г
- Масло сливочное – 150-200 г
- Ваниль
- Взбитые сливки – 150 г
- Изюм – 50 г
- Цукаты – 50 г
- Миндаль очищенный – 50 г (по желанию)
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Рецепт приготовления:
- Отделите яичные желтки от белков. Разотрите их с сахарной пудрой или песком. Доведите до однородности.
- Добавьте сливочное масло комнатной температуры. Перемешайте до однородности.
- Протрите творог через сито 1-2 раза. Перемешайте с желткой массой.
- Добавьте изюм, цукаты и миндаль (если используете).
- Аккуратно подмешайте взбитые сливки.
- Далее осталось переместить массу в форму. Чтобы пасха не прилипала, застелите ее влажной марлей.
- Сверху поставьте груз, а снизу поддон, куда будет стекать сыворотка. Отправьте пасху в холодильник минимум на 24 часа, а лучше – на 48. Не забудьте сливать сыворотку из поддона по мере накопления.
- Аккуратно переверните готовую творожную пасху на блюдо и украсьте на свой вкус.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить творожную пасху по рецепту Марты Стюарт. Мы также рассказывали, как правильно варить яйца в луковой шелухе.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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Источник: Сегодня