Творожная пасха царская: как ее приготовить

Традиционный пасхальный стол не обходится без этого блюда

Творожная пасха царская Фото: Depositphotos

На праздничном пасхальном столе непременно должна быть творожная пасха. В творожную массу часто добавляют изюм и цукаты, ягоды, орехи, мед или сгущенное молоко – все, что придаст пасхе приятный аромат, сладость и вкус.

Творожная пасха царская

Ингредиенты:

Творог средней жирности 350-500 г

Желтки – 2-3 шт.

Сахарная пудра (или сахарный песок) – 200-250 г

Масло сливочное – 150-200 г

Ваниль

Взбитые сливки – 150 г

Изюм – 50 г

Цукаты – 50 г

Миндаль очищенный – 50 г (по желанию)

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Рецепт приготовления:

Отделите яичные желтки от белков. Разотрите их с сахарной пудрой или песком. Доведите до однородности. Добавьте сливочное масло комнатной температуры. Перемешайте до однородности. Протрите творог через сито 1-2 раза. Перемешайте с желткой массой. Добавьте изюм, цукаты и миндаль (если используете). Аккуратно подмешайте взбитые сливки. Далее осталось переместить массу в форму. Чтобы пасха не прилипала, застелите ее влажной марлей. Сверху поставьте груз, а снизу поддон, куда будет стекать сыворотка. Отправьте пасху в холодильник минимум на 24 часа, а лучше – на 48. Не забудьте сливать сыворотку из поддона по мере накопления. Аккуратно переверните готовую творожную пасху на блюдо и украсьте на свой вкус.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить творожную пасху по рецепту Марты Стюарт. Мы также рассказывали, как правильно варить яйца в луковой шелухе.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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