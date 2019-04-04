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Творожная пасха царская: как ее приготовить

Традиционный пасхальный стол не обходится без этого блюда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
Творожная пасха царская
Творожная пасха царская
Фото: Depositphotos

На праздничном пасхальном столе непременно должна быть творожная пасха. В творожную массу часто добавляют изюм и цукаты, ягоды, орехи, мед или сгущенное молоко – все, что придаст пасхе приятный аромат, сладость и вкус.

Творожная пасха царская

Ингредиенты:

  • Творог средней жирности 350-500 г
  • Желтки – 2-3 шт.
  • Сахарная пудра (или сахарный песок) – 200-250 г
  • Масло сливочное – 150-200 г
  • Ваниль
  • Взбитые сливки – 150 г
  • Изюм – 50 г
  • Цукаты – 50 г
  • Миндаль очищенный – 50 г (по желанию)

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Рецепт приготовления:

  1. Отделите яичные желтки от белков. Разотрите их с сахарной пудрой или песком. Доведите до однородности.
  2. Добавьте сливочное масло комнатной температуры. Перемешайте до однородности.
  3. Протрите творог через сито 1-2 раза. Перемешайте с желткой массой.
  4. Добавьте изюм, цукаты и миндаль (если используете).
  5. Аккуратно подмешайте взбитые сливки.
  6. Далее осталось переместить массу в форму. Чтобы пасха не прилипала, застелите ее влажной марлей.
  7. Сверху поставьте груз, а снизу поддон, куда будет стекать сыворотка. Отправьте пасху в холодильник минимум на 24 часа, а лучше – на 48. Не забудьте сливать сыворотку из поддона по мере накопления.
  8. Аккуратно переверните готовую творожную пасху на блюдо и украсьте на свой вкус.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить творожную пасху по рецепту Марты Стюарт. Мы также рассказывали, как правильно варить яйца в луковой шелухе.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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