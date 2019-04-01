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Творожная пасха с лимоном и апельсином: простой рецепт от Марты Стюарт

Рецепт творожной пасхи от известной американской ведущей и кулинара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Пасха творожная без выпечки
Пасха творожная без выпечки
Фото: Depositphotos

Творожная пасха чем-то напоминает на чизкейк без выпечки. В этом рецепте она украшается ананасовыми цукатами, но Марта Стюарт иногда использует вместо них желейные конфеты. Если у вас нет специальной формы для пасхи, возьмите новый цветочный горшок или сито с мелкой сеткой.

Творожная пасха без выпечки

Ингредиенты:

  • 900 г фермерского творога
  • 1 1/2 стакана сахара
  • 340 г масла комнатной температуры 
  • 1/4 чайной ложки тертого свежего мускатного ореха
  • цедра 1 апельсина
  • 1/3 стакана мелко нарезанных лимонных цукатов или цедры лимона
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 6 яичных желтков комнатной температуры
  • 1 чашка жирных сливок
  • Ананасовые цукаты или ассорти цукатов – для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Протрите творог через сито в миску.
  2. Используя миксер с насадкой для взбивания, взбейте желтки с сахаром на высокой скорости в пышный светлый крем, около 5 минут.
  3. Снизьте скорость до средней; добавьте творог, масло, мускатный орех, цедру и корки. Перемешайте до получения однородной массы. Все еще смешивая, постепенно влейте сливки. В конце добавьте ваниль.
  4. Застелите форму для пасхи 13 х 5 х 18 см влажной марлей; добавьте творожную массу. Концы марли сложите сверху.
  5. Поставьте сверху миску с грузом (это могут быть банки с водой). Отправьте в холодильник на ночь, подставив под форму тарелку, куда будет стекать сыворотка.
  6. Снимите груз и тарелку, разверните концы марли. Осторожно переверните форму на блюдо и аккуратно ее снимите; удалите марлю. Украсьте  готовую творожную пасху цукатами. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как приготовить пасхальный кекс:

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Источник: Сегодня
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