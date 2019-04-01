Творожная пасха с лимоном и апельсином: простой рецепт от Марты Стюарт

Рецепт творожной пасхи от известной американской ведущей и кулинара

Пасха творожная без выпечки Фото: Depositphotos

Творожная пасха чем-то напоминает на чизкейк без выпечки. В этом рецепте она украшается ананасовыми цукатами, но Марта Стюарт иногда использует вместо них желейные конфеты. Если у вас нет специальной формы для пасхи, возьмите новый цветочный горшок или сито с мелкой сеткой.

Творожная пасха без выпечки

Ингредиенты:

900 г фермерского творога

1 1/2 стакана сахара

340 г масла комнатной температуры

1/4 чайной ложки тертого свежего мускатного ореха

цедра 1 апельсина

1/3 стакана мелко нарезанных лимонных цукатов или цедры лимона

1 ч.л. ванильного экстракта

6 яичных желтков комнатной температуры

1 чашка жирных сливок

Ананасовые цукаты или ассорти цукатов – для украшения

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Рецепт приготовления:

Протрите творог через сито в миску. Используя миксер с насадкой для взбивания, взбейте желтки с сахаром на высокой скорости в пышный светлый крем, около 5 минут. Снизьте скорость до средней; добавьте творог, масло, мускатный орех, цедру и корки. Перемешайте до получения однородной массы. Все еще смешивая, постепенно влейте сливки. В конце добавьте ваниль. Застелите форму для пасхи 13 х 5 х 18 см влажной марлей; добавьте творожную массу. Концы марли сложите сверху. Поставьте сверху миску с грузом (это могут быть банки с водой). Отправьте в холодильник на ночь, подставив под форму тарелку, куда будет стекать сыворотка. Снимите груз и тарелку, разверните концы марли. Осторожно переверните форму на блюдо и аккуратно ее снимите; удалите марлю. Украсьте готовую творожную пасху цукатами.

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