Творожная пасха с лимоном и апельсином: простой рецепт от Марты Стюарт
Рецепт творожной пасхи от известной американской ведущей и кулинара
Творожная пасха чем-то напоминает на чизкейк без выпечки. В этом рецепте она украшается ананасовыми цукатами, но Марта Стюарт иногда использует вместо них желейные конфеты. Если у вас нет специальной формы для пасхи, возьмите новый цветочный горшок или сито с мелкой сеткой.
Творожная пасха без выпечки
Ингредиенты:
- 900 г фермерского творога
- 1 1/2 стакана сахара
- 340 г масла комнатной температуры
- 1/4 чайной ложки тертого свежего мускатного ореха
- цедра 1 апельсина
- 1/3 стакана мелко нарезанных лимонных цукатов или цедры лимона
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 6 яичных желтков комнатной температуры
- 1 чашка жирных сливок
- Ананасовые цукаты или ассорти цукатов – для украшения
Рецепт приготовления:
- Протрите творог через сито в миску.
- Используя миксер с насадкой для взбивания, взбейте желтки с сахаром на высокой скорости в пышный светлый крем, около 5 минут.
- Снизьте скорость до средней; добавьте творог, масло, мускатный орех, цедру и корки. Перемешайте до получения однородной массы. Все еще смешивая, постепенно влейте сливки. В конце добавьте ваниль.
- Застелите форму для пасхи 13 х 5 х 18 см влажной марлей; добавьте творожную массу. Концы марли сложите сверху.
- Поставьте сверху миску с грузом (это могут быть банки с водой). Отправьте в холодильник на ночь, подставив под форму тарелку, куда будет стекать сыворотка.
- Снимите груз и тарелку, разверните концы марли. Осторожно переверните форму на блюдо и аккуратно ее снимите; удалите марлю. Украсьте готовую творожную пасху цукатами.
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Источник: Сегодня