Творожная запеканка с дыней: рецепт вкусного летнего завтрака
Готовим сладкую творожную запеканку с дыней и лимоном
Если у вас осталось немного дынной мякоти, закарамелизируйте ее с лимонной цедрой и добавьте в классическую творожную запеканку. В итоге вы получите восхитительное блюдо для летнего завтрака, вкусное, сытное и полезное.
Творожная запеканка с дыней
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 252 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г дыни
- 1 лимон
- 500 г творога
- 180 г сметаны
- 200 г сахара
- 3 яйца
- 4 ст. л. манки
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Способ приготовления:
- Творог выложить в глубокую тарелку, размять вилкой. Чтобы запеканка была однородной, можно протереть творог через сито.
- Добавить сметану и сахар (оставить по паре столовых ложек). Разбить в смесь яйца, всыпать манку. Тщательно перемешать массу до однородности.
- Дыню и лимон помыть. С лимона снять цедру, измельчить. Дыню разрезать, удалить семена и корки, нарезать маленькими кубиками.
- Дыню и цедру выложить в сковороду, присыпать оставшимся сахаром. Тушить на сильном огне несколько минут. Слить сок, кусочки дыни и цедру переложить к творогу. Еще раз перемешать.
- Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить заготовку, равномерно распределить. Смазать сметаной. Выпекать в духовке 30-35 минут при 180 ºС.
Как подавать запеканку
Остудить блюдо, по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски. Подавать со сметаной, вареньем, свежими ягодами или фруктами.
Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:
Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.
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