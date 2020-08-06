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Творожная запеканка с дыней: рецепт вкусного летнего завтрака

Сегодня, 18:26

Готовим сладкую творожную запеканку с дыней и лимоном

Если у вас осталось немного дынной мякоти, закарамелизируйте ее с лимонной цедрой и добавьте в классическую творожную запеканку. В итоге вы получите восхитительное блюдо для летнего завтрака, вкусное, сытное и полезное.

Творожная запеканка с дыней

Запеканка с дыней в духовке
Запеканка с дыней в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 252 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г дыни
  • 1 лимон
  • 500 г творога
  • 180 г сметаны
  • 200 г сахара
  • 3 яйца
  • 4 ст. л. манки

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Способ приготовления:

  1. Творог выложить в глубокую тарелку, размять вилкой. Чтобы запеканка была однородной, можно протереть творог через сито.
  2. Добавить сметану и сахар (оставить по паре столовых ложек). Разбить в смесь яйца, всыпать манку. Тщательно перемешать массу до однородности.
  3. Дыню и лимон помыть. С лимона снять цедру, измельчить. Дыню разрезать, удалить семена и корки, нарезать маленькими кубиками.
  4. Дыню и цедру выложить в сковороду, присыпать оставшимся сахаром. Тушить на сильном огне несколько минут. Слить сок, кусочки дыни и цедру переложить к творогу. Еще раз перемешать.
  5. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить заготовку, равномерно распределить. Смазать сметаной. Выпекать в духовке 30-35 минут при 180 ºС.

Как подавать запеканку

Остудить блюдо, по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски. Подавать со сметаной, вареньем, свежими ягодами или фруктами.

Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:

Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.

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Источник: Сегодня
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