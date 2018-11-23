Полезный завтрак: творожная запеканка с кусочками тыквы и медом
Вы можете приготовить этот завтрак в духовке или мультиварке
Творожная запеканка хороша тем, что ее можно приготовить вечером, а утром только разогреть и подать со сметаной, сгущенкой или вареньем. Предлагаем вам осенний вариант – с кусочками тыквенной мякоти, корицей и медом.
Творожная запеканка с тыквой
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 2 яйца
- 3-4 ст.л. манной крупы
- 4 ст.л. молока
- 3 ст.л. сахара
- 500 г мякоти тыквы
- 1 ст.л. меда
- щепотка корицы
- масло – для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Тыквенную мякоть нарезать кубиками, залить молоком на треть, добавить мед и щепотку корицы. Варить около 10 минут, чтобы тыква стала мягкой, но не превратилась в пюре. Остудить, сохранив молоко.
- Смешать творог, яйца, манку, сахар и молоко, в котором варилась тыква. Добавить к этой массе кусочки тыквы и аккуратно перемешать.
- Форму смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Выложить творожную массу и разровнять лопаткой. Запекать при 200 С в течение 30-40 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
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Источник: "Сегодня"