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Полезный завтрак: творожная запеканка с кусочками тыквы и медом

Вы можете приготовить этот завтрак в духовке или мультиварке

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 08:00
Запеканка из творога с кусочками тыквы Фото: depositphotos.com
Запеканка из творога с кусочками тыквы Фото: depositphotos.com

Творожная запеканка хороша тем, что ее можно приготовить вечером, а утром только разогреть и подать со сметаной, сгущенкой или вареньем. Предлагаем вам осенний вариант – с кусочками тыквенной мякоти, корицей и медом.

Творожная запеканка с тыквой

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 2 яйца
  • 3-4 ст.л. манной крупы
  • 4 ст.л. молока
  • 3 ст.л. сахара
  • 500 г мякоти тыквы
  • 1 ст.л. меда 
  • щепотка корицы
  • масло – для смазывания формы
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Рецепт приготовления:

  1. Тыквенную мякоть нарезать кубиками, залить молоком на треть, добавить мед и щепотку корицы. Варить около 10 минут, чтобы тыква стала мягкой, но не превратилась в пюре. Остудить, сохранив молоко.
  2. Смешать творог, яйца, манку, сахар и молоко, в котором варилась тыква. Добавить к этой массе кусочки тыквы и аккуратно перемешать.
  3. Форму смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Выложить творожную массу и разровнять лопаткой. Запекать при 200 С в течение 30-40 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:

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Источник: "Сегодня"
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