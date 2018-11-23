Полезный завтрак: творожная запеканка с кусочками тыквы и медом

Вы можете приготовить этот завтрак в духовке или мультиварке

Запеканка из творога с кусочками тыквы Фото: depositphotos.com

Творожная запеканка хороша тем, что ее можно приготовить вечером, а утром только разогреть и подать со сметаной, сгущенкой или вареньем. Предлагаем вам осенний вариант – с кусочками тыквенной мякоти, корицей и медом.

Творожная запеканка с тыквой

Ингредиенты:

400 г творога

2 яйца

3-4 ст.л. манной крупы

4 ст.л. молока

3 ст.л. сахара

500 г мякоти тыквы

1 ст.л. меда

щепотка корицы

масло – для смазывания формы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Творожная запеканка с яблоками: три рецепта для завтрака

Рецепт приготовления:

Тыквенную мякоть нарезать кубиками, залить молоком на треть, добавить мед и щепотку корицы. Варить около 10 минут, чтобы тыква стала мягкой, но не превратилась в пюре. Остудить, сохранив молоко. Смешать творог, яйца, манку, сахар и молоко, в котором варилась тыква. Добавить к этой массе кусочки тыквы и аккуратно перемешать. Форму смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Выложить творожную массу и разровнять лопаткой. Запекать при 200 С в течение 30-40 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья: