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Осенний завтрак: творожная запеканка с яблоками и корицей

Вместо яблок вы можете использовать груши

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Запеканку можно посыпать кокосовой стружкой Фото: depositphotos.com
Запеканку можно посыпать кокосовой стружкой Фото: depositphotos.com

Запеканка из творога – это всегда вкусно, просто и полезно. Сегодня мы расскажем, как приготовить творожную запеканку с кусочками яблок и молотой корицей.

Творожная запеканка с яблоками

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 4 больших яйца
  • 100 г сахара или меда
  • 60 г муки
  • 60 г манной крупы
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка молотой корицы
  • 300 г яблок
  • сливочное масло – для смазывания формы
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Рецепт приготовления:

  1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
  2. Духовку разогреть до 200 С.
  3. В большой миске взбить миксером яйца, сахар, манную крупу, муку, разрыхлитель, творог и корицу. В конце добавить яблоки и размешать ложкой.
  4. Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто. Разровнять поверхность лопаткой.
  5. Убавить нагрев до 180 С и поставить форму в духовку. Готовить около 40 минут или до золотистого цвета. Остудить.
  6. Подавать творожную запеканку вместе со сметаной, медом или вареньем. 

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить розовые сырники:

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Источник: "Сегодня"
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