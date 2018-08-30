Осенний завтрак: творожная запеканка с яблоками и корицей
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Запеканка из творога – это всегда вкусно, просто и полезно. Сегодня мы расскажем, как приготовить творожную запеканку с кусочками яблок и молотой корицей.
Творожная запеканка с яблоками
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 4 больших яйца
- 100 г сахара или меда
- 60 г муки
- 60 г манной крупы
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка молотой корицы
- 300 г яблок
- сливочное масло – для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
- Духовку разогреть до 200 С.
- В большой миске взбить миксером яйца, сахар, манную крупу, муку, разрыхлитель, творог и корицу. В конце добавить яблоки и размешать ложкой.
- Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто. Разровнять поверхность лопаткой.
- Убавить нагрев до 180 С и поставить форму в духовку. Готовить около 40 минут или до золотистого цвета. Остудить.
- Подавать творожную запеканку вместе со сметаной, медом или вареньем.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
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Источник: "Сегодня"