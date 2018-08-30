Осенний завтрак: творожная запеканка с яблоками и корицей

Вместо яблок вы можете использовать груши

Запеканку можно посыпать кокосовой стружкой Фото: depositphotos.com

Запеканка из творога – это всегда вкусно, просто и полезно. Сегодня мы расскажем, как приготовить творожную запеканку с кусочками яблок и молотой корицей.

Творожная запеканка с яблоками

Ингредиенты:

500 г творога

4 больших яйца

100 г сахара или меда

60 г муки

60 г манной крупы

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка молотой корицы

300 г яблок

сливочное масло – для смазывания формы

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Рецепт приготовления:

Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Духовку разогреть до 200 С. В большой миске взбить миксером яйца, сахар, манную крупу, муку, разрыхлитель, творог и корицу. В конце добавить яблоки и размешать ложкой. Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто. Разровнять поверхность лопаткой. Убавить нагрев до 180 С и поставить форму в духовку. Готовить около 40 минут или до золотистого цвета. Остудить. Подавать творожную запеканку вместе со сметаной, медом или вареньем.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

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