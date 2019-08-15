Творожная запеканка в мультиварке: пошаговый рецепт

Рецепт пышной запеканки из творога

Запеканка из творога в мультиварке Фото: Depositphotos

Творожная запеканка в мультиварке, как правило, готовится в режиме "Выпечка" или "Жарка", иногда используется режим "Молочная каша" или "Плов". Время приготовления колеблется от 30 минут до 1 часа, и зависит от количества ингредиентов и мощности прибора.

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В запеканку из творога можно добавить изюм, курагу, сушеную клюкву или вишню, а также кусочки свежих или замороженных фруктов и ягод. Подают блюдо вместе со сметаной, вареньем, сгущенкой или медом.

Творожная запеканка в мультиварке

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

5 яиц

2/3 стакана сахара

1/2 стакана манки

1 стакана кефира

500 г творога

1 ч.л. разрыхлителя

Ванилин

Способ приготовления:

Отделить яичные белки от желтков, белки поставить в холодильник. Манку залить кефиром, перемешать и дать постоять 15 минут. Творог смешать с желтками и взбить в блендере. Добавить разрыхлитель и ванилин. Влить манно-кефирную смесь и перемешать миксером. Взбить белки с сахаром до мягких пиков. Добавить треть белковой массы в творожную, аккуратно перемешать движениями снизу вверх. Добавить оставшиеся белки и еще раз перемешать. Чашу мультиварки смазать маслом и присыпать манной крупой. Добавить творожную массу и разровнять лопаткой. Готовить в режиме "Выпечка" 40 минут. Затем оставить в режиме "Подогрев" на 20 минут. Открыть крышку и оставить запеканку остывать. Затем переложить творожную запеканку на тарелку и подавать с любыми топпингами на свой вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.

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