Творожная запеканка в мультиварке: пошаговый рецепт
Рецепт пышной запеканки из творога
Творожная запеканка в мультиварке, как правило, готовится в режиме "Выпечка" или "Жарка", иногда используется режим "Молочная каша" или "Плов". Время приготовления колеблется от 30 минут до 1 часа, и зависит от количества ингредиентов и мощности прибора.
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В запеканку из творога можно добавить изюм, курагу, сушеную клюкву или вишню, а также кусочки свежих или замороженных фруктов и ягод. Подают блюдо вместе со сметаной, вареньем, сгущенкой или медом.
Творожная запеканка в мультиварке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2/3 стакана сахара
- 1/2 стакана манки
- 1 стакана кефира
- 500 г творога
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Ванилин
Способ приготовления:
- Отделить яичные белки от желтков, белки поставить в холодильник.
- Манку залить кефиром, перемешать и дать постоять 15 минут.
- Творог смешать с желтками и взбить в блендере. Добавить разрыхлитель и ванилин.
- Влить манно-кефирную смесь и перемешать миксером.
- Взбить белки с сахаром до мягких пиков. Добавить треть белковой массы в творожную, аккуратно перемешать движениями снизу вверх. Добавить оставшиеся белки и еще раз перемешать.
- Чашу мультиварки смазать маслом и присыпать манной крупой. Добавить творожную массу и разровнять лопаткой.
- Готовить в режиме "Выпечка" 40 минут. Затем оставить в режиме "Подогрев" на 20 минут. Открыть крышку и оставить запеканку остывать.
- Затем переложить творожную запеканку на тарелку и подавать с любыми топпингами на свой вкус.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.
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