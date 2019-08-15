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Творожная запеканка в мультиварке: пошаговый рецепт

Рецепт пышной запеканки из творога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Запеканка из творога в мультиварке
Запеканка из творога в мультиварке
Фото: Depositphotos

Творожная запеканка в мультиварке, как правило, готовится в режиме "Выпечка" или "Жарка", иногда используется режим "Молочная каша" или "Плов". Время приготовления колеблется от 30 минут до 1 часа, и зависит от количества ингредиентов и мощности прибора.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог для запеканки:

В запеканку из творога можно добавить изюм, курагу, сушеную клюкву или вишню, а также кусочки свежих или замороженных фруктов и ягод. Подают блюдо вместе со сметаной, вареньем, сгущенкой или медом.

Творожная запеканка в мультиварке

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 5 яиц 
  • 2/3 стакана сахара
  • 1/2 стакана манки
  • 1 стакана кефира
  • 500 г творога
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Ванилин

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Способ приготовления:

  1. Отделить яичные белки от желтков, белки поставить в холодильник.
  2. Манку залить кефиром, перемешать и дать постоять 15 минут.
  3. Творог смешать с желтками и взбить в блендере. Добавить разрыхлитель и ванилин. 
  4. Влить манно-кефирную смесь и перемешать миксером.
  5. Взбить белки с сахаром до мягких пиков. Добавить треть белковой массы в творожную, аккуратно перемешать движениями снизу вверх. Добавить оставшиеся белки и еще раз перемешать.
  6. Чашу мультиварки смазать маслом и присыпать манной крупой. Добавить творожную массу и разровнять лопаткой.
  7. Готовить в режиме "Выпечка" 40 минут. Затем оставить в режиме "Подогрев" на 20 минут. Открыть крышку и оставить запеканку остывать. 
  8. Затем переложить творожную запеканку на тарелку и подавать с любыми топпингами на свой вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.

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Источник: Сегодня
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