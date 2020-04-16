Творожная запеканка в мультиварке: простой рецепт без сметаны

Готовим вкусную запеканку из творога

Порадуйте домашних нежной, пышной творожной запеканкой в мультиварке. Это блюдо подойдет как для завтрака, так и для ужина.

Творожная запеканка в мультиварке обычно готовится в режиме "Выпечка", иногда используются режимы "Молочная каша" или "Плов". Время выпекания обычно занимает от 30 минут до часа.

Творожная запеканка в мультиварке без сметаны

Творожная запеканка с манкой в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

189 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500-600 г творога 9 %

2/3 стакана сахара

5 яиц

0,5 стакана манки

1 стакан кефир или йогурта

1 ч. л. разрыхлителя

Ванилин – по вкусу

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Способ приготовления:

Манную крупу залить йогуртом или кефиром и оставить набухать на 15-20 минут. Затем добавить творог, желтки, разрыхлитель и ванилин. Взбить блендером. Белки взбить миксером с сахаром до мягких пиков. Аккуратно ввести взбитые белки в творожную смесь. Чашу смазать любым маслом, выложить творожную массу и разровнять поверхность ложкой. Готовить творожную запеканку с манкой в мультиварке в режиме "Выпечка" в течение 40-50 минут. После сигнала запеканку оставить в закрытой мультиварке в режиме "Подогрев" на 40 минут. Затем мультиварку выключить и через 10-15 минут извлечь запеканку из чаши с помощью корзинки для варки на пару.

С чем подавать запеканку

Творожную запеканку можно дополнить сметаной, вареньем, медом или сгущенкой.

Смотрите видео, как выбрать творог для запеканки:

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с ягодами. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить запеканку из творога в чашках по рецепту Даши Малаховой.

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