Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Творожная запеканка в мультиварке: простой рецепт без сметаны

Готовим вкусную запеканку из творога

Ирина Павлина
Сегодня, 10:15

Порадуйте домашних нежной, пышной творожной запеканкой в мультиварке. Это блюдо подойдет как для завтрака, так и для ужина.

Творожная запеканка в мультиварке обычно готовится в режиме "Выпечка", иногда используются режимы "Молочная каша" или "Плов". Время выпекания обычно занимает от 30 минут до часа.

Творожная запеканка в мультиварке без сметаны

Творожная запеканка с манкой в мультиварке
Творожная запеканка с манкой в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 189 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500-600 г творога 9 %
  • 2/3 стакана сахара
  • 5 яиц
  • 0,5 стакана манки
  • 1 стакан кефир или йогурта
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Ванилин – по вкусу

Читайте также:
Как приготовить порционные творожные запеканки в формочках для кексов

Способ приготовления:

  1. Манную крупу залить йогуртом или кефиром и оставить набухать на 15-20 минут.
  2. Затем добавить творог, желтки, разрыхлитель и ванилин. Взбить блендером.
  3. Белки взбить миксером с сахаром до мягких пиков.
  4. Аккуратно ввести взбитые белки в творожную смесь.
  5. Чашу смазать любым маслом, выложить творожную массу и разровнять поверхность ложкой.
  6. Готовить творожную запеканку с манкой в мультиварке в режиме "Выпечка" в течение 40-50 минут.
  7. После сигнала запеканку оставить в закрытой мультиварке в режиме "Подогрев" на 40 минут. Затем мультиварку выключить и через 10-15 минут извлечь запеканку из чаши с помощью корзинки для варки на пару.

С чем подавать запеканку

Творожную запеканку можно дополнить сметаной, вареньем, медом или сгущенкой.

Смотрите видео, как выбрать творог для запеканки:

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с ягодами. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить запеканку из творога в чашках по рецепту Даши Малаховой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт легкого творожного пирога на Пасху от Лилии Ребрик Как правильно хранить крупы в домашних условиях Как сварить весенний крем-суп из черемши Рецепт вкусного шашлыка в банке в духовке
завтрак творог рецепт мультиварка запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився
Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився
Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе

Популярные статьи

Сегодня, 10:01Fun

Что нужно делать в Чистый четверг: главные правила

Сегодня, 09:06Food

Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов

Вчера, 21:22Fun

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Вчера, 16:00Fun

Благодатный огонь: священник раскрыл тайну, как это происходит

Вчера, 12:48Fun

Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника

Вчера, 12:16Food

Рецепт пасхального кулича на литр молока

14 апреляEvents

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

14 апреляFood

Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи

14 апреляFun

Чистый четверг: главные приметы праздника

14 апреляWellness

Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечить

14 апреляFun

Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля

14 апреляFood

Авокадо: польза для здоровья и правила выбора

14 апреляШоу-бизнес

Анна Седокова публично рассказала, что Меладзе делал с солистками "ВИА Гры"

13 апреляПсихология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

13 апреляWellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

13 апреляEvents

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Новости партнеров

COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Андрей Данилко рассказал о романе с «мамой» Сердючки
Андрей Данилко рассказал о романе с «мамой» Сердючки
Буженина от Эктора Хименес-Браво
Буженина от Эктора Хименес-Браво
Календар городника - коли саджати картоплю, буряк, моркву
Календар городника - коли саджати картоплю, буряк, моркву
Валюха из
Валюха из "Сватов" ошарашила новым образом, кадры взорвали сеть
Что известно о болезни Игоря Николаева?
Что известно о болезни Игоря Николаева?
Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта
Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта