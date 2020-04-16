Творожная запеканка в мультиварке: простой рецепт без сметаны
Готовим вкусную запеканку из творога
Порадуйте домашних нежной, пышной творожной запеканкой в мультиварке. Это блюдо подойдет как для завтрака, так и для ужина.
Творожная запеканка в мультиварке обычно готовится в режиме "Выпечка", иногда используются режимы "Молочная каша" или "Плов". Время выпекания обычно занимает от 30 минут до часа.
Творожная запеканка в мультиварке без сметаны
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 189 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500-600 г творога 9 %
- 2/3 стакана сахара
- 5 яиц
- 0,5 стакана манки
- 1 стакан кефир или йогурта
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
- Манную крупу залить йогуртом или кефиром и оставить набухать на 15-20 минут.
- Затем добавить творог, желтки, разрыхлитель и ванилин. Взбить блендером.
- Белки взбить миксером с сахаром до мягких пиков.
- Аккуратно ввести взбитые белки в творожную смесь.
- Чашу смазать любым маслом, выложить творожную массу и разровнять поверхность ложкой.
- Готовить творожную запеканку с манкой в мультиварке в режиме "Выпечка" в течение 40-50 минут.
- После сигнала запеканку оставить в закрытой мультиварке в режиме "Подогрев" на 40 минут. Затем мультиварку выключить и через 10-15 минут извлечь запеканку из чаши с помощью корзинки для варки на пару.
С чем подавать запеканку
Творожную запеканку можно дополнить сметаной, вареньем, медом или сгущенкой.
Смотрите видео, как выбрать творог для запеканки:
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с ягодами. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить запеканку из творога в чашках по рецепту Даши Малаховой.
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