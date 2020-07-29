Творожно-шоколадная запеканка "Мраморная": рецепт приготовления
Необычный рецепт запеканки из творога с какао-порошком
Эта мраморная запеканка из творога очень похожа на популярный пирог "Зебра". Она состоит из двух частей – ванильной и шоколадной. Запеканка будет выглядеть очень эффектно, если вы приготовите ее в круглой форме для кекса с отверстием в центре.
Мраморная творожная запеканка
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 169 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г творога 9%
- 4 яйца
- 2 ст.л. сметаны
- 4 ст. л. манной крупы
- 4 ст. л. сахара
- 1 ст. л. какао
- Ванилин – щепотка
- Соль – щепотка
- Масло – для смазывания формы
Читайте также:Рецепт двухслойной творожной запеканки с изюмом и маком
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС.
- Для приготовления вам понадобятся две большие миски.
- В первой миске смешайте 250 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, ванилин и 1 ст.л. сметаны. Взбейте все блендером.
- Во второй миске смешайте 250 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, 1 ст.л. сметаны, какао-порошок и щепотку соли. Взбейте блендером.
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом.
- Возьмите половник и с его помощью поочередно, слоями, вылейте в форму шоколадную и ванильную массы.
- Запекайте в разогретой духовке в течение 50-60 минут.
- Остудите, по желанию посыпьте сахарной пудрой.
Полезный совет
В белую часть запеканки можно добавить 2-3 ст.л. кокосовой стружки.
Смотрите видео, как сделать творожную запеканку со свеклой и апельсином:
Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное