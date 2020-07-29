Творожно-шоколадная запеканка "Мраморная": рецепт приготовления

Необычный рецепт запеканки из творога с какао-порошком

Эта мраморная запеканка из творога очень похожа на популярный пирог "Зебра". Она состоит из двух частей – ванильной и шоколадной. Запеканка будет выглядеть очень эффектно, если вы приготовите ее в круглой форме для кекса с отверстием в центре.

Мраморная творожная запеканка

Мраморная запеканка из творога Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

169 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г творога 9%

4 яйца

2 ст.л. сметаны

4 ст. л. манной крупы

4 ст. л. сахара

1 ст. л. какао

Ванилин – щепотка

Соль – щепотка

Масло – для смазывания формы

Читайте также: Рецепт двухслойной творожной запеканки с изюмом и маком

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Для приготовления вам понадобятся две большие миски. В первой миске смешайте 250 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, ванилин и 1 ст.л. сметаны. Взбейте все блендером. Во второй миске смешайте 250 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, 1 ст.л. сметаны, какао-порошок и щепотку соли. Взбейте блендером. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Возьмите половник и с его помощью поочередно, слоями, вылейте в форму шоколадную и ванильную массы. Запекайте в разогретой духовке в течение 50-60 минут. Остудите, по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Полезный совет

В белую часть запеканки можно добавить 2-3 ст.л. кокосовой стружки.

Смотрите видео, как сделать творожную запеканку со свеклой и апельсином:

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться