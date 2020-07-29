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Творожно-шоколадная запеканка "Мраморная": рецепт приготовления

Сегодня, 08:56

Необычный рецепт запеканки из творога с какао-порошком

Эта мраморная запеканка из творога очень похожа на популярный пирог "Зебра". Она состоит из двух частей – ванильной и шоколадной. Запеканка будет выглядеть очень эффектно, если вы приготовите ее в круглой форме для кекса с отверстием в центре.

Мраморная творожная запеканка

Мраморная запеканка из творога
Мраморная запеканка из творога
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Калорийность:

  • 169 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г творога 9%
  • 4 яйца
  • 2 ст.л. сметаны
  • 4 ст. л. манной крупы
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. какао
  • Ванилин – щепотка
  • Соль – щепотка
  • Масло – для смазывания формы

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  2. Для приготовления вам понадобятся две большие миски.
  3. В первой миске смешайте 250 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, ванилин и 1 ст.л. сметаны. Взбейте все блендером.
  4. Во второй миске смешайте 250 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, 1 ст.л. сметаны, какао-порошок и щепотку соли. Взбейте блендером.
  5. Смажьте форму для запекания сливочным маслом.
  6. Возьмите половник и с его помощью поочередно, слоями, вылейте в форму шоколадную и ванильную массы.
  7. Запекайте в разогретой духовке в течение 50-60 минут.
  8. Остудите, по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Полезный совет

В белую часть запеканки можно добавить 2-3 ст.л. кокосовой стружки.

Смотрите видео, как сделать творожную запеканку со свеклой и апельсином:

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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