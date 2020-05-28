Творожные гомбовцы по-закарпатски: рецепт дня

Гомбовцы – национальное блюдо украинской кухни

Гомбовцы – это десерт из теста, очень популярный на Закарпатье. Мы расскажем, как сделать сладкие творожные гомбовцы. Такое блюдо можно приготовить утром вместо сырников или ленивых вареников. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Гомбовцы творожные

Гомбовцы из творога Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

263 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г домашнего творога

5 ст. л. манной крупы

1-2 яйца

3 ст. л. сахара

Соль

Отдельно:

4-6 ст. л. молотых сухарей

1-2 ст. л. сливочного масла

Сахар – по вкусу

Молотая корица

Ягоды – для украшения

Смотрите видео, как сделать закарпатскую пиццу:

Способ приготовления:

Свежий творог перетираем через сито, к нему добавляем манку, сахар, соль и яйца. Хорошо перемешиваем, чтобы не образовались комки. Даем постоять 15-20 минут, чтобы набухла манка. Тем временем готовим на сковороде сухари. Для этого растапливаем сливочное масло и в нем до золотистого цвета обжариваем молотые сухари. Добавляем сахар и корицу, снимаем с огня. Начинаем варить гомбовцы. Из творожной массы формируем небольшие шарики до 4 см в диаметре и готовим их в подсоленной воде. Когда шарики поднимутся на поверхность, они почти готовы. Вынимаем их шумовкой, чтобы хорошо стекла вода, обваливаем в приготовленных сухарях.

Как подавать гомбовцы

На Закарпатье подают гомбовцы со сметаной и ягодами.

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

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