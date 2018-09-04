Творожный кекс "Изумительный": рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим кекс из творожного теста с изюмом

Творожный кекс с изюмом Фото: depositphotos.com

Для приготовления выпечки подойдет любой творог. Чтобы в готовом кексе не попадались крупинки, творог нужно предварительно протереть через сито.

Творожный кекс "Изумительный"

Ингредиенты:

творог жирный – 270 г

маргарин – 150 г

сахар – 250 г

яйца куриные крупные – 3 шт.

ванилин – 1 ч.л.

изюм без косточек – 100 г

разрыхлитель – 1 пакет

мука – 300 г

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Рецепт приготовления:

Размягченный маргарин или масло взбить с сахаром и ванилином до однородного состояния. Затем добавить протертый через сито творог и взбить до однородного состояния. Затем добавить яйца и взбить до получения однородной кремообразной массы. Теперь просеять сверху всю муку с разрыхлителем. Добавить промытый и обсушенный изюм. Перемешать ложкой или лопаткой до однородного состояния. Получится довольно густое и вязкое тесто. Форму для кекса заполнить подготовленным тестом. Если у вас форма силиконовая, ее не нужно ничем смазывать. Обычную форму следует застелить бумагой для выпечки или смазать маргарином и припудрить мукой. Тесто хорошо поднимается при выпечке, поэтому оно должно заполнить форму не больше, чем на 2/3. Выпекать кекс в разогретой до 165-170 °C духовке около часа. Готовность проверить деревянной шпажкой. Дать кексу остыть в форме до теплого состояния. Затем вынуть его и посыпать сверху сахарной пудрой.

Совет: в тесто можно добавить мелко натертую апельсиновую цедру.

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