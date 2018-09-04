Творожный кекс "Изумительный": рецепт от Юлии Высоцкой
Готовим кекс из творожного теста с изюмом
Для приготовления выпечки подойдет любой творог. Чтобы в готовом кексе не попадались крупинки, творог нужно предварительно протереть через сито.
Творожный кекс "Изумительный"
Ингредиенты:
- творог жирный – 270 г
- маргарин – 150 г
- сахар – 250 г
- яйца куриные крупные – 3 шт.
- ванилин – 1 ч.л.
- изюм без косточек – 100 г
- разрыхлитель – 1 пакет
- мука – 300 г
Рецепт приготовления:
- Размягченный маргарин или масло взбить с сахаром и ванилином до однородного состояния. Затем добавить протертый через сито творог и взбить до однородного состояния.
- Затем добавить яйца и взбить до получения однородной кремообразной массы.
- Теперь просеять сверху всю муку с разрыхлителем. Добавить промытый и обсушенный изюм. Перемешать ложкой или лопаткой до однородного состояния. Получится довольно густое и вязкое тесто.
- Форму для кекса заполнить подготовленным тестом. Если у вас форма силиконовая, ее не нужно ничем смазывать. Обычную форму следует застелить бумагой для выпечки или смазать маргарином и припудрить мукой. Тесто хорошо поднимается при выпечке, поэтому оно должно заполнить форму не больше, чем на 2/3.
- Выпекать кекс в разогретой до 165-170 °C духовке около часа. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Дать кексу остыть в форме до теплого состояния. Затем вынуть его и посыпать сверху сахарной пудрой.
Совет: в тесто можно добавить мелко натертую апельсиновую цедру.
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