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Творожный кекс "Изумительный": рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим кекс из творожного теста с изюмом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Творожный кекс с изюмом Фото: depositphotos.com
Творожный кекс с изюмом Фото: depositphotos.com

Для приготовления выпечки подойдет любой творог. Чтобы в готовом кексе не попадались крупинки, творог нужно предварительно протереть через сито. 

Творожный кекс "Изумительный"

Ингредиенты:

  • творог жирный – 270 г
  • маргарин – 150 г
  • сахар – 250 г
  • яйца куриные крупные – 3 шт.
  • ванилин – 1 ч.л.
  • изюм без косточек – 100 г
  • разрыхлитель – 1 пакет
  • мука – 300 г
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Рецепт приготовления:

  1. Размягченный маргарин или масло взбить с сахаром и ванилином до однородного состояния. Затем добавить протертый через сито творог и взбить до однородного состояния.
  2. Затем добавить яйца и взбить до получения однородной кремообразной массы.
  3. Теперь просеять сверху всю муку с разрыхлителем. Добавить промытый и обсушенный изюм. Перемешать ложкой или лопаткой до однородного состояния. Получится довольно густое и вязкое тесто.
  4. Форму для кекса заполнить подготовленным тестом. Если у вас форма силиконовая, ее не нужно ничем смазывать. Обычную форму следует застелить бумагой для выпечки или смазать маргарином и припудрить мукой. Тесто хорошо поднимается при выпечке, поэтому оно должно заполнить форму не больше, чем на 2/3.
  5. Выпекать кекс в разогретой до 165-170 °C духовке около часа. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  6. Дать кексу остыть в форме до теплого состояния. Затем вынуть его и посыпать сверху сахарной пудрой.

Совет: в тесто можно добавить мелко натертую апельсиновую цедру. 

Напомним, ранее мы делились рецептом нежного творожного крема с фруктами и хлопьями. Сайт "Сегодня" также делился рецептом блинного торта с творожной начинкой.

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