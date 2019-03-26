Творожный кулич на Пасху: три рецепта на любой вкус

Лучшие рецепты куличей на Пасху 2019

Куличи пекут накануне Пасхи Фото: freepik.com

Творожные куличи на Пасху получаются самыми нежными и вкусными. Все дело в том, что творог долго не дает готовой выпечке черстветь.

Причем пасхальные куличи из творога бывают как дрожжевыми, так и бездрожжевыми. Последние требует гораздо меньше времени на приготовление.

Сочный творожный кулич

Кулич на Пасху Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 2/3 стакана

Соль – 2/3 ч. л.

Яйца куриные – 3 шт.

Мука – 2 стакана

Молоко – 1/4 стакана

Дрожжи сухие – 8 г

Сахар ванильный – 10 г

Изюм – 1/2 стакана

Цукаты – 1 стакан

Творог 18% – 250 г

Рецепт приготовления:

Приготовить опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 C. ⠀Растворить в молоке 1 ч.л. сахара, дрожжи, добавить 1 ст.л. муки, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 минут (дрожжи должны подняться пузырчатой "шапочкой"). Можно использовать живые дрожжи – тогда их понадобится 20 г. ⠀Приготовить тесто. В чашу стационарного миксера положить 2 яйца, 1 желток (от третьего яйца) и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбивать минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. Оставшийся белок можно будет потом использовать для приготовления белковой глазури. ⠀В яичную смесь через сито перетереть творог, влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Сменить насадку на "весло" и смешать массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Если у вас нет миксера, тесто можно мешать деревянной ложкой. Добавить в тесто подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и добавить цукаты, снова все хорошо перемешать. Должно получиться липкое, не слишком густое, но и не жидкое тесто. Подготовить формы для куличей и наполнить их тестом на 1/2 высоты. Накрыть сверху пленкой и поставить в теплое место. Тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов – зависит от дрожжей и от условий расстойки. Духовку предварительно нагреть до 200 C. Поставить формы с подошедшими куличами в духовку на 10 минут. Затем температуру снизить до 180 C и выпекать еще 30-60 минут. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 минут начать проверять куличи на готовность тестом деревянной шпажкой. Если лучинка выходит из кулича сухая – он готов.

Творожный кулич с цукатами

Пасхальные куличи украшают белковой глазурью Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Для опары:

50 мл молока

1 ст.л. муки

25 г свежих дрожжей

1 ч.л. сахара

Для теста:

250 г творога

50 г сливочного масла

150 г сахара

2/3 ч.л. соли

2 яйца

1 желток

280 г муки

100 г цукатов

10 гр ванильного сахара

Рецепт приготовления:

Для опары в теплом молоке растворить сахар, муку и дрожжи. Оставить в тепле примерно на 15 минут, пока на поверхности молока не появится пенка. Взбить яйца, желток и сахар, обычный и ванильный, в пышную массу. Творог пробить подгружным блендером с растопленным сливочным маслом. Взбить яичную массу с творожной, добавить опару, перемешать. Добавить просеянную муку и соль, еще раз перемешать. Добавить цукаты, хорошо перемешать и оставить в глубокой миске на 2 часа на расстойку. Обмять тесто. Разложить его в формы, заполнив их на половину, и оставить в теплом месте примерно на 2 часа. Тесто должно увеличиться примерно вдвое. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 45-50 минут.

Рецепт кулича на Пасху без дрожжей из творога

Пасхальный кулич может быть бездрожжевым Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 300 г

Масло сливочное – 150 г

Творог – 250 г

Ванилин

Сода – 1/2 ч. л

Уксус (чтобы погасить соду)

Мука – 1 1/2 стакана

Изюм

Сушеная клюква и вишня

Рецепт приготовления:

Яйца взбить миксером. Они должны увеличиться в объеме и стать светлее. Добавить сахар, ванилин и продолжать взбивать. Масса должна стать плотнее. Масло сливочное растопить в микроволновке, дать остыть. Взбивая, влить масло к яичной смеси. Добавить творог и хорошо перемешать. Добавить примерно 1/2 стакана муки, перемешать. Соду погасить уксусом и добавить в тесто, перемешать. Всыпать муку, перемешать. В конце добавить сушеные клюкву, изюм и вишню. Две формы для кекса с отверстием в центре смазать маслом и выложить тесто, дать постоять 5 минут. Разогреть духовку до 200 С. Поставить в духовку творожные куличи. Убавить нагрев до 170 С и выпекать около 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Украсить готовую выпечку сахарной пудрой или глазурью.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram