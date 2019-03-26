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Творожный кулич на Пасху: три рецепта на любой вкус

Лучшие рецепты куличей на Пасху 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:54
Куличи пекут накануне Пасхи
Куличи пекут накануне Пасхи
Фото: freepik.com

Творожные куличи на Пасху получаются самыми нежными и вкусными. Все дело в том, что творог долго не дает готовой выпечке черстветь.

Причем пасхальные куличи из творога бывают как дрожжевыми, так и бездрожжевыми. Последние требует гораздо меньше времени на приготовление.

Сочный творожный кулич

Кулич на Пасху
Кулич на Пасху
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 50 г
  • Сахар – 2/3 стакана
  • Соль – 2/3 ч. л.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Мука – 2 стакана
  • Молоко – 1/4 стакана
  • Дрожжи сухие – 8 г
  • Сахар ванильный – 10 г
  • Изюм – 1/2 стакана
  • Цукаты – 1 стакан
  • Творог 18% – 250 г

Рецепт приготовления:

  1. Приготовить опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 C.
  2. ⠀Растворить в молоке 1 ч.л. сахара, дрожжи, добавить 1 ст.л. муки, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 минут (дрожжи должны подняться пузырчатой "шапочкой"). Можно использовать живые дрожжи – тогда их понадобится 20 г.
  3. ⠀Приготовить тесто. В чашу стационарного миксера положить 2 яйца, 1 желток (от третьего яйца) и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбивать минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. Оставшийся белок можно будет потом использовать для приготовления белковой глазури.
  4. ⠀В яичную смесь через сито перетереть творог, влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар.
  5. Сменить насадку на "весло" и смешать массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Если у вас нет миксера, тесто можно мешать деревянной ложкой.
  6. Добавить в тесто подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и добавить цукаты, снова все хорошо перемешать. Должно получиться липкое, не слишком густое, но и не жидкое тесто.
  7. Подготовить формы для куличей и наполнить их тестом на 1/2 высоты. Накрыть сверху пленкой и поставить в теплое место. Тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов – зависит от дрожжей и от условий расстойки.
  8. Духовку предварительно нагреть до 200 C. Поставить формы с подошедшими куличами в духовку на 10 минут. Затем температуру снизить до 180 C и выпекать еще 30-60 минут. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 минут начать проверять куличи на готовность тестом деревянной шпажкой. Если лучинка выходит из кулича сухая – он готов.

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Творожный кулич с цукатами

Пасхальные куличи украшают белковой глазурью
Пасхальные куличи украшают белковой глазурью
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Для опары:

  • 50 мл молока
  • 1 ст.л. муки
  • 25 г свежих дрожжей
  • 1 ч.л. сахара

Для теста:

  • 250 г творога
  • 50 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 2/3 ч.л. соли
  • 2 яйца
  • 1 желток
  • 280 г муки 
  • 100 г цукатов
  • 10 гр ванильного сахара

Рецепт приготовления:

  1. Для опары в теплом молоке растворить сахар, муку и дрожжи. 
  2. Оставить в тепле примерно на 15 минут, пока на поверхности молока не появится пенка. 
  3. Взбить яйца, желток и сахар, обычный и ванильный, в пышную массу. 
  4. Творог пробить подгружным блендером с растопленным сливочным маслом. 
  5. Взбить яичную массу с творожной, добавить опару, перемешать.
  6. Добавить просеянную муку и соль, еще раз перемешать.
  7. Добавить цукаты, хорошо перемешать и оставить в глубокой миске на 2 часа на расстойку. 
  8. Обмять тесто. Разложить его в формы, заполнив их на половину, и оставить в теплом месте примерно на 2 часа. Тесто должно увеличиться примерно вдвое.
  9. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 45-50 минут. 

Рецепт кулича на Пасху без дрожжей из творога

Пасхальный кулич может быть бездрожжевым
Пасхальный кулич может быть бездрожжевым
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 300 г
  • Масло сливочное – 150 г
  • Творог – 250 г
  • Ванилин
  • Сода – 1/2 ч. л
  • Уксус (чтобы погасить соду)
  • Мука – 1 1/2 стакана
  • Изюм
  • Сушеная клюква и вишня

Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбить миксером. Они должны увеличиться в объеме и стать светлее.
  2. Добавить сахар, ванилин и продолжать взбивать. Масса должна стать плотнее. 
  3. Масло сливочное растопить в микроволновке, дать остыть.
  4. Взбивая, влить масло к яичной смеси.
  5. Добавить творог и хорошо перемешать.
  6. Добавить примерно 1/2 стакана муки, перемешать.
  7. Соду погасить уксусом и добавить в тесто, перемешать.
  8. Всыпать муку, перемешать. В конце добавить сушеные клюкву, изюм и вишню.
  9. Две формы для кекса с отверстием в центре смазать маслом и выложить тесто, дать постоять 5 минут.
  10. Разогреть духовку до 200 С. Поставить в духовку творожные куличи. Убавить нагрев до 170 С и выпекать около 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. 
  11. Украсить готовую выпечку сахарной пудрой или глазурью. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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