Творожный кулич на Пасху: три рецепта на любой вкус
Лучшие рецепты куличей на Пасху 2019
Творожные куличи на Пасху получаются самыми нежными и вкусными. Все дело в том, что творог долго не дает готовой выпечке черстветь.
Причем пасхальные куличи из творога бывают как дрожжевыми, так и бездрожжевыми. Последние требует гораздо меньше времени на приготовление.
Сочный творожный кулич
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 50 г
- Сахар – 2/3 стакана
- Соль – 2/3 ч. л.
- Яйца куриные – 3 шт.
- Мука – 2 стакана
- Молоко – 1/4 стакана
- Дрожжи сухие – 8 г
- Сахар ванильный – 10 г
- Изюм – 1/2 стакана
- Цукаты – 1 стакан
- Творог 18% – 250 г
Рецепт приготовления:
- Приготовить опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 C.
- ⠀Растворить в молоке 1 ч.л. сахара, дрожжи, добавить 1 ст.л. муки, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 минут (дрожжи должны подняться пузырчатой "шапочкой"). Можно использовать живые дрожжи – тогда их понадобится 20 г.
- ⠀Приготовить тесто. В чашу стационарного миксера положить 2 яйца, 1 желток (от третьего яйца) и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбивать минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. Оставшийся белок можно будет потом использовать для приготовления белковой глазури.
- ⠀В яичную смесь через сито перетереть творог, влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар.
- Сменить насадку на "весло" и смешать массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Если у вас нет миксера, тесто можно мешать деревянной ложкой.
- Добавить в тесто подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и добавить цукаты, снова все хорошо перемешать. Должно получиться липкое, не слишком густое, но и не жидкое тесто.
- Подготовить формы для куличей и наполнить их тестом на 1/2 высоты. Накрыть сверху пленкой и поставить в теплое место. Тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов – зависит от дрожжей и от условий расстойки.
- Духовку предварительно нагреть до 200 C. Поставить формы с подошедшими куличами в духовку на 10 минут. Затем температуру снизить до 180 C и выпекать еще 30-60 минут. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 минут начать проверять куличи на готовность тестом деревянной шпажкой. Если лучинка выходит из кулича сухая – он готов.
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Творожный кулич с цукатами
Ингредиенты:
Для опары:
- 50 мл молока
- 1 ст.л. муки
- 25 г свежих дрожжей
- 1 ч.л. сахара
Для теста:
- 250 г творога
- 50 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 2/3 ч.л. соли
- 2 яйца
- 1 желток
- 280 г муки
- 100 г цукатов
- 10 гр ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Для опары в теплом молоке растворить сахар, муку и дрожжи.
- Оставить в тепле примерно на 15 минут, пока на поверхности молока не появится пенка.
- Взбить яйца, желток и сахар, обычный и ванильный, в пышную массу.
- Творог пробить подгружным блендером с растопленным сливочным маслом.
- Взбить яичную массу с творожной, добавить опару, перемешать.
- Добавить просеянную муку и соль, еще раз перемешать.
- Добавить цукаты, хорошо перемешать и оставить в глубокой миске на 2 часа на расстойку.
- Обмять тесто. Разложить его в формы, заполнив их на половину, и оставить в теплом месте примерно на 2 часа. Тесто должно увеличиться примерно вдвое.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке 45-50 минут.
Рецепт кулича на Пасху без дрожжей из творога
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 300 г
- Масло сливочное – 150 г
- Творог – 250 г
- Ванилин
- Сода – 1/2 ч. л
- Уксус (чтобы погасить соду)
- Мука – 1 1/2 стакана
- Изюм
- Сушеная клюква и вишня
Рецепт приготовления:
- Яйца взбить миксером. Они должны увеличиться в объеме и стать светлее.
- Добавить сахар, ванилин и продолжать взбивать. Масса должна стать плотнее.
- Масло сливочное растопить в микроволновке, дать остыть.
- Взбивая, влить масло к яичной смеси.
- Добавить творог и хорошо перемешать.
- Добавить примерно 1/2 стакана муки, перемешать.
- Соду погасить уксусом и добавить в тесто, перемешать.
- Всыпать муку, перемешать. В конце добавить сушеные клюкву, изюм и вишню.
- Две формы для кекса с отверстием в центре смазать маслом и выложить тесто, дать постоять 5 минут.
- Разогреть духовку до 200 С. Поставить в духовку творожные куличи. Убавить нагрев до 170 С и выпекать около 40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Украсить готовую выпечку сахарной пудрой или глазурью.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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