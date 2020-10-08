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Тыква: что нужно знать о главном овоще осени

Сегодня, 13:59

Польза тыквы, секреты выбора и приготовления

Сезон полезной тыквы только начался. Самое время начинать баловать себя вкусной едой, насыщенной витаминами и минералами. "Ромашка", "Гитара", "Руж Виф де Тамп" и "Хоккайдо" – это не случайный набор слов, а сорта тыквы. Несмотря на необычные названия, все они растут на отечественных полях.

Как выбрать и хранить тыкву

Тыква – главный продукт осени
Тыква – главный продукт осени
Фото: freepik.com

Тыква – универсальный продукт, из которого можно приготовить первое блюдо, сок и даже кофе. Сорт "Ромашка" лучше подходит для запекания, а "Гитара" – для варки. Французская тыква диетическая, а "Хоккайдо" годится только для супа.

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Выбрать вкусную тыкву просто: она должна быть твердой и тяжелой. Чтобы тыква дольше оставалась свежей, нужно покупать такую, что имеет сухой хвостик. Овощ хорошо хранится в сухом теплом месте без прямых солнечных лучей.

Чем полезна тыква

Тыква содержит много каротина
Тыква содержит много каротина
Фото: Depositphotos

Тыква очень полезна, говорит диетолог-гастроэнтеролог Галина Незговорова. Она содержит много пектина и клетчатки. В ней есть витамины А, группы B, C, калий и магний. Тыкву можно употреблять почти всем, исключение – только диабетики. А если есть тыкву каждый день, это запустит буквально перезагрузку всего организма. Овощ улучшит работу сосудов, ускорит выведение холестерина и токсичных веществ. Как следствие, улучшится и иммунитет – то, что нужно осенью.

Что приготовить из тыквы

Пряное латте
Пряное латте
Фото: Depositphotos

Тыквенное меню очень разнообразно. Из нее можно приготовить сок, салаты, пироги, супы, каши, десерты и популярный осенний напиток – пряное тыквенное латте. Вместо сиропа в кофе добавляют тыквенное пюре. Все, что нужно сделать – запечь тыкву и измельчить блендером. Затем добавить воду, сахар и специи: гвоздику, кардамон, корицу, мускатный орех и имбирь. Варить 15 минут. Когда пюре размешать с молоком и кофе, специи медленно осядут на дно.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить завтраки из тыквы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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