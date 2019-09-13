Тыква: польза и вред главного овоща осени

Узнайте, чем полезна тыква, что из нее можно приготовить и кому нельзя ее употреблять

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Супер-овощ осени – невероятно вкусный и способный спасти от опасных недугов. Обычная тыква поможет противостоять гриппу, омолодить кожу и даже вывести радионуклиды из организма. Как же готовить тыкву, чем еще полезна, и главное – кому ее нельзя есть?

Что можно приготовить из тыквы

Запеченная тыква в духовке Фото: Depositphotos

Украинский огород без тыквы представить сложно, как и осенний рацион без тыквенной каши c пшеном. Рецептов национальная кухня имеет десятки. Тыкву готовят с луком и чесноком, добавляя приправы по вкусу. Или без соли, зато с крупой или рисом, на молоке. Тыкву фаршируют гречкой, грибами и мясом. Даже рестораны включают в меню десерты или крем-супы, оригинально украсив их. Есть и кексы, и пирожки, сладости с кунжутом и тушеные яблоки.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква имеет мало противопоказаний Фото: freepik.com

"Тыква богата каротиноидами. Эти вещества защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха, нитратов и пестицидов, которые мы потребляем с другими продуктами. В оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, П; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. А имеющаяся в тыкве клетчатка мягко очистит кишечник", – говорит диетолог Людмила Гончарова.

Калорийность тыквы

Калорийность сырой тыквы составляет всего 26 ккал на 100 г.

Тыквенный сок – 34 ккал

Тыква отварная – 37 ккал

Тыква запеченная – 46 ккал

Тыква жареная – 76 ккал

Пюре из тыквы – 88 ккал

Тыква тушеная – 189 ккал

Тыквенные семечки – 556 ккал

Тыквенное масло – 896 ккал

Кому нельзя есть тыкву

Тыкву нельзя есть при подагре Фото: Depositphotos

Специалисты рекомендуют употреблять не более 300 г продукта в готовом виде один раз в три дня. При этом крайне важно, не забывать, что тыква преимущественно сладкая. Поэтому для некоторых противопоказана.

"Тыква противопоказана для людей с сахарным диабетом. Первого, второго типа – неважно. Ее нежелательно употреблять и тем, кто страдает от ревматоидного артрита, артроза, подагры", – подчеркивает Людмила Гончарова.

Чтобы не навредить себе, при любых сомнениях, следует проконсультироваться у врача.

Рецепт американского тыквенного пирога

Американский тыквенный пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 6 ст.л.

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Вода или молоко – 1-2 ст.л.

Для начинки:

Мед – 2-3 ст.л.

Тыква – 500 г

Сливочное масло – 50 г

Яйца – 3 шт.

Корица – щепотка

Лимонная цедра – 1 ч.л.

Ванилин – на кончике ножа

Способ приготовления:

Муку просеять вместе солью. Добавить нарезанное небольшими кусочками масло, перетереть руками муку с маслом в крошку, добавить яйцо и замесить гладкое тесто. При необходимости добавить немного ледяной воды или молока. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 24 см, сформировав бортики. Наколоть вилкой и поставить в разогретую духовку до 180 С на 15 минут. Приготовить начинку. Тыкву разрезать на крупные дольки, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 220-230 С около 30-35 минут. Развернуть фольгу и с помощью чайной ложки и вилки снять тыквенную мякоть с корочки. Измельчить блендером. Добавить мед, сливочное масло, специи и слегка взбить блендером, по одному добавить яйца, взбивая блендером. Вылить начинку в форму с тестом. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С и выпекать 40-45 минут. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему полезно есть тыквенные семечки.

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