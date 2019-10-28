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Тыква в мультиварке: ТОП-5 осенних рецептов

Рецепты тыквы в мультиварке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Тыква, запеченная в мультиварке
Тыква, запеченная в мультиварке
Фото: Depositphotos

Тыква в мультиварке готовится абсолютно разными способами. Ее запекают, тушат, делают с ней каши, вторые блюда и супы.

Смотрите видео, как приготовить необычный суп из тыквы:

В мультиварке тыква максимально сохраняет свои полезные свойства, особенно в режимах "Тушение" и "Варка на пару". Это большое преимущество для тех, кто следит за своим питанием.

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Тыква, запеченная с яблоками в мультиварке

Тыква с яблоком в мультиварке
Тыква с яблоком в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы без кожуры и семян – 400 г
  • Яблоки (средние) – 2 шт.
  • Сахарный песок – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 100 г
  • Вода – 100 мл

Способ приготовления:

  1. Тыкву и яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Сливочное масло также нарежьте кубиками.
  3. В чашу мультиварки добавьте тыкву, яблоки и масло, залейте водой и посыпьте сахаром.
  4. Готовьте в режиме "Выпечка" в течение 30-40 минут.

Тыква с рисом в мультиварке

Тыква в мультиварке: каша
Тыква в мультиварке: каша
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 300 г свежей тыквы
  • 1 мерная чашка круглого риса
  • 2 мерные чашки молока
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 мерная чашка воды
  • Соль
  • 30 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Очищенную тыкву нарезать или натереть на терке.
  2. В кастрюлю от мультиварки положить нарезанную тыкву, добавить кусочек сливочного масла, налить 1 мультистакан холодной воды.
  3. Включить режим "Выпечка" на 20 минут. По желанию измельчить готовую тыкву в пюре.
  4. Добавить тщательно промытый рис, соль и сахар.
  5. Теперь влить молоко и тщательно перемешать. Включить режим "Молочная каша" или "Тушение", готовить в течение 1 часа.
  6. В готовую тыквенную кашу добавить кусочек масла.

Тыква с сухофруктами в мультиварке

Тыква в мультиварке
Тыква в мультиварке
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Сахар или мед – по вкусу
  • Сливочное или растительное масло – по вкусу
  • Чернослив, изюм, курага – 1 небольшая чашка

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить, нарезать кубиками.
  2. Сухофрукты залить кипятком и оставить на 10 минут.
  3. Чашу мультиварки смазать маслом и выложить туда тыкву. Присыпать сахаром по вкусу.
  4. Слить воду с сухофруктов и добавить их к тыкве.
  5. Готовить в режиме "Тушение" 40-60 минут.

Тыква с медом в мультиварке

Сладкая тыква в мультиварке
Сладкая тыква в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Тыква – 750 г
  • Мед жидкий – 4, 5 ст.л.
  • Сливочное масло – 25 г
  • Корица, кардамон – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очищенную тыкву нарезать.
  2. Чашу мультиварки щедро смазать кусочком сливочного масла.
  3. В емкости смешать мед и специи. Перемешать с с тыквой и дать немного постоять.
  4. Переложить все в чашу мультиварки и готовить в режиме "Выпечка" около получаса.
  5. Готовое лакомство можно украсить листочками свежей мяты или же измельченными орехами по вкусу.

Тыква с лимоном в мультиварке

Запеченная тыква в мультиварке
Запеченная тыква в мультиварке
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Лимон – 1,5 шт.
  • Мед или сахар – 3-4 ст.л.
  • Вода – 150 мл
  • Корица, сушеная мята
  • Сливочное масло – 15 г

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить и нарезать средними кусочками.
  2. Лимон обдать крутым кипятком и нарезать.
  3. Смазать чашу маслом и включить мультиварку в режим "Выпечка".
  4. Добавить тыкву и лимон в емкость и готовить около 15 минут.
  5. Смешать мед с пряностями и специями. Затем разбавить мед с указанным по рецепту количеством воды и залить ингредиенты, которые находятся в мультиварке.
  6. Готовить блюдо на том же режиме еще около 25 минут.
  7. По желанию готовое блюдо можно украсить свежими листочками мяты, семечками или орехами.

Почему нужно включить тыкву в свое меню

Тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей. Этот овощ также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.

Тыква содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей. Высокий процент растительной клетчатки в составе помогает очистить кишечник и нормализовать пищеварение.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные маффины от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом запеканки с тертой тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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