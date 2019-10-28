Тыква в мультиварке: ТОП-5 осенних рецептов
Рецепты тыквы в мультиварке
Тыква в мультиварке готовится абсолютно разными способами. Ее запекают, тушат, делают с ней каши, вторые блюда и супы.
Смотрите видео, как приготовить необычный суп из тыквы:
В мультиварке тыква максимально сохраняет свои полезные свойства, особенно в режимах "Тушение" и "Варка на пару". Это большое преимущество для тех, кто следит за своим питанием.
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Тыква, запеченная с яблоками в мультиварке
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы без кожуры и семян – 400 г
- Яблоки (средние) – 2 шт.
- Сахарный песок – 3 ст.л.
- Масло сливочное – 100 г
- Вода – 100 мл
Способ приготовления:
- Тыкву и яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Сливочное масло также нарежьте кубиками.
- В чашу мультиварки добавьте тыкву, яблоки и масло, залейте водой и посыпьте сахаром.
- Готовьте в режиме "Выпечка" в течение 30-40 минут.
Тыква с рисом в мультиварке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 300 г свежей тыквы
- 1 мерная чашка круглого риса
- 2 мерные чашки молока
- 3 ст.л. сахара
- 1 мерная чашка воды
- Соль
- 30 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Очищенную тыкву нарезать или натереть на терке.
- В кастрюлю от мультиварки положить нарезанную тыкву, добавить кусочек сливочного масла, налить 1 мультистакан холодной воды.
- Включить режим "Выпечка" на 20 минут. По желанию измельчить готовую тыкву в пюре.
- Добавить тщательно промытый рис, соль и сахар.
- Теперь влить молоко и тщательно перемешать. Включить режим "Молочная каша" или "Тушение", готовить в течение 1 часа.
- В готовую тыквенную кашу добавить кусочек масла.
Тыква с сухофруктами в мультиварке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Сахар или мед – по вкусу
- Сливочное или растительное масло – по вкусу
- Чернослив, изюм, курага – 1 небольшая чашка
Способ приготовления:
- Тыкву очистить, нарезать кубиками.
- Сухофрукты залить кипятком и оставить на 10 минут.
- Чашу мультиварки смазать маслом и выложить туда тыкву. Присыпать сахаром по вкусу.
- Слить воду с сухофруктов и добавить их к тыкве.
- Готовить в режиме "Тушение" 40-60 минут.
Тыква с медом в мультиварке
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Тыква – 750 г
- Мед жидкий – 4, 5 ст.л.
- Сливочное масло – 25 г
- Корица, кардамон – по вкусу
Способ приготовления:
- Очищенную тыкву нарезать.
- Чашу мультиварки щедро смазать кусочком сливочного масла.
- В емкости смешать мед и специи. Перемешать с с тыквой и дать немного постоять.
- Переложить все в чашу мультиварки и готовить в режиме "Выпечка" около получаса.
- Готовое лакомство можно украсить листочками свежей мяты или же измельченными орехами по вкусу.
Тыква с лимоном в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Лимон – 1,5 шт.
- Мед или сахар – 3-4 ст.л.
- Вода – 150 мл
- Корица, сушеная мята
- Сливочное масло – 15 г
Способ приготовления:
- Тыкву очистить и нарезать средними кусочками.
- Лимон обдать крутым кипятком и нарезать.
- Смазать чашу маслом и включить мультиварку в режим "Выпечка".
- Добавить тыкву и лимон в емкость и готовить около 15 минут.
- Смешать мед с пряностями и специями. Затем разбавить мед с указанным по рецепту количеством воды и залить ингредиенты, которые находятся в мультиварке.
- Готовить блюдо на том же режиме еще около 25 минут.
- По желанию готовое блюдо можно украсить свежими листочками мяты, семечками или орехами.
Почему нужно включить тыкву в свое меню
Тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей. Этот овощ также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.
Тыква содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей. Высокий процент растительной клетчатки в составе помогает очистить кишечник и нормализовать пищеварение.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные маффины от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом запеканки с тертой тыквой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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