Тыква в мультиварке: ТОП-5 осенних рецептов

Рецепты тыквы в мультиварке

Тыква, запеченная в мультиварке Фото: Depositphotos

Тыква в мультиварке готовится абсолютно разными способами. Ее запекают, тушат, делают с ней каши, вторые блюда и супы.

Смотрите видео, как приготовить необычный суп из тыквы:

В мультиварке тыква максимально сохраняет свои полезные свойства, особенно в режимах "Тушение" и "Варка на пару". Это большое преимущество для тех, кто следит за своим питанием.

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Тыква, запеченная с яблоками в мультиварке

Тыква с яблоком в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Мякоть тыквы без кожуры и семян – 400 г

Яблоки (средние) – 2 шт.

Сахарный песок – 3 ст.л.

Масло сливочное – 100 г

Вода – 100 мл

Способ приготовления:

Тыкву и яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Сливочное масло также нарежьте кубиками. В чашу мультиварки добавьте тыкву, яблоки и масло, залейте водой и посыпьте сахаром. Готовьте в режиме "Выпечка" в течение 30-40 минут.

Тыква с рисом в мультиварке

Тыква в мультиварке: каша Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г свежей тыквы

1 мерная чашка круглого риса

2 мерные чашки молока

3 ст.л. сахара

1 мерная чашка воды

Соль

30 г сливочного масла

Способ приготовления:

Очищенную тыкву нарезать или натереть на терке. В кастрюлю от мультиварки положить нарезанную тыкву, добавить кусочек сливочного масла, налить 1 мультистакан холодной воды. Включить режим "Выпечка" на 20 минут. По желанию измельчить готовую тыкву в пюре. Добавить тщательно промытый рис, соль и сахар. Теперь влить молоко и тщательно перемешать. Включить режим "Молочная каша" или "Тушение", готовить в течение 1 часа. В готовую тыквенную кашу добавить кусочек масла.

Тыква с сухофруктами в мультиварке

Тыква в мультиварке Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Сахар или мед – по вкусу

Сливочное или растительное масло – по вкусу

Чернослив, изюм, курага – 1 небольшая чашка

Способ приготовления:

Тыкву очистить, нарезать кубиками. Сухофрукты залить кипятком и оставить на 10 минут. Чашу мультиварки смазать маслом и выложить туда тыкву. Присыпать сахаром по вкусу. Слить воду с сухофруктов и добавить их к тыкве. Готовить в режиме "Тушение" 40-60 минут.

Тыква с медом в мультиварке

Сладкая тыква в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Тыква – 750 г

Мед жидкий – 4, 5 ст.л.

Сливочное масло – 25 г

Корица, кардамон – по вкусу

Способ приготовления:

Очищенную тыкву нарезать. Чашу мультиварки щедро смазать кусочком сливочного масла. В емкости смешать мед и специи. Перемешать с с тыквой и дать немного постоять. Переложить все в чашу мультиварки и готовить в режиме "Выпечка" около получаса. Готовое лакомство можно украсить листочками свежей мяты или же измельченными орехами по вкусу.

Тыква с лимоном в мультиварке

Запеченная тыква в мультиварке Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Лимон – 1,5 шт.

Мед или сахар – 3-4 ст.л.

Вода – 150 мл

Корица, сушеная мята

Сливочное масло – 15 г

Способ приготовления:

Тыкву очистить и нарезать средними кусочками. Лимон обдать крутым кипятком и нарезать. Смазать чашу маслом и включить мультиварку в режим "Выпечка". Добавить тыкву и лимон в емкость и готовить около 15 минут. Смешать мед с пряностями и специями. Затем разбавить мед с указанным по рецепту количеством воды и залить ингредиенты, которые находятся в мультиварке. Готовить блюдо на том же режиме еще около 25 минут. По желанию готовое блюдо можно украсить свежими листочками мяты, семечками или орехами.

Почему нужно включить тыкву в свое меню

Тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей. Этот овощ также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.

Тыква содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей. Высокий процент растительной клетчатки в составе помогает очистить кишечник и нормализовать пищеварение.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные маффины от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом запеканки с тертой тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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