Тыква, запеченная с яблоками и творогом: рецепт дня
Рецепт вкусной осенней запеканки из творога
Запечь тыкву в духовке можно разными способами. Мы предлагаем приготовить ее вместе с творогом и яблоками.
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Все ингредиенты запекаются слоями с добавлением специй. Такое блюдо можно подать на завтрак или на десерт.
Запеченная тыква с яблоками и творогом в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Тыква – 0,5 кг
- Яблоки большие – 4 шт.
- Сахар – 5 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Творог мягкий – 250 г
- Сухари белые молотые – 3 ст.л.
- Корица – 2 щепотки
- Манная крупа – 50 г
- Лимонная кислота или 0,5 лимона
- Яйцо – 2 шт.
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Способ приготовления:
- Тыкву сварите, откиньте на дуршлаг. Сделайте тыквенное пюре, добавьте манную крупу и 2 ст.л. сахара. Перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы разбухла манка.
- Яблоки очистите от шкурки и сердцевины, нарежьте средними кубиками. Слегка посыпьте лимонной кислотой или сбрызните соком лимона. Яблоки положите на сковородку и потушите их до мягкости.
- В тыквенное пюре добавьте яйцо, 2 ст.л. сахара, ванильный сахар и сухари, перемешайте.
- В творог добавьте яйцо и ложку сахара, разотрите до однородности.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите тыкву, разровняйте и посыпьте корицей. Сверху выложите яблоки, посыпьте корицей. Последний слой – творог.
- Отправьте в разогретую до 180º С духовку примерно на 30-35 минут.
Как подавать запеканку из творога и тыквы
Запеченную тыкву с яблоками и творогом можно есть как теплой, так и холодной. Ее можно дополнить сметаной, сгущенным молоком, медом или кленовым сиропом, а также посыпать орешками или шоколадной стружкой.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенные кексы к чаю.
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