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Тыква, запеченная с яблоками и творогом: рецепт дня

Рецепт вкусной осенней запеканки из творога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Запеканка из тыквы, яблок и творога
Запеканка из тыквы, яблок и творога
Фото: Depositphotos

Запечь тыкву в духовке можно разными способами. Мы предлагаем приготовить ее вместе с творогом и яблоками.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Все ингредиенты запекаются слоями с добавлением специй. Такое блюдо можно подать на завтрак или на десерт.

Запеченная тыква с яблоками и творогом в духовке

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,5 кг
  • Яблоки большие – 4 шт.
  • Сахар – 5 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Творог мягкий – 250 г
  • Сухари белые молотые – 3 ст.л.
  • Корица – 2 щепотки
  • Манная крупа – 50 г
  • Лимонная кислота или 0,5 лимона
  • Яйцо – 2 шт.

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Способ приготовления:

  1. Тыкву сварите, откиньте на дуршлаг. Сделайте тыквенное пюре, добавьте манную крупу и 2 ст.л. сахара. Перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы разбухла манка.
  2. Яблоки очистите от шкурки и сердцевины, нарежьте средними кубиками. Слегка посыпьте лимонной кислотой или сбрызните соком лимона. Яблоки положите на сковородку и потушите их до мягкости.
  3. В тыквенное пюре добавьте яйцо, 2 ст.л. сахара, ванильный сахар и сухари, перемешайте.
  4. В творог добавьте яйцо и ложку сахара, разотрите до однородности.
  5. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите тыкву, разровняйте и посыпьте корицей. Сверху выложите яблоки, посыпьте корицей. Последний слой – творог.
  6. Отправьте в разогретую до 180º С духовку примерно на 30-35 минут.

Как подавать запеканку из творога и тыквы

Запеченную тыкву с яблоками и творогом можно есть как теплой, так и холодной. Ее можно дополнить сметаной, сгущенным молоком, медом или кленовым сиропом, а также посыпать орешками или шоколадной стружкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенные кексы к чаю.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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