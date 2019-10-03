Тыква, запеченная с яблоками и творогом: рецепт дня

Рецепт вкусной осенней запеканки из творога

Запеканка из тыквы, яблок и творога Фото: Depositphotos

Запечь тыкву в духовке можно разными способами. Мы предлагаем приготовить ее вместе с творогом и яблоками.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Все ингредиенты запекаются слоями с добавлением специй. Такое блюдо можно подать на завтрак или на десерт.

Запеченная тыква с яблоками и творогом в духовке

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг

Яблоки большие – 4 шт.

Сахар – 5 ст.л.

Ванильный сахар – 1 пакетик

Творог мягкий – 250 г

Сухари белые молотые – 3 ст.л.

Корица – 2 щепотки

Манная крупа – 50 г

Лимонная кислота или 0,5 лимона

Яйцо – 2 шт.

Способ приготовления:

Тыкву сварите, откиньте на дуршлаг. Сделайте тыквенное пюре, добавьте манную крупу и 2 ст.л. сахара. Перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы разбухла манка. Яблоки очистите от шкурки и сердцевины, нарежьте средними кубиками. Слегка посыпьте лимонной кислотой или сбрызните соком лимона. Яблоки положите на сковородку и потушите их до мягкости. В тыквенное пюре добавьте яйцо, 2 ст.л. сахара, ванильный сахар и сухари, перемешайте. В творог добавьте яйцо и ложку сахара, разотрите до однородности. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите тыкву, разровняйте и посыпьте корицей. Сверху выложите яблоки, посыпьте корицей. Последний слой – творог. Отправьте в разогретую до 180º С духовку примерно на 30-35 минут.

Как подавать запеканку из творога и тыквы

Запеченную тыкву с яблоками и творогом можно есть как теплой, так и холодной. Ее можно дополнить сметаной, сгущенным молоком, медом или кленовым сиропом, а также посыпать орешками или шоколадной стружкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенные кексы к чаю.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.