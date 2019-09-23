Тыквенная каша с манкой: рецепт вкусного осеннего завтрака

Готовим манную кашу с запеченной тыквой и ванилью по рецепту Даши Малаховой

Манная каша с тыквой Фото: Depositphotos

Тыквенную кашу можно приготовить из любой крупы: пшенной, рисовой, кукурузной. Мы предлагаем сварить ее с манкой. Такая каша получается очень нежной и ароматной. Это отличный завтрак для детей и взрослых.

Смотрите видео, как сварить вкусную кашу на костре:

Кроме ванили, в кашу можно добавить щепотку молотой корицы, а также другие пряности по вкусу.

Тыквенная каша с манкой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 мл молока

1,5-2 ст.л. манки

4-6 крупных очищенных кубиков тыквы

Ваниль или ванильный сахар – по вкусу

Сахар – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Молоко доведите до кипения, посолите, добавьте сахар и ваниль. Постоянно размешивая венчиком или ложкой, аккуратно всыпьте манную крупу. Помешивая, доведите до готовности. Тыкву можно отварить или приготовить в микроволновке, но вкуснее всего ее запечь в духовке. Можно немного присыпать ее сахаром, корицей или полить медом. Готовую тыкву разомните до пюреобразного состояния. Для этого подойдет обычная вилка, терка или блендер. После этого добавьте тыкву в кашу и хорошо перемешайте. Можно добавить немного сливочного масла или меда.

Секреты приготовления манной каши

От желаемой густоты каши зависит соотношение крупы и жидкости. Классический вариант – 6 столовых ложек без горки на 1 л жидкости. Если хотите более жидкую кашу, берите меньше манки. И наоборот.

Чтобы каша не пригорала, выбирайте кастрюлю с толстым дном.

Пока готовится манная каша, ее нужно часто помешивать. Удобнее всего делать это венчиком.

Если каша получилась недостаточно густая, не переваривайте ее, а снимите с огня, укутайте в полотенце и дайте настояться 20-30 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить манник на кефире. "Сегодня" также делились рецептом любимой каши Тони Матвиенко.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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