Тыквенная каша с манкой: рецепт вкусного осеннего завтрака
Готовим манную кашу с запеченной тыквой и ванилью по рецепту Даши Малаховой
Тыквенную кашу можно приготовить из любой крупы: пшенной, рисовой, кукурузной. Мы предлагаем сварить ее с манкой. Такая каша получается очень нежной и ароматной. Это отличный завтрак для детей и взрослых.
Смотрите видео, как сварить вкусную кашу на костре:
Кроме ванили, в кашу можно добавить щепотку молотой корицы, а также другие пряности по вкусу.
Тыквенная каша с манкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 мл молока
- 1,5-2 ст.л. манки
- 4-6 крупных очищенных кубиков тыквы
- Ваниль или ванильный сахар – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Молоко доведите до кипения, посолите, добавьте сахар и ваниль.
- Постоянно размешивая венчиком или ложкой, аккуратно всыпьте манную крупу. Помешивая, доведите до готовности.
- Тыкву можно отварить или приготовить в микроволновке, но вкуснее всего ее запечь в духовке. Можно немного присыпать ее сахаром, корицей или полить медом.
- Готовую тыкву разомните до пюреобразного состояния. Для этого подойдет обычная вилка, терка или блендер.
- После этого добавьте тыкву в кашу и хорошо перемешайте. Можно добавить немного сливочного масла или меда.
Секреты приготовления манной каши
- От желаемой густоты каши зависит соотношение крупы и жидкости. Классический вариант – 6 столовых ложек без горки на 1 л жидкости. Если хотите более жидкую кашу, берите меньше манки. И наоборот.
- Чтобы каша не пригорала, выбирайте кастрюлю с толстым дном.
- Пока готовится манная каша, ее нужно часто помешивать. Удобнее всего делать это венчиком.
- Если каша получилась недостаточно густая, не переваривайте ее, а снимите с огня, укутайте в полотенце и дайте настояться 20-30 минут.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить манник на кефире. "Сегодня" также делились рецептом любимой каши Тони Матвиенко.
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Источник: Сегодня