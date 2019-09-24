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Тыквенные семечки: польза, вред и калорийность

Семена тыквы – настоящий кладезь микроэлементов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Семена тыквы очень полезны
Семена тыквы очень полезны
Фото: Depositphotos

В семечках тыквы полно ценных питательных веществ. Употребление в пищу даже небольшого их количества помогает получить порцию полезных жиров, магния и цинка.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Одна порция (примерно четверть стакана) тыквенных семечек содержит около 150 ккал, 15 г полезного жира, всего несколько граммов углеводов и впечатляющие 8-10 г растительного белка.

Тыквенные семечки: польза для здоровья

Тыквенные семечки без шелухи
Тыквенные семечки без шелухи
Фото: Depositphotos

  • Тыквенные семечки богаты витаминами А и Е, которые отвечают за молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Если у вас шелушится кожа, волосы тусклые и ломкие – включите в свой рацион тыквенные семечки.
  • Семена тыквы являются хорошим источником магния, марганца, железа, цинка и меди. Магний помогает улучшить настроение и сон, в то время как марганец играет роль в выработке коллагена и способствует здоровью кожи и костей. Железо и медь участвуют в производстве энергии, а железо также помогает транспортировать кислород в клетки. Цинк поддерживает иммунитет, здоровье кожи и зрение, а также повышает фертильность у мужчин.
  • В дополнение к минералам, семена также содержат антиоксиданты для защиты клеток, в том числе каротиноиды и витамин Е. Помимо уменьшения воспаления, антиоксиданты помогают предотвратить преждевременное старение и хронические заболевания.
  • Семена тыквы являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и оказывают противовоспалительное действие.
  • Тыквенные семечки снижают риск возникновения диабета второго типа.
  • Семена тыквы обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами. 

Тыквенные семечки в народной медицине

Жареные семечки тыквы можно есть как здоровый перекус
Жареные семечки тыквы можно есть как здоровый перекус
Фото: Depositphotos

С помощью тыквенных семечек можно нормализовать работу органов пищеварительной системы. Их часто используют при глистных инвазиях. В состав семян тыквы входит аминокислота кукурбитин, которая является токсином для кишечных паразитов.

Применение тыквенных семян предотвращает развитие у женщин остеопороза, а у мужчин – простатита и рака предстательной железы. Они уберегут от авитаминоза и снижения иммунитета. Эмульсию, приготовленную из семечек тыквы, используют в косметологии для улучшения состояния кожи. Ее можно включать в состав масок для лечения акне. 

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Тыквенные семечки также применяют при болезнях почек и мочевого пузыря, при гриппе, сильном кашле, бронхиальной астме и одышке.

Тыквенные семечки: калорийность

Семена тыквы довольно калорийны
Семена тыквы довольно калорийны
Фото: Depositphotos

К тому же ко всем перечисленным плюсам, имея в составе достаточно клетчатки, тыквенные семечки нормализуют метаболизм. Поэтому несмотря на свою, казалось бы, немалую калорийность (около 500 ккал на 100 г) они способствуют притуплению чувства голода и похудению.

Тыквенные семечки: вред для здоровья

  • Они могут повредить зубную эмаль, поэтому очищать семена от кожуры следует руками.
  • Семечки довольно калорийны, и злоупотреблять ими нельзя. Рекомендуемая доза – не больше 60 г в день.
  • Соленые и жареные семена могут спровоцировать накопление солей в суставах.
  • Тыквенные семечки противопоказаны при гастрите и язве желудка.
  • Продукт нельзя употреблять при индивидуальной непереносимости.

Рецепт супа с тыквенными семечками

Суп с тыквенными семечками
Суп с тыквенными семечками
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти тыквы
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 ч.л. тертого имбиря
  • 500 мл воды или бульона
  • 100 мл сливок
  • Соль
  • Молотый черный перец
  • Молотый красный перец
  • Куркума
  • Растительное масло
  • Жареные тыквенные семечки – для подачи

Способ приготовления:

  1. Разогреть растительное масло в кастрюле, добавить очищенный и нарезанный лук. Обжарить до мягкости.
  2. Затем добавить кусочки тыквенной мякоти, очищенный и нарезанный картофель, очищенную и нарезанную морковь и тертый имбирь без кожицы.
  3. Влить кипящую воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости всех ингредиентов, около 20 минут. Затем взбить с помощью погружного блендера.
  4. Поставить на огонь, налить сливки и добавить пряности. Прогреть и снять с огня.
  5. Подавать к столу вместе с тыквенными семечками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно жарить тыквенные семечки. "Сегодня" также писали, как приготовить овсяное печенье с семечками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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