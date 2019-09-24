Тыквенные семечки: польза, вред и калорийность
Семена тыквы – настоящий кладезь микроэлементов
В семечках тыквы полно ценных питательных веществ. Употребление в пищу даже небольшого их количества помогает получить порцию полезных жиров, магния и цинка.
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Одна порция (примерно четверть стакана) тыквенных семечек содержит около 150 ккал, 15 г полезного жира, всего несколько граммов углеводов и впечатляющие 8-10 г растительного белка.
Тыквенные семечки: польза для здоровья
- Тыквенные семечки богаты витаминами А и Е, которые отвечают за молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Если у вас шелушится кожа, волосы тусклые и ломкие – включите в свой рацион тыквенные семечки.
- Семена тыквы являются хорошим источником магния, марганца, железа, цинка и меди. Магний помогает улучшить настроение и сон, в то время как марганец играет роль в выработке коллагена и способствует здоровью кожи и костей. Железо и медь участвуют в производстве энергии, а железо также помогает транспортировать кислород в клетки. Цинк поддерживает иммунитет, здоровье кожи и зрение, а также повышает фертильность у мужчин.
- В дополнение к минералам, семена также содержат антиоксиданты для защиты клеток, в том числе каротиноиды и витамин Е. Помимо уменьшения воспаления, антиоксиданты помогают предотвратить преждевременное старение и хронические заболевания.
- Семена тыквы являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и оказывают противовоспалительное действие.
- Тыквенные семечки снижают риск возникновения диабета второго типа.
- Семена тыквы обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.
Тыквенные семечки в народной медицине
С помощью тыквенных семечек можно нормализовать работу органов пищеварительной системы. Их часто используют при глистных инвазиях. В состав семян тыквы входит аминокислота кукурбитин, которая является токсином для кишечных паразитов.
Применение тыквенных семян предотвращает развитие у женщин остеопороза, а у мужчин – простатита и рака предстательной железы. Они уберегут от авитаминоза и снижения иммунитета. Эмульсию, приготовленную из семечек тыквы, используют в косметологии для улучшения состояния кожи. Ее можно включать в состав масок для лечения акне.
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Тыквенные семечки также применяют при болезнях почек и мочевого пузыря, при гриппе, сильном кашле, бронхиальной астме и одышке.
Тыквенные семечки: калорийность
К тому же ко всем перечисленным плюсам, имея в составе достаточно клетчатки, тыквенные семечки нормализуют метаболизм. Поэтому несмотря на свою, казалось бы, немалую калорийность (около 500 ккал на 100 г) они способствуют притуплению чувства голода и похудению.
Тыквенные семечки: вред для здоровья
- Они могут повредить зубную эмаль, поэтому очищать семена от кожуры следует руками.
- Семечки довольно калорийны, и злоупотреблять ими нельзя. Рекомендуемая доза – не больше 60 г в день.
- Соленые и жареные семена могут спровоцировать накопление солей в суставах.
- Тыквенные семечки противопоказаны при гастрите и язве желудка.
- Продукт нельзя употреблять при индивидуальной непереносимости.
Рецепт супа с тыквенными семечками
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 61 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г мякоти тыквы
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 ч.л. тертого имбиря
- 500 мл воды или бульона
- 100 мл сливок
- Соль
- Молотый черный перец
- Молотый красный перец
- Куркума
- Растительное масло
- Жареные тыквенные семечки – для подачи
Способ приготовления:
- Разогреть растительное масло в кастрюле, добавить очищенный и нарезанный лук. Обжарить до мягкости.
- Затем добавить кусочки тыквенной мякоти, очищенный и нарезанный картофель, очищенную и нарезанную морковь и тертый имбирь без кожицы.
- Влить кипящую воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости всех ингредиентов, около 20 минут. Затем взбить с помощью погружного блендера.
- Поставить на огонь, налить сливки и добавить пряности. Прогреть и снять с огня.
- Подавать к столу вместе с тыквенными семечками.
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