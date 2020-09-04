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Ученые назвали самый полезный травяной чай

Сегодня, 09:01

Специалисты рассказали, какой чай способен защитить организм от смертельных заболеваний

Очень часто те, кто всерьез заботится о своем здоровье, отказываются от традиционных чая и кофе в пользу травяных чаев. Они бывают самые разные: витаминные, лечебные, охлаждающие или, наоборот, согревающие, ароматные и не очень, но в любом случае все они имеют полезные свойства. А чай из сушеных листьев крапивы, по словам ученых, может послужить профилактикой заболеваний, вызываемых воспалением в организме.

"Крапива продемонстрировала отличный эффект при лечении рака простаты и молочной железы", – рассказал источник изданию Express (Великобритания).

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Также травяной чай из крапивы может действовать как антидиабетическое средство. Благодаря ему снижается уровень глюкозы в крови. Крапива может помочь поджелудочной железе вырабатывать больше инсулина, гормона, понижающего содержание глюкозы в крови, пояснили медики.

Смотрите видео о полезных свойствах крапивы:

Еще одна характеристика крапивы – содержание большого количества мощных антиоксидантов, которые защищают клетки организма от повреждений. Это делает растение и напиток из него натуральным средством для профилактики заболеваний сердца.

Одновременно врачи заметили, что польза травяного чая будет ощутимой только при условии поддержания здорового образа жизни в целом.

Рецепт чая из крапивы

Чай из крапивы – самый полезный
Чай из крапивы – самый полезный
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. сушеной крапивы
  • 200 мл воды

Способ приготовления:

  1. Залить крапиву кипятком в удобной посуде.
  2. Настаивать 1 час. По желанию разбавить водой по вкусу.

Выпивать не более 2-3 запаренных стаканов в день. Оптимально – 1 стакан для поддержания хорошего самочувствия и тонуса.

Напомним, ранее мы делились рецептом горячей закуски из крапивы, а также рассказывали, как сделать соус песто из крапивы.

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Источник: medikforum.ru
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