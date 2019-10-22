Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"
Это праздничное печенье выглядит очень натуралистично
Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых. Мы уже делились рецептами оригинальных блюд к этому празднику.
Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:
Сегодня мы расскажем, как испечь печенье в виде человеческих пальцев. Готовится оно довольно просто, выглядит эффектно, да и по вкусу получается отличным.
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Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 430 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 150 г
- Сахар – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 300 г
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- Миндаль – 100 г
- Шоколад темный – 50 г
- Шоколад белый – 50 г
- Вишня мороженая – 100 г
Способ приготовления:
- Смешиваем масло с сахаром, яйцом, ванильным сахаром и хорошо растираем.
- Добавляем половину муки и разрыхлитель, снова растираем.
- Посыпаем оставшейся мукой, смешиваем все в густой эластичный комок, кладем в пакет и убираем в холодильник на полчаса.
- Делаем "ногти". Миндаль опускаем в кипящую воду на полминуты, охлаждаем и очищаем от внешней пленки.
- Для "грязи под ногтями" темный шоколад растапливаем на водяной бане и добавляем 100 мл воды.
- Белый шоколад растапливаем для приготовления "костей".
- Делаем "кровь". Вишню кладем на сковороду, посыпаем небольшим количеством сахара, прогреваем до полного растворения сахара и пробиваем блендером.
- Остывшее в холодильнике тесто разделяем на маленькие кусочки, из которых лепим что-то, напоминающее пальцы, с одной стороны можно сделать утоньшение, как будто это кость. С другой стороны тесто слегка придавливаем, намазываем "грязью" и прикладываем "ноготь".
- Готовые пальцы размещаем на противне, покрытом бумагой для выпечки.
- Выпекаем 15 минут при 180 °C. Достаем, охлаждаем, обмазываем белым шоколадом "кости" и наносим "кровь". Хрустим.
Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы.
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Источник: edim.tv