Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"

Это праздничное печенье выглядит очень натуралистично

"Ведьмины пальцы" на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых. Мы уже делились рецептами оригинальных блюд к этому празднику.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:

Сегодня мы расскажем, как испечь печенье в виде человеческих пальцев. Готовится оно довольно просто, выглядит эффектно, да и по вкусу получается отличным.

Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

430 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Сливочное масло – 150 г

Сахар – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 300 г

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Миндаль – 100 г

Шоколад темный – 50 г

Шоколад белый – 50 г

Вишня мороженая – 100 г

Способ приготовления:

Смешиваем масло с сахаром, яйцом, ванильным сахаром и хорошо растираем. Добавляем половину муки и разрыхлитель, снова растираем. Посыпаем оставшейся мукой, смешиваем все в густой эластичный комок, кладем в пакет и убираем в холодильник на полчаса. Делаем "ногти". Миндаль опускаем в кипящую воду на полминуты, охлаждаем и очищаем от внешней пленки. Для "грязи под ногтями" темный шоколад растапливаем на водяной бане и добавляем 100 мл воды. Белый шоколад растапливаем для приготовления "костей". Делаем "кровь". Вишню кладем на сковороду, посыпаем небольшим количеством сахара, прогреваем до полного растворения сахара и пробиваем блендером. Остывшее в холодильнике тесто разделяем на маленькие кусочки, из которых лепим что-то, напоминающее пальцы, с одной стороны можно сделать утоньшение, как будто это кость. С другой стороны тесто слегка придавливаем, намазываем "грязью" и прикладываем "ноготь". Готовые пальцы размещаем на противне, покрытом бумагой для выпечки. Выпекаем 15 минут при 180 °C. Достаем, охлаждаем, обмазываем белым шоколадом "кости" и наносим "кровь". Хрустим.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы.

Все подробности в спецтеме Halloween

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