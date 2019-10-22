Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"

Это праздничное печенье выглядит очень натуралистично

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
"Ведьмины пальцы" на Хэллоуин
"Ведьмины пальцы" на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых. Мы уже делились рецептами оригинальных блюд к этому празднику.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:

Сегодня мы расскажем, как испечь печенье в виде человеческих пальцев. Готовится оно довольно просто, выглядит эффектно, да и по вкусу получается отличным.

Читайте также:
Рецепт на Хэллоуин: тыквенно-шоколадный пирог "Паутинка"

Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 430 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 150 г
  • Сахар – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 300 г
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • Миндаль – 100 г
  • Шоколад темный – 50 г
  • Шоколад белый – 50 г
  • Вишня мороженая – 100 г

Способ приготовления:

  1. Смешиваем масло с сахаром, яйцом, ванильным сахаром и хорошо растираем.
  2. Добавляем половину муки и разрыхлитель, снова растираем.
  3. Посыпаем оставшейся мукой, смешиваем все в густой эластичный комок, кладем в пакет и убираем в холодильник на полчаса.
  4. Делаем "ногти". Миндаль опускаем в кипящую воду на полминуты, охлаждаем и очищаем от внешней пленки.
  5. Для "грязи под ногтями" темный шоколад растапливаем на водяной бане и добавляем 100 мл воды.
  6. Белый шоколад растапливаем для приготовления "костей".
  7. Делаем "кровь". Вишню кладем на сковороду, посыпаем небольшим количеством сахара, прогреваем до полного растворения сахара и пробиваем блендером.
  8. Остывшее в холодильнике тесто разделяем на маленькие кусочки, из которых лепим что-то, напоминающее пальцы, с одной стороны можно сделать утоньшение, как будто это кость. С другой стороны тесто слегка придавливаем, намазываем "грязью" и прикладываем "ноготь".
  9. Готовые пальцы размещаем на противне, покрытом бумагой для выпечки.
  10. Выпекаем 15 минут при 180 °C. Достаем, охлаждаем, обмазываем белым шоколадом "кости" и наносим "кровь". Хрустим.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы.

Все подробности в спецтеме Halloween

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать пунш "Ледяная рука" на Хэллоуин Как приготовить тыквенный пирог с рикоттой, изюмом и апельсином Идея на Хэллоуин 2019: как приготовить тыквенные кексы и сок Рецепт на Хэллоуин: шоколадное печенье "Скелетики"
Хэллоуин десерт печенье выпечка миндаль
Источник: edim.tv
Реклама

Новости партнеров

Выдвинута новая версия гибели Виктора Цоя
Выдвинута новая версия гибели Виктора Цоя
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 09:41Wellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

Вчера, 20:55Wellness

Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

Вчера, 18:35Шоу-бизнес

Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

Вчера, 18:28Стиль

Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

Вчера, 13:50Travel

Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту

Вчера, 13:02Wellness

Не ешьте это: четыре продукта, которые стоит исключить из рациона

Вчера, 12:40Fun

26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Вчера, 11:25Fun

21 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

Вчера, 09:25Техно

В сети появилась первая фотография PlayStation 5

Вчера, 09:20Шоу-бизнес

Как прошел девятый выпуск "Танців з зірками 2019"

Вчера, 09:01Fun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

20 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

20 октябряEvents

Когда переводят часы на зимнее время в Украине 2019

20 октябряFun

20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 октябряШоу-бизнес

Потап, Кухар, Дзидзьо и Сумская встретились с президентом Зеленским

Новости партнеров

Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Лоза предположил, что звезды не обрадуются возвращению Ветлицкой
Лоза предположил, что звезды не обрадуются возвращению Ветлицкой
Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить у жовтні
Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить у жовтні
Гороскоп на жовтень 2019 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на жовтень 2019 для всіх знаків Зодіаку
Как сделать маленькую ванную просторной
Как сделать маленькую ванную просторной
Ванная 3 кв. м – хитрые трюки оформления
Ванная 3 кв. м – хитрые трюки оформления
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
Все про краски: чем красить стены и не только
Все про краски: чем красить стены и не только