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Утка с яблоками и медом в мультиварке: рецепт дня

Простой рецепт тушеной утки в мультиварке с яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Утка с яблоками в мультиварке
Утка с яблоками в мультиварке
Фото: Depositphotos

Существует множество рецептов приготовления утки в мультиварке, но самый простой – утка кусочками с яблоками. Фрукты для блюда рекомендуется выбирать кислые и сочные.

Смотрите видео, как приготовить гуся на гриле:

Чтобы мясо птицы получилось нежнее, его можно предварительно замариновать. Чем дольше маринуется тушка или ее части, тем мягче получается блюдо в итоге.

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Утка в мультиварке кусочками с яблоками

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 243 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1,5 кг утки, разрубленной на порционные куски
  • 2-3 больших луковицы
  • 3-4 больших яблока
  • Щепотка соли
  • Кориандр – по вкусу
  • 3 столовые ложки меда
  • Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Кусочки утки помыть и готовить на растительном масле в режиме "Жарка" до появления золотистой корочки.
  2. Затем посолить, добавить перец и мед.
  3. Сверху выложить нарезанные дольками яблоки, посыпать сушеным кориандром.
  4. Закрыть крышку и готовить утку с яблоками в режиме "Тушение" 1,5-2 часа часа.
  5. Утку в мультиварке с яблоками можно подавать вместе с картофельным пюре или отварным рисом.

Как выбрать утку для запекания

Покупать можно любую утку, но лучше, если она будет как можно моложе. Чем старше птица, тем более насыщенный оттенок приобретают жировые прослойки. Старая утятина имеет желтый жир.

Кожа свежей птицы всегда равномерно окрашена, без остатков перьев. Если возникают хотя бы малейшие подозрения в несвежести утятины, то лучше отказаться от покупки.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. "Сегодня" также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.

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Источник: Сегодня
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