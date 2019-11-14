Утка с яблоками и рисом: праздничный рецепт с клюквенным соусом

Рецепт утки в духовке в ягодным соусом и рисовым гарниром

Запеченная утка с яблоками и рисом Фото: Depositphotos

Запеченная утка целиком с яблоками – блюдо, которое часто готовят на праздники. Желательно выбирать птицу среднего размера. Мелкая быстро пересохнет в духовке, крупная может не пропечься внутри.

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Мы советуем дополнить запеченную утку домашним клюквенным соусом и лимонным рисом, приготовленным в мультиварке.

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Утка с яблоками и рисом

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

243 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для утки:

Утка весом около 2-х кг

3-4 кислых зеленых яблока

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

500 г клюквы

200 г коричневого сахара

1 палочка корицы

5 бутонов гвоздики

Цедра и сок одного лимона

180 г портвейна

Для рисового гарнира:

2 чашки риса басмати

4 чашки воды

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

Цедра 1/2 лимона

1 головка чеснока

1 веточка тимьяна

1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем. Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку. Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой. Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться. Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику. Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать. Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.

Как выбрать утку для запекания

Покупать можно любую утку, но лучше, если она будет как можно моложе. Чем старше птица, тем более насыщенный оттенок приобретают жировые прослойки. Старая утятина имеет желтый жир.

Кожа свежей птицы всегда равномерно окрашена, без остатков перьев. Если возникают хотя бы малейшие подозрения в несвежести утятины, то лучше отказаться от покупки.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. "Сегодня" также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.

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