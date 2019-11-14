Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Утка с яблоками и рисом: праздничный рецепт с клюквенным соусом

Рецепт утки в духовке в ягодным соусом и рисовым гарниром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Запеченная утка с яблоками и рисом
Запеченная утка с яблоками и рисом
Фото: Depositphotos

Запеченная утка целиком с яблоками – блюдо, которое часто готовят на праздники. Желательно выбирать птицу среднего размера. Мелкая быстро пересохнет в духовке, крупная может не пропечься внутри.

Смотрите видео, как сделать стрипсы из куриного филе:

Мы советуем дополнить запеченную утку домашним клюквенным соусом и лимонным рисом, приготовленным в мультиварке.

Читайте также:
Как запечь утиный паштет в слоеном тесте

Утка с яблоками и рисом

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 243 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для утки:

  • Утка весом около 2-х кг
  • 3-4 кислых зеленых яблока
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • 500 г клюквы
  • 200 г коричневого сахара
  • 1 палочка корицы
  • 5 бутонов гвоздики
  • Цедра и сок одного лимона
  • 180 г портвейна

Для рисового гарнира:

  • 2 чашки риса басмати
  • 4 чашки воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Цедра 1/2 лимона
  • 1 головка чеснока
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

  1. Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем.
  2. Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку.
  3. Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой.
  4. Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться.
  5. Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику.
  6. Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль.
  7. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.
  8. Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.

Как выбрать утку для запекания

Покупать можно любую утку, но лучше, если она будет как можно моложе. Чем старше птица, тем более насыщенный оттенок приобретают жировые прослойки. Старая утятина имеет желтый жир.

Кожа свежей птицы всегда равномерно окрашена, без остатков перьев. Если возникают хотя бы малейшие подозрения в несвежести утятины, то лучше отказаться от покупки.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. "Сегодня" также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как тушить мясо в мультиварке: рецепт свинины с овощами Как испечь французский яблочный пирог с белым вином Картофельные котлеты с соусом из белых грибов: пошаговый рецепт Как сделать цукаты из апельсиновых корок: простой рецепт
яблоки рис рецепт утка клюква
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью

Популярные статьи

Вчера, 16:59Food

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

Вчера, 14:08Events

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

Вчера, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Вчера, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Вчера, 11:46Шоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Вчера, 10:03Психология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

12 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

12 ноябряFood

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

12 ноябряFun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Овощная лазанья
Овощная лазанья "Краски лета" - уплетают даже убежденные мясоеды
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Врачи не могут исправить пластику лица Аллы Пугачевой
Врачи не могут исправить пластику лица Аллы Пугачевой
Впервые комментарий на YouTube собрал 1 миллион лайков
Впервые комментарий на YouTube собрал 1 миллион лайков
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Витамины для глаз: что важно знать о них
Витамины для глаз: что важно знать о них