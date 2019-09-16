Утка, запеченная с картофелем и сливами: рецепт дня
Готовим утку с овощами и фруктами в духовке
Запеченная утка в духовке с овощами, сливами и белым вином – это оригинальное осеннее блюдо, которое можно подать на праздничный ужин.
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Утка кусочками – удобное решение, когда вы ограничены во времени: ждать готовности такого блюда придется не так долго, как если бы вы запекали птицу целиком.
Утка с картошкой и сливами в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 800 г утки, разрезанной на порционные куски
- 10 маленьких молодых картофелин
- 20-30 мелких луковичек (севок, жемчужный)
- 10 луковиц-шалот
- 6 зубчиков чеснока
- 10 слив (можно смешать желтые и синие)
- 1 стакан белого сухого вина
- 1 ст.л. оливкового масла
- Свежемолотый черный и белый перец
- Соль
- 2 веточки розмарина
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Способ приготовления:
- Молодой картофель отварить до полуготовности. Немного остудить и разрезать пополам.
- Разогреть духовку до 200 С.
- Утку разрезать на порционные куски, посолить и обжарить на горячей сковороде в небольшом количестве оливкового масла до румяной корочки. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой.
- Лук и чеснок почистить, обжарить на оставшемся от приготовления утки жире.
- Сливы разрезать пополам и удалить косточки.
- В форму для запекания выложить утку, обжаренные лук и чеснок, половинки картофеля и слив. Посолить, поперчить и влить вино. Сверху положить веточку розмарина.
- Запекать в духовке 50 минут до готовности мяса. Вынуть утку из духовки, розмарин убрать.
- Дать постоять 5-10 минут и подавать, украсив листочками свежего розмарина.
Чем заменить белое вино в рецепте
Если вы не употребляете алкоголь, белое вино можно заменить яблочным или виноградным соком, а также овощным бульоном.
Напомним, ранее мы делились рецептом шашлычков из курицы с помидорами черри. "Сегодня" также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.
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