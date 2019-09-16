Утка, запеченная с картофелем и сливами: рецепт дня

Готовим утку с овощами и фруктами в духовке

Жаркое из утки с картошкой в духовке Фото: Depositphotos

Запеченная утка в духовке с овощами, сливами и белым вином – это оригинальное осеннее блюдо, которое можно подать на праздничный ужин.

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Утка кусочками – удобное решение, когда вы ограничены во времени: ждать готовности такого блюда придется не так долго, как если бы вы запекали птицу целиком.

Утка с картошкой и сливами в духовке

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

800 г утки, разрезанной на порционные куски

10 маленьких молодых картофелин

20-30 мелких луковичек (севок, жемчужный)

10 луковиц-шалот

6 зубчиков чеснока

10 слив (можно смешать желтые и синие)

1 стакан белого сухого вина

1 ст.л. оливкового масла

Свежемолотый черный и белый перец

Соль

2 веточки розмарина

Способ приготовления:

Молодой картофель отварить до полуготовности. Немного остудить и разрезать пополам. Разогреть духовку до 200 С. Утку разрезать на порционные куски, посолить и обжарить на горячей сковороде в небольшом количестве оливкового масла до румяной корочки. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой. Лук и чеснок почистить, обжарить на оставшемся от приготовления утки жире. Сливы разрезать пополам и удалить косточки. В форму для запекания выложить утку, обжаренные лук и чеснок, половинки картофеля и слив. Посолить, поперчить и влить вино. Сверху положить веточку розмарина. Запекать в духовке 50 минут до готовности мяса. Вынуть утку из духовки, розмарин убрать. Дать постоять 5-10 минут и подавать, украсив листочками свежего розмарина.

Чем заменить белое вино в рецепте

Если вы не употребляете алкоголь, белое вино можно заменить яблочным или виноградным соком, а также овощным бульоном.

Напомним, ранее мы делились рецептом шашлычков из курицы с помидорами черри. "Сегодня" также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.

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