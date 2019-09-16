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Утка, запеченная с картофелем и сливами: рецепт дня

Готовим утку с овощами и фруктами в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Жаркое из утки с картошкой в духовке
Жаркое из утки с картошкой в духовке
Фото: Depositphotos

Запеченная утка в духовке с овощами, сливами и белым вином – это оригинальное осеннее блюдо, которое можно подать на праздничный ужин.

Смотрите видео, как правильно запечь гуся на мангале:

Утка кусочками – удобное решение, когда вы ограничены во времени: ждать готовности такого блюда придется не так долго, как если бы вы запекали птицу целиком.

Утка с картошкой и сливами в духовке

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 800 г утки, разрезанной на порционные куски
  • 10 маленьких молодых картофелин
  • 20-30 мелких луковичек (севок, жемчужный)
  • 10 луковиц-шалот
  • 6 зубчиков чеснока
  • 10 слив (можно смешать желтые и синие)
  • 1 стакан белого сухого вина
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Свежемолотый черный и белый перец
  • Соль
  • 2 веточки розмарина

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Способ приготовления:

  1. Молодой картофель отварить до полуготовности. Немного остудить и разрезать пополам.
  2. Разогреть духовку до 200 С.
  3. Утку разрезать на порционные куски, посолить и обжарить на горячей сковороде в небольшом количестве оливкового масла до румяной корочки. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой.
  4. Лук и чеснок почистить, обжарить на оставшемся от приготовления утки жире.
  5. Сливы разрезать пополам и удалить косточки. 
  6. В форму для запекания выложить утку, обжаренные лук и чеснок, половинки картофеля и слив. Посолить, поперчить и влить вино. Сверху положить веточку розмарина. 
  7. Запекать в духовке 50 минут до готовности мяса.  Вынуть утку из духовки, розмарин убрать.
  8. Дать постоять 5-10 минут и подавать, украсив листочками свежего розмарина.

Чем заменить белое вино в рецепте

Если вы не употребляете алкоголь, белое вино можно заменить яблочным или виноградным соком, а также овощным бульоном.

Напомним, ранее мы делились рецептом шашлычков из курицы с помидорами черри. "Сегодня" также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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сливы картошка рецепт утка
Источник: Сегодня
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