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Ужин, который не испортит фигуру: рисовая запеканка с кабачками

Диетический рецепт кабачковой запеканки

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:27
Рисовая запеканка с кабачками Фото: depositphotos.com
Рисовая запеканка с кабачками Фото: depositphotos.com

Запеканка из риса и кабачков – простое и вкусное летнее блюдо. Ее можно подавать как в теплом, так и в холодном виде.

Рисовая запеканка с кабачками

Ингредиенты:

  • 1/3 стакана риса
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 1 средний кабачок
  • 2-3 яйца
  • 100 г тертого сыра
  • соль, перец по вкусу
  • сливочное масло – для смазывания формы
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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом жаропрочную форму для запекания. 
  2. Рис промойте и отварите в подсоленной воде.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте нарезанный лук. Готовьте, помешивая, пока он не станет мягким.
  4. Переложите жареный лук в большую миску, добавьте натертый и отжатый от лишней жидкости кабачок, вареный рис, яйца и половину тертого сыра. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.
  5. Выложить кабачковую смесь в подготовленную форму для запекания. Посыпьте остатками сыра.
  6. Запекайте 30-40 минут. Достаньте из духовки и немного остудите перед подачей. Разрежьте на порционные куски и подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

Смотрите видео, какие диетические блюда можно приготовить из кабачков:

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Источник: "Сегодня"
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