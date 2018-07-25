Ужин, который не испортит фигуру: рисовая запеканка с кабачками
Диетический рецепт кабачковой запеканки
Запеканка из риса и кабачков – простое и вкусное летнее блюдо. Ее можно подавать как в теплом, так и в холодном виде.
Рисовая запеканка с кабачками
Ингредиенты:
- 1/3 стакана риса
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 луковица
- 1 средний кабачок
- 2-3 яйца
- 100 г тертого сыра
- соль, перец по вкусу
- сливочное масло – для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом жаропрочную форму для запекания.
- Рис промойте и отварите в подсоленной воде.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте нарезанный лук. Готовьте, помешивая, пока он не станет мягким.
- Переложите жареный лук в большую миску, добавьте натертый и отжатый от лишней жидкости кабачок, вареный рис, яйца и половину тертого сыра. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.
- Выложить кабачковую смесь в подготовленную форму для запекания. Посыпьте остатками сыра.
- Запекайте 30-40 минут. Достаньте из духовки и немного остудите перед подачей. Разрежьте на порционные куски и подавайте.
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Смотрите видео, какие диетические блюда можно приготовить из кабачков:
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Источник: "Сегодня"