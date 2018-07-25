Ужин, который не испортит фигуру: рисовая запеканка с кабачками

Диетический рецепт кабачковой запеканки

Рисовая запеканка с кабачками Фото: depositphotos.com

Запеканка из риса и кабачков – простое и вкусное летнее блюдо. Ее можно подавать как в теплом, так и в холодном виде.

Рисовая запеканка с кабачками

Ингредиенты:

1/3 стакана риса

1 ст.л. растительного масла

1 луковица

1 средний кабачок

2-3 яйца

100 г тертого сыра

соль, перец по вкусу

сливочное масло – для смазывания формы

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом жаропрочную форму для запекания. Рис промойте и отварите в подсоленной воде. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте нарезанный лук. Готовьте, помешивая, пока он не станет мягким. Переложите жареный лук в большую миску, добавьте натертый и отжатый от лишней жидкости кабачок, вареный рис, яйца и половину тертого сыра. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Выложить кабачковую смесь в подготовленную форму для запекания. Посыпьте остатками сыра. Запекайте 30-40 минут. Достаньте из духовки и немного остудите перед подачей. Разрежьте на порционные куски и подавайте.

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