Ужин в итальянском стиле: готовим лазанью с курицей и сыром
Как правило, для настоящей лазаньи в Италии используют шесть слоев пасты
Итальянцы делают лазанью с чем угодно, однако куриная лазанья считается одной из наиболее популярных вариаций блюда. Приготовить лазанью с курицей можно как для обычного семейного ужина, так и для праздничной трапезы.
Лазанья с курицей
Ингредиенты:
- 650 г куриного фарша
- 1 луковица
- 12-15 листов для лазаньи, готовых к запеканию
- 150 г моцареллы
- Растительное масло
- Орегано
- Тимьян
- Соль, перец
- Сливочное масло для смазывания формы
Для соуса:
- 700 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 100 г муки
- Соль, перец
- Мускатный орех
Рецепт приготовления:
- Лук очистить и мелко нарезать.
- В сковороде разогреть растительное масло. Добавить лук, обжарить до прозрачности. Затем добавить куриный фарш. Обжарить до полуготовности. Посолить, поперчить. Добавить орегано и тимьян.
- Приготовить соус. В сотейнике растопить сливочное масло. Всыпать муку, слегка обжарить. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
- Как только соус начнет густеть, снять с огня. Посолить, поперчить и добавить мускатный орех.
- Форму для запекания смазать небольшим количеством сливочного масла. Налить на дно формы немного соуса, выложить первый ряд листов лазаньи. Выложить немного фарша, полить соусом. Снова выложить листы лазаньи и чередовать, пока не закончатся ингредиенты.
- Сверху раскрошить моцареллу. Поставить лазанью в разогретую до 190 градусов духовку и запекать около 40 минут. Перед подачей немного остудить.
Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. Мы также писали, как приготовить лазанью с овощами.
Смотрите видео, как приготовить итальянскую пиццу с морепродуктами:
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Источник: Сегодня