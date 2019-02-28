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Ужин в итальянском стиле: готовим лазанью с курицей и сыром

Как правило, для настоящей лазаньи в Италии используют шесть слоев пасты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Лазанья с курицей
Лазанья с курицей
Фото: freepik.com

Итальянцы делают лазанью с чем угодно, однако куриная лазанья считается одной из наиболее популярных вариаций блюда. Приготовить лазанью с курицей можно как для обычного семейного ужина, так и для праздничной трапезы.

Лазанья с курицей

Ингредиенты:

  • 650 г куриного фарша
  • 1 луковица
  • 12-15 листов для лазаньи, готовых к запеканию
  • 150 г моцареллы
  • Растительное масло
  • Орегано
  • Тимьян
  • Соль, перец
  • Сливочное масло для смазывания формы

Для соуса:

  • 700 мл молока
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г муки
  • Соль, перец
  • Мускатный орех

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Рецепт приготовления:

  1. Лук очистить и мелко нарезать.
  2. В сковороде разогреть растительное масло. Добавить лук, обжарить до прозрачности. Затем добавить куриный фарш. Обжарить до полуготовности. Посолить, поперчить. Добавить орегано и тимьян.
  3. Приготовить соус. В сотейнике растопить сливочное масло. Всыпать муку, слегка обжарить. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
  4. Как только соус начнет густеть, снять с огня. Посолить, поперчить и добавить мускатный орех.
  5. Форму для запекания смазать небольшим количеством сливочного масла. Налить на дно формы немного соуса, выложить первый ряд листов лазаньи. Выложить немного фарша, полить соусом. Снова выложить листы лазаньи и чередовать, пока не закончатся ингредиенты.
  6. Сверху раскрошить моцареллу. Поставить лазанью в разогретую до 190 градусов духовку и запекать около 40 минут. Перед подачей немного остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. Мы также писали, как приготовить лазанью с овощами.

Смотрите видео, как приготовить итальянскую пиццу с морепродуктами:

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Источник: Сегодня
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