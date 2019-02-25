Ужин в итальянском стиле: мясные шарики в томатном соусе

Готовим сочные и нежные фрикадельки в томатном соусе

Мясные шарики в томатном соусе Фото: freepik.com

С первого взгляда сочетание индейки и говядины может показаться необычным, но фрикадельки по этому рецепту получаются просто идеальными. Их можно подавать с картофельным пюре, отварным картофелем или овощами, с рисом и даже с простым зеленым салатом.

Мясные шарики в томатном соусе

Ингредиенты:

1 кг фарша (500 г говядины + 500 г индейки)

80 г панировочных сухарей

250 мл молока

200 г лука

1 яйцо

3 зуб. чеснока

2 ч. л. (без горки) соли для фарша

черный молотый перец по вкусу

растительное масло для жарки

Для соуса:

300 г перетертых томатов

100 г лука

25 г муки

1 ст. л. уксуса или лимонного сока

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

2-3 лавровых листа

1 ч. л. сушеных итальянских трав

400-500 мл воды (в зависимости от желаемой густоты)

3-4 ст. л. растительного масла

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Рецепт приготовления:

Готовим фарш для котлет. Панировочные сухари заливаем 2/3 молока на 5-7, чтоб они разбухли. Лук и чеснок измельчаем блендером в кашицу. Добавляем все в фарш, туда же оставшееся молоко, яйцо, соль, перец. Тщательно перемешиваем. Накрываем пленкой и отставляем в сторону. Готовим соус. В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем растительное масло. Обжариваем измельченный ножом лук до полупрозрачности – где-то 2 минуты. Всыпаем муку, обжариваем вместе, не забывая помешивать, чтобы ничего не пригорело. Добавляем перетертые помидоры и, продолжая мешать, обжариваем все вместе, минуты 3-4. Вливаем воду. Небольшими порциями, постоянно вмешивая. От количества воды будет зависеть густота соуса. Добавив воду, доводим до кипения, добавляем лавровый лист, ароматные травы, уксус, сахар и соль (обязательно пробуйте на соленость). Все хорошо перемешиваем, снова доводим до кипения и снимаем с огня. Обжариваем котлетки в небольшом количестве растительного масла, на среднем огне, по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые котлетки сразу помещаем в соус. Если не любите обжаривать котлеты в масле – запекайте в духовке. Обжарив все, ставим соус на огонь, доводим до кипения и томим на слабом огне минут 15-20. В это время можно приготовить гарнир.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

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