Ужин в итальянском стиле: мясные шарики в томатном соусе
Готовим сочные и нежные фрикадельки в томатном соусе
С первого взгляда сочетание индейки и говядины может показаться необычным, но фрикадельки по этому рецепту получаются просто идеальными. Их можно подавать с картофельным пюре, отварным картофелем или овощами, с рисом и даже с простым зеленым салатом.
Мясные шарики в томатном соусе
Ингредиенты:
- 1 кг фарша (500 г говядины + 500 г индейки)
- 80 г панировочных сухарей
- 250 мл молока
- 200 г лука
- 1 яйцо
- 3 зуб. чеснока
- 2 ч. л. (без горки) соли для фарша
- черный молотый перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Для соуса:
- 300 г перетертых томатов
- 100 г лука
- 25 г муки
- 1 ст. л. уксуса или лимонного сока
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 2-3 лавровых листа
- 1 ч. л. сушеных итальянских трав
- 400-500 мл воды (в зависимости от желаемой густоты)
- 3-4 ст. л. растительного масла
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Рецепт приготовления:
- Готовим фарш для котлет. Панировочные сухари заливаем 2/3 молока на 5-7, чтоб они разбухли. Лук и чеснок измельчаем блендером в кашицу. Добавляем все в фарш, туда же оставшееся молоко, яйцо, соль, перец. Тщательно перемешиваем. Накрываем пленкой и отставляем в сторону.
- Готовим соус. В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем растительное масло. Обжариваем измельченный ножом лук до полупрозрачности – где-то 2 минуты. Всыпаем муку, обжариваем вместе, не забывая помешивать, чтобы ничего не пригорело. Добавляем перетертые помидоры и, продолжая мешать, обжариваем все вместе, минуты 3-4. Вливаем воду. Небольшими порциями, постоянно вмешивая. От количества воды будет зависеть густота соуса. Добавив воду, доводим до кипения, добавляем лавровый лист, ароматные травы, уксус, сахар и соль (обязательно пробуйте на соленость). Все хорошо перемешиваем, снова доводим до кипения и снимаем с огня.
- Обжариваем котлетки в небольшом количестве растительного масла, на среднем огне, по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые котлетки сразу помещаем в соус. Если не любите обжаривать котлеты в масле – запекайте в духовке.
- Обжарив все, ставим соус на огонь, доводим до кипения и томим на слабом огне минут 15-20. В это время можно приготовить гарнир.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.
Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:
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Источник: cookingtime.ru