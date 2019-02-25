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Ужин в итальянском стиле: мясные шарики в томатном соусе

Готовим сочные и нежные фрикадельки в томатном соусе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Мясные шарики в томатном соусе
Мясные шарики в томатном соусе
Фото: freepik.com

С первого взгляда сочетание индейки и говядины может показаться необычным, но фрикадельки по этому рецепту получаются просто идеальными. Их можно подавать с картофельным пюре, отварным картофелем или овощами, с рисом и даже с простым зеленым салатом. 

Мясные шарики в томатном соусе

Ингредиенты:

  • 1 кг фарша (500 г говядины + 500 г индейки)
  • 80 г панировочных сухарей
  • 250 мл молока
  • 200 г лука
  • 1 яйцо
  • 3 зуб. чеснока
  • 2 ч. л. (без горки) соли для фарша
  • черный молотый перец по вкусу
  • растительное масло для жарки

Для соуса:

  • 300 г перетертых томатов
  • 100 г лука
  • 25 г муки
  • 1 ст. л. уксуса или лимонного сока
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли 
  • 2-3 лавровых листа
  • 1 ч. л. сушеных итальянских трав
  • 400-500 мл воды (в зависимости от желаемой густоты)
  • 3-4 ст. л. растительного масла

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Рецепт приготовления:

  1. Готовим фарш для котлет. Панировочные сухари заливаем 2/3 молока на 5-7, чтоб они разбухли. Лук и чеснок измельчаем блендером в кашицу. Добавляем все в фарш, туда же оставшееся молоко, яйцо, соль, перец. Тщательно перемешиваем. Накрываем пленкой и отставляем в сторону.
  2. Готовим соус. В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем растительное масло. Обжариваем измельченный ножом лук до полупрозрачности – где-то 2 минуты. Всыпаем муку, обжариваем вместе, не забывая помешивать, чтобы ничего не пригорело. Добавляем перетертые помидоры и, продолжая мешать, обжариваем все вместе, минуты 3-4. Вливаем воду. Небольшими порциями, постоянно вмешивая. От количества воды будет зависеть густота соуса. Добавив воду, доводим до кипения, добавляем лавровый лист, ароматные травы, уксус, сахар и соль (обязательно пробуйте на соленость). Все хорошо перемешиваем, снова доводим до кипения и снимаем с огня.
  3. Обжариваем котлетки в небольшом количестве растительного масла, на среднем огне, по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые котлетки сразу помещаем в соус. Если не любите обжаривать котлеты в масле – запекайте в духовке.
  4. Обжарив все, ставим соус на огонь, доводим до кипения и томим на слабом огне минут 15-20. В это время можно приготовить гарнир. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

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Источник: cookingtime.ru
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