В азиатском стиле: рецепт легкого салата из манго и авокадо

Это блюдо приятно удивит вас своим свежим вкусом

Авокадо и манго давно перестали быть экзотикой: эти фрукты можно найти практически в любом супермаркете. Мы предлагаем объединить их в легком азиатском салате: с арахисом, рисовыми чипсами, проростками и черным кунжутом.

Салат из манго и авокадо

Салат из манго и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

135 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 авокадо

1 манго

2 ст. л. кунжутного масла

2 ст. л. вьетнамского рыбного соуса

Сок 1 лайма

1 горсть зеленых проростков

1 ст. л. черного кунжута

1 пригоршня арахиса

1 горсть рисовых чипсов

Способ приготовления:

Манго, авокадо и зелень помыть. Разрезать манго пополам и удалить косточку. Надрезать мякоть "решеткой" до кожицы и отделить от нее (в результате должны получиться кубики). В мисочке смешать кунжутное масло, рыбный соус и сок лайма. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать тонкими ломтиками.

Как подавать салат

Разложить манго и авокадо по тарелкам, сбрызнуть соусом, украсить кунжутом, чипсами, орешками и проростками.

Смотрите видео о пользе авокадо для здоровья:

Напомним, ранее мы делились лайфхаком, как почистить манго, а также рассказывали, как приготовить салат с курицей, авокадо и апельсином.

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