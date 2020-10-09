В азиатском стиле: рецепт легкого салата из манго и авокадо
Это блюдо приятно удивит вас своим свежим вкусом
Авокадо и манго давно перестали быть экзотикой: эти фрукты можно найти практически в любом супермаркете. Мы предлагаем объединить их в легком азиатском салате: с арахисом, рисовыми чипсами, проростками и черным кунжутом.
Салат из манго и авокадо
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 135 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 авокадо
- 1 манго
- 2 ст. л. кунжутного масла
- 2 ст. л. вьетнамского рыбного соуса
- Сок 1 лайма
- 1 горсть зеленых проростков
- 1 ст. л. черного кунжута
- 1 пригоршня арахиса
- 1 горсть рисовых чипсов
Способ приготовления:
- Манго, авокадо и зелень помыть.
- Разрезать манго пополам и удалить косточку. Надрезать мякоть "решеткой" до кожицы и отделить от нее (в результате должны получиться кубики).
- В мисочке смешать кунжутное масло, рыбный соус и сок лайма.
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать тонкими ломтиками.
Как подавать салат
Разложить манго и авокадо по тарелкам, сбрызнуть соусом, украсить кунжутом, чипсами, орешками и проростками.
Смотрите видео о пользе авокадо для здоровья:
Напомним, ранее мы делились лайфхаком, как почистить манго, а также рассказывали, как приготовить салат с курицей, авокадо и апельсином.
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