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В азиатском стиле: рецепт легкого салата из манго и авокадо

Сегодня, 17:39

Это блюдо приятно удивит вас своим свежим вкусом

Авокадо и манго давно перестали быть экзотикой: эти фрукты можно найти практически в любом супермаркете. Мы предлагаем объединить их в легком азиатском салате: с арахисом, рисовыми чипсами, проростками и черным кунжутом.

Салат из манго и авокадо

Салат из манго и авокадо
Салат из манго и авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 135 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 авокадо
  • 1 манго
  • 2 ст. л. кунжутного масла
  • 2 ст. л. вьетнамского рыбного соуса
  • Сок 1 лайма
  • 1 горсть зеленых проростков
  • 1 ст. л. черного кунжута
  • 1 пригоршня арахиса
  • 1 горсть рисовых чипсов

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Способ приготовления:

  1. Манго, авокадо и зелень помыть.
  2. Разрезать манго пополам и удалить косточку. Надрезать мякоть "решеткой" до кожицы и отделить от нее (в результате должны получиться кубики).
  3. В мисочке смешать кунжутное масло, рыбный соус и сок лайма.
  4. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать тонкими ломтиками.

Как подавать салат

Разложить манго и авокадо по тарелкам, сбрызнуть соусом, украсить кунжутом, чипсами, орешками и проростками.

Смотрите видео о пользе авокадо для здоровья:

Напомним, ранее мы делились лайфхаком, как почистить манго, а также рассказывали, как приготовить салат с курицей, авокадо и апельсином.

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Источник: Сегодня
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