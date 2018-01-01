В честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл выпустили мороженое

Этот десерт повторяет вкус свадебного торта пары

Мороженое к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Ample Hills Creamery

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже совсем скоро – 19 мая. В честь грядущего торжества нью-йоркская кондитерская Ample Hills Creamery выпустила особый десерт. Новое сливочное мороженое вдохновлено свадебным тортом пары: лимонным, с имбирными и бузинными нотками.

Десерт продается в белых картонных коробках с рисованными портретами Гарри и Меган. На них можно увидеть надпись "God save the cream", что в переводе означает "Боже, храни мороженое". Цена набора из четырех упаковок составляет 36 долларов.

Мороженое в честь свадьбы Гарри и Меган Фото: Ample Hills Creamery

Напомним, свадебный торт для Гарри и Меган приготовит знаменитый в Лондоне шеф-кондитер родом из Калифорнии Клэр Птак, которая работает исключительно с натуральными сезонными продуктами. Этот десерт, "наполненный свежими ароматами весны", будет украшен масляным кремом и живыми цветами.

Владелица кондитерской "The Violet Bakery" заявила, что в восторге от сотрудничества, так как полностью разделяет гастрономические вкусы королевской пары.

Напомним, ранее английский дизайнер создала торт в виде Ким Кардашьян. Также стало известно, какие блюда любит есть на завтрак Меган Маркл. Кроме этого, мы сообщали, что в меню некоторых американских пабов появились тематические коктейли в честь молодых.

Смотрите видеосюжет о свадебном торте принца Гарри и Меган Маркл: