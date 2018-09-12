В холодильнике или нет: как правильно хранить помидоры

Спелые, зеленые и перезрелые томаты нужно хранить по-разному

Переспевшие томаты следует хранить в холодильнике Фото: pixabay.com

Как правило, помидоры рекомендуют держать при комнатной температуре – считается, что так они дольше сохраняют свой вкус и текстуру. Но не все так просто. Мы поделимся лучшими способами хранения томатов в зависимости от степени их зрелости.

Если вы купили зеленые помидоры, положите их в один слой (плодоножкой вниз) в бумажный пакет или в картонную коробку. Поставьте в прохладное место (не в холодильник), пока они не покраснеют.

Спелые помидоры следует хранить при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что они лежат в один слой, не касаясь друг друга, и расположены плодоножкой вверх. Такие помидоры нужно съесть в течение нескольких дней.

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Переспевшие помидоры лучше всего хранить в холодильнике не больше трех дней. Прохладный воздух будет защищать томаты от дальнейшего созревания.

Перед употреблением обязательно достаньте помидоры из холодильника и дайте им прогреться до комнатной температуры. Это поможет вернуть овощам аромат, который они потеряли в процессе охлаждения.

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