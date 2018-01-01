В холодильнике или нет: как правильно хранить сливочное масло

Удивительная правда о хранении сливочного масла

Сливочное масло нужно держать в закрытой посуде Фото: pixabay.com

Один из самых жарких споров на кухне – стоит ли охлаждать сливочное масло. Некоторые люди ужасаются самой мысли, что можно оставить масло на столешнице, в то время как другие клянутся, что нет ничего хуже, чем холодное, твердое масло прямо из холодильника. Это непростой вопрос с еще более сложным ответом. Короткий ответ? Масло может храниться при комнатной температуре, но с некоторыми ограничениями.

Сливочное масло – это молочный продукт, который в основном состоит из жира, а это означает, что он менее восприимчив к бактериям. Из-за содержания натрия соленое масло менее склонно к бактериальному росту, чем несоленое, поэтому срок годности для хранения разных видов масла немного отличается.

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Если вы решили не ставить масло в холодильник, оно обязательно должно быть в масленке или в другом похожем воздухонепроницаемом контейнере. Когда масло подвергается воздействию воздуха, то портится гораздо быстрее. Если вы будете плотно закрывать контейнер после каждого использования, соленое масло может храниться при комнатной температуре около 2 недель.

Если температура на вашей кухне превышает 22 С, то лучше поставить масло в холодильник как можно скорее. Но несоленое масло желательно все время хранить в холодильнике.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как легко намазать на хлеб замерзшее сливочное масло. Мы также рассказывали, как правильно хранить твердый сыр. Кроме этого, мы сообщали, чем полезно сливочное масло.

Смотрите видео, как проверить качество сливочного масла: