В Корее бариста создает потрясающие рисунки на кофе: удивительные фото

Сегодня, 11:36

Кангбин Ли живет и работает в Сеуле, Южная Корея

В Корее бариста создает потрясающие рисунки на кофе: удивительные фото

Искусный корейский бариста Кангбин Ли превращает обычный кофе в произведение искусства. Свои работы художник фотографирует и публикует в Instagram, сообщает сайт 24tv.ua.

Как известно, Кангбин Ли работает в известной среди туристов кафе C.Through. Там художник создает цветные картины на кофе. Работы парень выполняет в новой технике латте-арт – Cremart.

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Для необычных и удивительных рисунков бариста использует известные произведения искусства. В частности, картины Ван Гога. Кроме этого, Кангбин Ли также изображает на кофе милых животных, сказочных персонажей, людей, цветы, пейзажи и тому подобное.


Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Работы Кангбина Ли Фото: Соцсети

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о турецком художнике, который создает миниатюрные картины на поп-корне. Мы также делились фотографиями работ девушки, прославившейся благодаря репликам своих любимых блюд из обычного мыла

Смотрите видео о геометрических десертах от Динары Касько:
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