В "МастерШеф" 9 сезон вернулись два самых сильных участника: что произошло
Кулинары возглавили шефство над аматорами нового сезона
В пятницу, 18 октября, прошел восьмой выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Сегодняшний эфир получился особенным, а все благодаря тому, что на проект вернулись два сильных участника.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:
Восьмой эфир кулинарного шоу "МастерШеф" состоял из трех испытаний, на одно из которых неожиданно для кулинаров девятого сезона явилась два самых сильных участника – "Бог мяса" и "Королева десертов". У аматоров появилась возможность поработать вместе на одной кухне с Екатериной Песковой и Аликом Мкртчяном – участниками "МастерШеф" профессионалы.
На выездном конкурсе в Музее Пирогово именно они стали капитанами синих и красных команд. Екатерина Пескова и Алик Мкртчян пришли на шоу не просто командовать, профессиональные повара разработала свои авторские рецепты, которые участники 9 сезона должны были приготовить. Гуру кулинарного дела Алик и Екатерина принялись учить аматоров, но участники приняли этот жест с особой агрессивностью.
Синей команде работать с Аликом понравилось, все в один голос заявили, что он спокойный и позитивный человек. Чего нельзя было сказать о Екатерине Песковой. Бывшая участница "МастерШеф" даже на личности перешла и моментами обзывала "красных" аматоров.
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В результате проиграли "красные" – у них во время приготовления и продажи блюд было больше всего раздоров. Полная антидисциплина привела их к поражению, которое Екатерина признала и даже извинилась перед своими "подчиненными". Ко всему, девушка отметила, что с удовольствием вернулась на кухню "МастерШеф", но до сих пор чувствует ревность к новым участникам.
Все подробности восьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.
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