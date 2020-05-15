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В мире подняли бокал за новую коллекцию украинских вин

Каждая из 7 великолепных композиций демонстрирует, с чем лучше всего сочетать данное вино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00

"Чтобы выпить хорошего вина, не нужен повод", – это вам скажет любой француз. "Зато пригодятся сыр и прошуто", – непременно вставит итальянец. "А еще не помешают верные друзья и семья",- добавит грузин. И хоть винные традиции стран разнообразны и многогранны, единодушны они в одном – для хорошего вина не нужен повод. Следуя лучшим европейским традициям, виноделы Villa Krim создали новую коллекцию вин Appetite Collection. 7 великолепных композиций, каждая из которых на всем понятном визуальном языке демонстрирует, с чем лучше всего сочетать данное вино.

Учитывая то, что выход новой коллекции совпал со всемирными событиями, устроить традиционную открытую дегустацию было сложно, но в Villa Krim нашли другой выход, отправив новинку знакомым сомелье в разные уголки планеты, чтобы собрать их отзывы, а заодно и поднять бокал за выход Appetite Collection. И вот несколько самых ярких рецензий о новинке.

Англия, Ливерпуль

5/04/ 2020

"Здесь должна была бы быть рецензия о прекрасном вине Villa Krim и новой Appetite Collection, но она будет завтра, потому что все, что я могу сказать после дегустации сегодня: "thgksf khfiszbv datyaolhdgl jdvbs aswe dvnsj".

6/04/2020

"Признаться, я был уверен, что сяду за рецензию не раньше полудня, ведь, начав вчера дегустацию вин из новой коллекции Villa Krim и не сумев остановиться даже на 6 бокале, прогнозы на мое сегодняшнее утро были неутешительными, но хвала славным виноделам и английскому воздуху – сейчас 9 утра и даже тени похмелья не отражается сегодня на моем лице и самочувствии. Кроме того, так как я настоящий английский зануда и очень люблю досконально изучать все новое для себя, я скачал программу по QR коду, указанному на бутылке, и с удовольствием сыграл в игру с вашим виртуальным сомелье – это было очень забавно. А учитывая, что он подробно рассказал, почему вино Beef Steak из Appetite Collection прекрасно дополнит блюда из мяса, я решил последовать совету и сочетал его с говядиной Веллингтон, и, должен сказать, это было восхитительно!

Следуя вашей просьбе, я поднимаю бокал за появление этого вина, ведь повод действительно достойный! С наилучшими пожеланиями, Оливер Ламберт"

Франция, Марсель

"О, как это было жестоко, прислать мне это вино, зная, что я не смогу приобрести его во Франции вновь. Что ж, на вашу жестокость я отвечу не менее беспощадной рецензией на это вино! Вино Fish Club из Appetite Collection Villa Krim – это не Сотерн, пораженный благородной плесенью, и не Пьемонт с их знаменитым узнаваемым регионом, Appetite Collection – это вино, гениальное в своей простоте, и оттого оно очаровывает и обезоруживает с первого глотка. Это вино я бы держал всегда под рукой, чтобы дополнить свой обед или ужин, а если речь о субботе, то и завтрак, черт возьми! Кстати, я воспользовался подсказкой и открыл бутылочку Fish Club как раз тогда, когда моя дорогая жена приготовила форель. Сочетание действительно очень удачное: легкие цитрусовые нотки бесподобно заигрывают с рыбой, а шелковисто-сливочный вкус гармонично дополняет ее нежную текстуру – это 100% попадание в цель. Думаю, такая простая подсказка очень облегчит выбор людям, которые не сильны в сортах винограда и регионах и привыкли полагаться на интуицию. Я всегда говорю своей жене: "Следуй инструкции и все будет замечательно", а что может быть проще, когда инструкция так проста! Вы просили поднять бокал за выход новой коллекции, и я с удовольствием выпью это славное вино за то, чтобы небо поскорее открыли и я смог прилететь в Украину за еще одной бутылкой.

Ваш друг, Анри Ферет"

Португалия, Порту

"В моем списке "Больше всего в мире я люблю…" прибыло! Вино Don Dessert Appetite Collection уверено заняло свое место между Лионелем Месси и персиками. А еще, как и с настоящей любовью, найти объяснение этому трудно, но я все же попробую. Вино Don Dessert, как старый друг, которого ты знаешь слишком хорошо, он вряд ли тебя удивит, но точно не разочарует. Удивительно, как по-разному, но каждый раз удачно раскрывается вкус этого вина, в зависимости от сочетания с разными десертами. Такое освежающее и легкое, едва уловимое после "брюссельских" пончиков, и такое приятно-сладкое с отчетливым ягодным ароматом в компании Semifrio. Мы с друзьями с удовольствием подняли бокалы за новую коллекцию вин Villa Krim, желаем покорить еще больше сердец, ведь в Порту поклонники уже есть!

Хохо Габриелла Алмейда"

В ближайшее время Appetite Collection от Villa Krim станет уже доступна в магазинах по всей Украине и оценить новинку, присоединившись к интернациональному застолью, можно самостоятельно! Наслаждайтесь!

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алкоголь вино Villa Krim
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