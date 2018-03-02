В Мюнхене стартовал фестиваль крепкого пива

В пятницу, 2 марта, в Мюнхене стартует пивной фестиваль Штаркбирфест (Starkbierfest). Это уникальная возможность отмотать время назад и в полной мере ощутить дух Октоберфеста и вкус чудесного немецкого Пауланера.

На самом деле Штаркбирфест – это фестиваль крепкого пива, а также эксклюзивных сортов напитка с добавлением пунша. Событие проходит в ресторане Paulaner am Nockherberg, который находится по адресу: Hochstrasse, 77. Поскольку весна только-только приходит в эти края, немцы пьют, в основном, солодовые и согревающие сорта. И главный – это "Сальватор", с которого собственно и началась история пивоварни. Его производят исключительно в марте. Такая традиция возникла еще в XVII веке.

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Пиво на Штаркбирфесте имеет насыщенную текстуру, каштановый цвет и карамельную пену. Оно высококалорийно и содержит не менее 7,5% алкоголя. Но только такой напиток, по мнению истинных гурманов, способно согреть измученный холодами организм, поднять настроение, чтобы все-таки дождаться тепла и солнечного лета.

Фестиваль продолжится до 25 марта. Заведение открыто по будням с 14:00 до 23:00, бронирование столиков доступно только до 16:00. По выходным с 11:00. Стоимость входного билета 12,90 евро с человека уже включает "стартовый набор".

Напомним, ранее ученые изобрели робота, который умеет приносить пиво из холодильника. А в Шотландии открыли отель, где вместо воды из кранов течет пиво.

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