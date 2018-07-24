В поисках вкусов: как приготовить настоящие грузинские хинкали

Рецепт от телеведущего канала "Украина" Сергея Ливадного

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Хинкали – популярное блюдо грузинской кухни. К нему не подают никаких соусов, чтобы не испортить вкус мясного сока внутри.

Хинкали со смешанным фаршем

Ингредиенты:

Для начинки:

500 г смешанного фарша из говядины и свинины

1 белый лук

соль

Для теста:

мука

вода

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Рецепт приготовления:

Смешайте в миске мясной фарш, измельченный лук и соль. Отложите в сторону. Из муки и воды замесите крутое тесто – больше никаких ингредиентов не нужно. Сделайте из теста "колбаску" и разрежьте ее на куски. Раскатайте в тонкие лепешки, выложите сверху пол столовой ложки фарша и сформируйте мешочки. Заворачивать нужно против часовой стрелки – благодаря такой форме мясной сок не будет вытекать. Варить хинкали нужно особенным способом. Доведите воду до кипения, закрутите ее ложкой и добавьте хинкали. Если сделать иначе, они слипнутся. Переложите хинкали на тарелку и приправьте молотым перцем.

Кстати, "хвостики" от хинкали не едят. Это делают только те, кто не хочет показать, сколько хинкали он съел. По традиции, тот, кто плохо ест, платит за всех участников трапезы.

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